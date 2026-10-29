ఇన్స్టాలో రీల్స్ చూసి ఆర్డర్ పెడుతున్నారా? - మోసపోవద్దంటే ఈ 'జాగ్రత్తలు' తీసుకోవాల్సిందే!
ఇన్స్టా షాపింగ్ సురక్షితమేనా? - పేమెంట్ టైమ్లో ఈ తప్పులు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:54 PM IST
Instagram Shopping Tips : ఒకప్పుడు స్నేహితుల ముచ్చట్లు, ఫొటోల షేరింగ్కే పరిమితమైన సోషల్మీడియా ప్రస్తుతం ఒక పెద్ద డిజిటల్ మార్కెట్గా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ చూస్తూ, నచ్చిన వస్తువులను ఇట్టే ఆర్డర్ చేయడం ఇప్పుడు అందరికీ అలవాటైపోయింది. అయితే, ఇక్కడ ఎంత వేగంగా ఆర్డర్ పెట్టవచ్చో, అంతే తేలిగ్గా మోసపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఇన్స్టాలో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు జేబు ఖాళీ అవ్వకుండా, మోసపోకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నాలుగైదు ఆకర్షించే పోస్టులు కనిపించగానే టక్కున ఆర్డర్ పెట్టేయకండి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఆ పేజీని పూర్తిగా పరిశీలించండి. పాత పోస్టులు ఉన్నాయా? కస్టమర్లు ఆ పేజీని ట్యాగ్ చేస్తూ పెట్టిన రివ్యూలు ఉన్నాయా? అనేది ముఖ్యం. అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో కేవలం హార్ట్, స్మైలీ ఎమోజీలు మాత్రమే ఉంటే చాలదు. వస్తువు గురించిన స్పష్టమైన అభిప్రాయాలుండాలి. అప్పుడే నమ్మాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఆ ఫొటోలు కాపీ చేసో, స్క్రీన్ షాట్ తీసో గూగుల్లో ఇమేజ్ సెర్చ్ చేయాలి. అదే డ్రెస్ వేరే ఆన్లైన్ స్టోర్లలోనూ మరెక్కడో దొరుకుతోందంటే అనుమానించాల్సిందే అంటున్నారు.
రివ్యూలు చూడమన్నారు కదా అని కేవలం ఇన్స్టా హైలైట్స్ చూసి మోసపోవద్దని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే తమకు అనుకూలంగా ఉన్న మంచి రివ్యూలనే అక్కడ ఉంచుతారని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే ట్యాగ్ చేసిన పోస్టులను వెతికి చూడండి. అలాగే, ఫొటోలను స్టూడియో లైటింగ్లో తీశారా, సహజ కాంతిలో తీశారా అన్నదీ గమనించుకోవాలి. లేదంటే అక్కడ చూపించేదొకటి వచ్చేది మరొకటీ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా నెగెటివ్ కామెంట్స్ పెడితే వాటికి ఆ పేజీ నిర్వాహకులు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారో గమనించాలి. సానుకూలంగా ఇస్తే ఓకే! అలాకాకుండా కఠినంగా స్పందించినా, వాటిని తొలగించినా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోవాలంటున్నారు.
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రిటర్న్ సంగతేంటి?
కొందరు రిటర్న్ ఆప్షన్ ఉందని చెప్తారు కానీ, తీరా చూస్తే కేవలం ఎక్స్ఛేంజ్ మాత్రమే అంగీకరిస్తారు. రంగు లేదా సైజ్ నచ్చకపోతే మార్చుకోవచ్చు. అసలు క్వాలిటీనే బాగోకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? అందుకే డబ్బులు చెల్లించడానికి ముందే అన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవాలి. డెలివరీకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? రిటర్న్ షిప్పింగ్కు అయ్యే ఖర్చు ఎవరు భరించాలి? పార్శిల్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు వీడియో తీయాలా? ఇలాంటివన్నీ అడగాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
చాలా మంది ప్రీమియం క్వాలిటీ అని ట్యాగులు పెడతారు. కానీ, ఆ మాటల మాయలో పడకుండా అసలు వస్త్రం రకం ఏంటి, మెటీరియల్ ఏంటో స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే కేవలం కలర్ఫుల్ ఫొటోలు, వీడియోలు చూసి టెంప్ట్ అవ్వొద్దంటున్నారు. నమ్మకం కుదరకపోతే, సహజ కాంతిలో ఒక చిన్న వీడియో తీసి పంపమని అడగాలి. సైజ్ చార్ట్ను కూడా గమనించుకోవాలని చెబుతున్నారు. మీకు బాగా నప్పే డ్రెస్ కొలతల ఆధారంగా బుక్ చేసుకోవాలి. సంస్థనుబట్టి, వాటిలోనూ ఛేంజెస్ ఉంటాయి. తీరా ఎక్స్ఛేంజ్, రిటర్న్ లేకపోతే మీరే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
డబ్బులెలా చెల్లిస్తున్నారు?
ఎక్కువమంది మోసపోతోంది ఇక్కడే! క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా, ఎలాంటి అఫీషియల్ పేమెంట్ లింకులు లేకుండా కేవలం వ్యక్తిగత నంబర్కి యూపీఐ చేయమనడం మోసానికి మొదటి సంకేతం అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, కొందరు చిన్నవ్యాపారులకు యూపీఐ మినహా మరో ఆప్షన్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు సదరు క్యూఆర్ కోడ్ లేదా నంబర్పై ఉన్న పేరు, వారి ఒరిజినల్ అకౌంట్ పేరుతో మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే, చాట్, బిల్, పేమెంట్లను స్క్రీన్షాట్ తీసి పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
సోషల్మీడియా వ్యాపారాలన్నీ నకిలీవి కావు. కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ సాగే మంచి సంస్థలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అయితే, సమస్యల్లా మీరు సరైన దాన్నే ఎంచుకున్నారా లేదా అని. అందుకే, సందేహించడంలో తప్పులేదంటున్నారు. అందుకే ఆర్డర్ ఇచ్చే ముందే ప్రొడక్ట్ గురించి అవతలి వాళ్లను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగండి. వారు సమాధానాలు ఇస్తేనే ముందుకు వెళ్లండి. ఇవ్వడం లేదంటే తరవాత మాత్రం సరిగా స్పందిస్తారని ఏముంది? కాబట్టి, ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేసే ముందే మీ డౌట్స్ అన్నింటినీ అడిగి క్లియర్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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