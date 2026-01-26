ఫంక్షన్లలో నోరూరించే "డబల్ కా మీఠా" - సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఇలా చేసేయండి!
డబల్ కా మీఠా రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే సూపర్ టేస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 12:14 PM IST
DOUBLE KA MEETHA RECIPE : పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో లంచ్ మెనూలో డబల్కా మీఠా టేస్ట్ చూసే ఉంటారు. పక్కనే కనిపించే ఐస్ క్రీం వద్దనుకుని మరీ మరో కప్పు ఈ స్వీట్ లాగించేస్తుంటారు. ఐస్ క్రీం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంది కానీ, డబల్ కా మీఠా అలా కాదు. ఎక్కడైనా దొరికినా అంత ఫ్రెష్గా ఉండదు. అందుకే ఓ సారిలా ఇంట్లోనే డబల్ కా మీఠా ట్రై చేసిచూడండి. ఎంతో టేస్టీగా, బయట షాపుల్లో కంటే తాజాగా కొత్త కిక్ ఇస్తుంది.
స్ట్రీట్ స్టైల్ "బఠానీ చాట్" - సింపుల్గా ఇలా కుక్కర్లో ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ ముక్కలు - 6
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- పంచదార - పావు కప్పు
- నీళ్లు - పావు కప్పు
- ఫుడ్ కలర్ - కొద్దిగా
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- పాలు - పావు లీటర్
- కండెన్స్డ్ మిల్క్ - పావు కప్పు
- కోవా లేదా మిల్క్ పొడి - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బాదం - 6
- కిస్మిస్ - 10
- జీడిపప్పు - 8
- పుచ్చ గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఐదారు బ్రెడ్ ముక్కలు తీసుకుని అంచులు కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బ్రెడ్ ముక్కలు కట్ చేసుకుని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకుని బ్రెడ్ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్ని కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని కడాయి పెట్టుకుని పావు కప్పు పంచదార, పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకోవాలి. పాకం అవసరం లేకుండా కాస్త జిగురుగా మారే వరకు మరిగించాక ఫుడ్ కలర్, యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పావు లీటర్ పాలు పోసుకుని ఒక పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించాలి.
- ఒక పొంగు వచ్చాక కండెన్స్డ్ మిల్క్, కోవా లేదా మిల్క్ పొడి వేసుకుని కలపాలి. మిల్క్ పొడి ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలు వేసుకుని వాటికి పాకం పట్టుకునేలా మృదువుగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. మధ్యలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. ముక్కలు మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్, సీడ్స్ చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు!
"ఇంకో లడ్డూ కావాలి" అంటారు - నోరూరించే "రాగి లడ్డూ రెసిపీ"
"స్వీట్ సంక్రాంతి 2026"! - ఈ లడ్డూ ట్రై చేశారంటే మర్చిపోలేని పండగే!