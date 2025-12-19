ETV Bharat / offbeat

పుల్లగా, తియ్యగా నోరూరించే "ఇండోరీ పోహా" - జీరావాన్ మసాలాతో భలే రుచిగా ఉంటుంది!

- రెగ్యులర్ అటుకులు ఉప్మాను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 4:04 PM IST

New Style Poha Recipe in Telugu : మన దక్షిణాదిలో టిఫెన్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి ఇడ్లీ, దోశలు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఇండోర్ ఫేమస్ "మసాలా పోహా". దీన్నే "ఇండోరీ పోహా" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది నార్మల్​గా మనందరం ప్రిపేర్ చేసుకునే అటుకుల ఉప్మా మాదిరిగా కాకుండా పుల్లగా, తియ్యగా, కరకరలాడే కారప్పూస, పచ్చి ఉల్లిపాయలతో కలిసి ప్రత్యేకమైన రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.

ప్రధానంగా దీనిలో వేసుకునే "జీరావాన్" మసాలాపొడి ఈ రెసిపీకి ఆ ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తుంది! ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద కష్టమైన పని కాదు. ఎవరైనా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ టిఫెన్ రుచితో పాటు ఆరోగ్యవంతం కూడా కావడంతో ఇండోర్ వాసులు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, మీరు కూడా ఓసారి ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ పోహా రెసిపీపై ఓ లుక్కేయండి.

Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - అటుకులు
  • రెండు చెంచాలు - పల్లీలు
  • ఒకటి - ఉల్లిపాయ
  • ఒకటి - టమాటా
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • అర చెంచా - జీలకర్ర
  • అర చెంచా - ఆవాలు
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • అర చెంచా - పంచదార
  • అర చెంచా - జీరావాన్‌ మసాలాపొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు చెంచాలు - నిమ్మరసం
  • తగినంత - నూనె
  • మూడు చెంచాలు - దానిమ్మ గింజలు
  • పావుకప్పు - కారప్పూస
  • చిన్న కట్ట - కొత్తిమీర

Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో అటుకులు తీసుకుని ఒకసారి లైట్​గా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అటుకులు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన జీరావాన్ మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (Getty Images)

జీరావాన్ మసాలాపొడి కోసం :

  • జీలకర్ర - ఒక టేబుల్​ స్పూన్
  • ధనియాలు - ఒక టేబుల్​ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నముక్క
  • సోంపు - రెండు టీస్పూన్లు
  • మిరియాలు - పావు టీస్పూన్
  • లవంగాలు - ఏడెనిమిది
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • జాజికాయ పొడి - కొద్దిగా
  • అల్లంపొడి (డ్రై జింజర్ పౌడర్) - పావుటీస్పూన్
  • ఎండుమామిడిపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • నల్ల ఉప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎర్రని కశ్మీరి మిర్చీకారం - ఒక టీస్పూన్
  • నార్మల్ కారం - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • నార్మల్​ సాల్ట్ - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • షుగర్ - ఒక టీస్పూన్

Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, సోంపు, మిరియాలు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక చల్లార్చుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో జాజికాయ పొడి, డ్రై జింజర్ పౌడర్, ఎండుమామిడిపొడి, నల్ల ఉప్పు, కశ్మీరి మిర్చీకారం, నార్మల్ కారం, పసుపు, ఉప్పు, ఇంగువ, కాస్త చక్కెర వేసుకుని అన్నింటినీ మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాంతో "జీరావాన్ మసాలా పొడి" రెడీ అవుతుంది!
  • ఇప్పుడు నానిన అటుకులను వాటర్ వడకట్టేసి అందులో కాస్త ఉప్పు వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె పోసి వేడి చేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులో ఉప్పు కలిపి పెట్టుకున్న అటుకులను వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలియపెట్టుకోవాలి.
  • ఆపైన పంచదార, ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న జీరావాన్‌ మసాలా పొడిని తగినంత వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి సన్నని సెగ మీద ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేగనిచ్చి ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Indori Poha Recipe
Indori Poha Recipe (Getty Images)
  • స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత అటుకులపైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, దానిమ్మ గింజలు, కారప్పూసతో గార్నిష్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "ఇండోరీ పోహా" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి వెరైటీగా ఇలా పోహా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

