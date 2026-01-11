పాకం లేకుండా "అరిసెలు" - పావుగంటలో రెడీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

ETV Bharat / offbeat

అరిసెలు చేయడం కష్టమని భావిస్తున్నారా? - పాకం, తడి పిండి అవసరం లేకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి, టేస్ట్​తో అబ్బురపరుస్తాయి!

Instant Ariselu Recipe
Instant Ariselu Recipe (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

January 11, 2026

4 Min Read
Instant Ariselu Recipe: సంక్రాంతి అంటే పిండి వంటల పండగ. మురుకులు, కారప్పూస, లడ్డూలు, బూందీ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి పండగ అంటే అరిసెలు ఉండాల్సిందే. తడి బియ్యప్పిండి, బెల్లంతో చేసే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే అరిసెలు తినడానికి ఎంత బాగుంటాయో.. చేయడానికి అంత కష్టపడాలి. ముందు రోజే బియ్యం నానబెట్టి కాసేపు ఆరనిచ్చి పిండి పట్టించాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే పాకం పట్టి చేసుకోవాలి.

ఇంత చేసి పాకం సరిగా రాలేదంటే అరిసెలు పాడైనట్లే. అందుకే చాలా మంది వీటిని సింగిల్​గా చేయడానికి జంకుతుంటారు. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్లు అంటే పాకం పట్టడం వచ్చినవారితో చేయించుకుంటుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా.. అసలు తడిపిండి, పాకం పట్టే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. పెద్దగా పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. మొదటి సారి చేసే వారు కూడా పర్ఫెక్ట్​గా చేయొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా పాకం లేని అరిసెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Instant Ariselu Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పొడి బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - సరిపడా
  • నెయ్యి - తగినంత
Instant Ariselu Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకుని పక్కన పెట్టాలి. బెల్లాన్ని సన్నగా తురుముకుని తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఓ గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగినాక గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టి అదే స్టవ్​ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ పాన్​లోకి కరిగించిన బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకుని మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మరిగించాలి.
Instant Ariselu Recipe
బెల్లం పొడి (Getty Images)
  • బెల్లం వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు యాలకుల పొడి, 2 టేబుల్​స్పూన్ల నువ్వులు, 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ వాటర్​లోకి జల్లించి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి అంతా కలుపుకున్నాక సిమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి యాడ్​ చేసుకుంటూ దగ్గరపడే వరకు ఉడికించాలి.
Instant Ariselu Recipe
నువ్వులు (Getty Images)
  • బియ్యప్పిండి మిశ్రమం ఉడికి ముద్దలాగా దగ్గరపడి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కొన్ని నువ్వులు తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • బియ్యప్పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ పిండిని ఓ రెండుమూడు నిమిషాల పాటు అంటే సాఫ్ట్​గా మారేవరకు కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పగుళ్లు రాకుండా బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్న బాల్స్​ తడి ఆరిపోకుండా మూత పెట్టుకోవాలి.
Instant Ariselu Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు ఓ ప్లేట్​ మీద బటర్​ పేపర్​ లేదా పాలీథిన్​ కవర్​ ఉంచి నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఓ ఉండను తీసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న నువ్వుల మిశ్రమంలో దొర్లించి బటర్​ పేపర్​ మీద ఉంచి అరిసెల సైజ్​లో చేతి వేళ్లతో నిధానంగా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా తయారు చేసుకున్న అరిసెను కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయి సైజ్​ను బట్టి రెండు మూడు వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా బంగారు రంగు వచ్చే వరకు కాలనివ్వాలి.
Instant Ariselu Recipe
అరిసెల పిండి (ETV Bharat)
  • అరిసెలు రెండు వైపులా కాలినాక గరిటెతో తీసి ఓ ప్లేట్​ మీద ఉంచి ఏదైనా మూతతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తే ఎక్ట్స్రా గా ఉన్న నూనె బయటికి వస్తుంది. ఆ తర్వాత దానిని తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన ఉండలకు నువ్వులు అద్ది అరిసెలుగా చేసుకుని నూనెలో కాల్చి ప్రెస్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అంటే వేడి చల్లారినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే పాకం లేని కమ్మని అరిసెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Instant Ariselu Recipe
అరిసెలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే కేవలం 1 కప్పు మాత్రమే కాకుండా పావు కప్పు నుంచి అర కప్పు మధ్యలో బెల్లం పెంచి తీసుకుంటే సరి.
  • ఈ రెసిపీ కోసం తడి బియ్యప్పిండి బదులు పొడి బియ్యప్పిండి వాడుతున్నాం కాబట్టి గోధుమపిండి వాడటం మర్చిపోవద్దు. అచ్చం పొడి బియ్యప్పిండి వాడితే అరిసెలు గట్టిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • బెల్లం వాటర్​లో బియ్యప్పిండి వేసినాక మంటను సిమ్​లో పెట్టే దగ్గరకు వచ్చేలా ఉడికించాలి.
  • బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి కలిపి ఎంత పరిమాణంలో తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం నీటిని తీసుకోవాలి.
  • బియ్యప్పిండిని బెల్లం వాటర్​లో కలిపిన తర్వాత పిండి మిశ్రమం ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరికొంచెం బియ్యప్పిండి లేదా గోధుమ పిండిని యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అదే గట్టిగా అనిపిస్తే చేతిని తడుపుకుంటూ కలుపుకుంటే పిండి సాఫ్ట్​గా అవుతుంది.

