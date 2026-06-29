"హరిహర కోట ట్రెక్కింగ్" - నిటారు మెట్లపై సాహసయాత్రకు సిద్ధమా?!
సాహసయాత్ర "హరిహర్ కోట" - హర్ష్ గోయెంకా పోస్ట్ వైరల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 3:23 PM IST
Harsh Goenka : "ధనవంతులుగా మారాలా ఈ టిప్స్ పాటించండి", "భారత్లో ఇన్స్టా, గూగుల్, Xను అమెరికా బ్యాన్ చేస్తే?!" ఇలా సోషల్ మీడియా వేదికగా పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలను పోస్ట్ చేస్తుంటారు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త హర్ష్ గోయెంకా. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్ చేసిన "హరిహర కోట" ట్రెక్కింగ్ వీడియో వైరల్గా మారింది. నిటారుగా, ఆకాశాన్నంటుతున్నట్లుగా కనిపించే ఎత్తైన కొండ, చిన్న మెట్లపై యువత మెల్లగా కదులుతున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి.
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హరిహర్ కోట మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లాలో, సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణుల్లోని త్రయంబకేశ్వర పర్వతంపై ఉంది. ఇక్కడి నుంచి నాసిక్ దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ చేయడం పెద్ద సాహసమే, ప్రమాదం అంచున ప్రయాణం అని చెప్పొచ్చు. రాతి కోటపై చెక్కిన మెట్లు 90 డిగ్రీల కోణంలో ఉంటాయి. ఏ మాత్రం పట్టుతప్పినా ఇక అంతే! అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంటాయి. వర్షాకాలంలో హరిహర్ కోట మెట్లపై అడుగేస్తే జారిపోయేలా అనిపిస్తాయి. అందుకే ప్రమాదం జరగకుండా పర్యాటక శాఖ నిత్యం 300 మందిని మాత్రమే అనుమతిస్తుంది. 90 డిగ్రీల ఎత్తులో నిటారుగా ఉండే కోట మెట్లు భయానకంగా కనిపిస్తాయి. కోట కింద రాజభవనం, చెరువు, శివుడు, హనుమంతుడి ఆలయాలున్నాయి. కోట పై నుంచి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పర్యవేక్షించవచ్చు.
One of the most difficult treks is Harihar Fort in Maharashtra! pic.twitter.com/m0HR2Sogz7— Harsh Goenka (@hvgoenka) June 17, 2026
కోట చరిత్ర
చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం హరిహర కోట యాదవ రాజులు నిర్మించారు. ఆ తర్వాత మరాఠాలతో సహా అనేక మంది పాలకులు ఆక్రమించుకుని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. మరాఠా పాలకుడు శివాజీ 17వ శతాబ్దంలో ఈ కోటను ఆక్రమించి తన స్థావరంగా మార్చుకున్నట్లు చారిత్రక ఆధారాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మరాఠా సైనికులు కోట నుంచి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పర్యవేక్షించేవారు. ముప్పులను ముందుగానే పసిగట్టి తదనుగుణంగా వ్యూహాలు రూపొందించేవారు. మరాఠాలకు ముందు అహ్మద్నగర్ సుల్తాన్ ఆక్రమించగా వారి తర్వాత మరాఠాలు, మొఘలులు, బ్రిటిష్ వారు పాలించారు. పశ్చిమ కనుమల్లో ఉన్న ఈ కోటలోని చాలా భాగం శిథిలావస్థలో ఉంది.
సంవత్సరమంతా సందడే!
ఈ కోట ఏడాది పొడవునా ఆకర్షిస్తుందని, ప్రతి సీజన్ విభిన్నమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుందని ట్రెక్కర్లు వెల్లడిస్తున్నారు. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య వర్షాకాలంలో పచ్చని ప్రకృతి దృశ్యాలు, మేఘావృతమైన అద్భుత దృశ్యాలు మనస్సును ఆహ్లాదపరుస్తాయి. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ట్రెకింగ్కు అనువైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. మార్చి నుంచి మే నెలల్లో వేసవిలో వాతావరణం వేడిగా ఉంటుంది. పర్యాటకులు, ట్రెక్కర్లు తక్కువ సంఖ్యలో ఇక్కడికి వస్తుంటారు. హరిహర్ కోట ట్రెక్కింగ్ భారతదేశంలోని అత్యంత కఠినమైన ట్రెక్కింగ్లలో ఒకటి. స్టోక్ కాంగ్రి, పిన్ పార్వతి పాస్, ఆడెన్స్ కోల్, కలింది ఖల్ ట్రెక్కింగ్ ఇంతకంటే కఠినంగా ఉన్నా నిటారుగా ఉండే మెట్లు అతి పెద్ద సవాలుగా చెప్పుకోవచ్చు.
ట్రెక్కింగ్ చేసేవారికి భద్రతా చిట్కాలు
- అద్భుతమైన పట్టు కలిగిన ట్రెకింగ్ బూట్లు ధరించాలి.
- మెట్ల భాగంలో తొందరపడకుండా ముందున్న వ్యక్తి నుంచి సురక్షిత దూరం పాటించాలి.
- భారీ వర్షాల సమయంలో ట్రెకింగ్ వెళ్లకపోవడం మంచిది.
- సరిపడా తాగునీరు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది.
- రద్దీని నివారించడానికి మీ ట్రెక్ను ముందుగానే ప్రారంభించండి.
ధైర్యం, సహనం, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిన వారు మాత్రమే ఈ ట్రెక్కింగ్ ఈజీగా పూర్తిచేయగలరు. సంవత్సరం పొడవునా వేలాది మంది సాహస ప్రియులు ఈ ట్రెక్ను ఆస్వాదిస్తుంటారు.
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