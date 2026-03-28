ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్ చేస్తే ఎప్పటికీ కొత్తదానిలా!
- గ్యాస్ కొరత వేళ పెరిగిన ఇండక్షన్ స్టవ్ల వాడకం - క్లీనింగ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : March 28, 2026 at 11:42 AM IST
Induction Stove Cleaning Tips : పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశంలో గ్యాస్ సంక్షోభం నెలకొంది. వంటగ్యాస్ సరఫరాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులూ లేవని ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నప్పటికీ చాలా మంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్యాస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్ స్టౌవ్లను కొంటున్నారు. ఇది తక్కువ టైమ్లో వంట చేయడానికి బెస్ట్ ఇంకా సేఫ్ కూడా. అయితే, ఇండక్షన్ స్టవ్ను క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల కుక్టాప్ మీద ఆయిల్ మరకలు సహా ఇతర రకాల మచ్చలు పడటం సహజం. ఇలాంటి సమయంలో వాటిని సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే స్టౌవ్ లుక్ తగ్గిపోవడం మాత్రమే.. కాకుండా పనితీరు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇండక్షన్ కుక్టాప్ను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోవడం ముఖ్యం. అందుకు నిపుణులు కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇండక్షన్ కుక్టాప్ ఎలా శుభ్రం చేయాలి?: ఇండక్షన్ కుక్టాప్పై భాగం గ్లాస్తో తయారు చేస్తారు. అందుకే దీన్ని శుభ్రం చేసే సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. కఠినమైన వస్తువులతో రుద్దితే స్క్రాచ్లు పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సరైన విధానంలో క్లీన్ చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. అందుకోసం..
- నార్మల్గా చాలా మంది గ్యాస్ స్టవ్ను క్లీన్ చేసినట్లుగానే వంట పూర్తైన తర్వాత ఇండక్షన్ స్టౌవ్ను క్లీన్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇలా వెంటనే కుక్టాప్ను క్లీన్ చేయకూడదంటున్నారు నిపుణులు. వేడి మీద క్లీన్ చేస్తే చేతులు కాలడంతో పాటు స్టౌ పనితీరు తగ్గుతుందని అంటున్నారు. కాబట్టి ముందుగా స్టౌవ్ పూర్తిగా చల్లారే వరకు వెయిట్ చేసి.. ఆ తర్వాత క్లీనింగ్ మొదలు పెట్టాలని వివరిస్తున్నారు..
- ఇండక్షన్ కుక్టాప్ను శుభ్రం చేయడానికి సాఫ్ట్ క్లాత్ లేదా స్పాంజ్ ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. గట్టిగా ఉండే స్క్రబ్బర్ లేదా స్టీల్ది వాడితే సర్ఫేస్ మీద గీతలు పడతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడూ మృదువైన క్లాత్తోనే తుడవడం మంచిదంటున్నారు.
- ఇండక్షన్ మీద కుక్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న ఆయిల్ మరకలు లేదా మచ్చలు పడటం కామన్. నార్మల్గా ఉంటే క్లాత్తో రుద్దితే సరిపోతుంది. అయితే నార్మల్గా క్లీన్ చేసినప్పుడు ఈ మరకలు పోకపోతే డిష్ వాష్ లిక్విడ్తో శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు. అందుకోసం కొద్దిగా డిష్ వాష్ లిక్విడ్ తీసుకుని నీటిలో కలపాలి. ఆ మిశ్రమంలో క్లాత్ను ముంచి కుక్టాప్ను నెమ్మదిగా తుడవాలి. తర్వాత పొడి క్లాత్తో మళ్లీ తుడిస్తే.. మరకలు పోయి కుక్టాప్ మెరిసి పోతుంది.
- డీప్ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆయిల్ మరకలు పడుతుంటాయి. వాటిని నార్మల్గా తుడిచినప్పుడు పోకపోతే ఆ సమయంలో వెనిగర్తో క్లీన్ చేయాలని చెబుతున్నారు. ముందుగా ఇండక్షన్ స్టౌ పై భాగంపై వెనిగర్ను స్ప్రే చేసి కొన్ని నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత పొడి క్లాత్తో తుడిస్తే మొండి మరకలు పోతాయని చెబుతున్నారు. వెనిగర్ బదులు బేకింగ్ సోడా కూడా ఉపయోగించవచ్చని వివరిస్తున్నారు
ఇవి కూడా ముఖ్యమే :
- ఇండక్షన్ స్టవ్ అనేది విద్యుత్తో నడుస్తుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు దీనిని చెక్క టేబుల్పై పెట్టడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే సెరామిక్ టైల్స్, సిమెంట్ ఫ్లోర్ పైన అయినా పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు.
- కుకింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక చాలా మంది డైరెక్ట్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇలా చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. వంట పూర్తైనాక ముందుగా పవర్ బటన్ ఆపాలని.. ఇలా చేయడం వల్ల లోపల ఉన్న ఫ్యాన్.. సిస్టమ్ను చల్లబరుస్తుందని.. దీంతో వేడి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఫ్యాన్ ఆఫ్ అయిన తర్వాతే ప్లగ్ తీయడం చేయాలంటున్నారు. అదే విధంగా ఇండక్షన్ స్టౌ అడుగు భాగాన్ని కేవలం పొడి క్లాత్తో మాత్రమే తుడవాలని చెబుతున్నారు.
- ఇండక్షన్ను ప్రతిరోజూ వంట పూర్తైన తర్వాత నార్మల్గా క్లీన్ చేసినా.. వారానికి ఒకసారి మాత్రం డీప్ క్లీన్ చేయాలంటున్నారు. ఇలా డీప్ క్లీనింగ్ కోసం వెనిగర్ లేదా బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగించాలంటున్నారు. ఇలా రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తే ఎక్కువ మచ్చలు పడవని.. అలాగే స్టౌవ్ ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.
