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బొద్దింకలను తరిమి కొట్టే "ఇండోర్​ మొక్కలు" - మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా?

- బొద్దింకలు అల్లకల్లోలం చేస్తున్నాయా? - రసాయనాలు వాడటం బదులు ఈ మొక్కలను పెంచుకుంటే సమస్య ఉండదట!

Indoor Plants to Avoid Cockroaches
Indoor Plants to Avoid Cockroaches (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 11:38 AM IST

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Indoor Plants to Avoid Cockroaches: కిచెన్​లో రాత్రి అయితే బొద్దింకల దాడి మామూలుగా ఉండదు. లైట్​ ఆఫ్​ చేయడం ఆలస్యం ఎక్కడో మూలన నక్కి ఉన్న బొద్దింకలు వంటగది మొత్తం తిరుగుతూ వీరంగం సృష్టిస్తాయి. ఈ సమస్య కేవలం ఒక్కరి ఇంట్లోనే కాదు.. ప్రతి ఇంట్లోనూ సహజమే. ఈ క్రమంలోనే ఈ ప్రాబ్లమ్​ నుంచి బయటపడేందుకు మెజార్టీ పీపుల్​ మార్కెట్లో దొరికే ఉత్పత్తులను యూజ్​ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని వాడటం వల్ల ఫలితం సంగతి ఎలా ఉన్నా కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే వాటి బదులు కొన్ని ఇండోర్​ మొక్కలను పెంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇవి ఇంటికి అందాన్ని తీసుకురావడంతో పాటు బొద్దింకలునూ తరిమి కొడతాయని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ మొక్కలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బిర్యానీ ఆకులు: వీటి పేరు చెప్పగానే ఘుమఘుమలాడే బిరియానీ, పులావ్‌, గ్రేవీ కూరలు వంటి రెసిపీలు గుర్తొస్తాయి. అయితే ఈ వాసన మనకు అమోఘంగా అనిపించినా.. బొద్దింకలకు పడదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఈ మొక్కను కిచెన్‌లో ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఎండిపోయిన ఆకుల్ని బొద్దింకలు ఎక్కువగా ఉన్న కిచెన్‌ క్యాబినెట్స్‌, షెల్ఫ్​లలో ఉంచితే అవి దూరంగా పారిపోతాయని చెబుతున్నారు.

పుదీనా: వివిధ అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుందని చాలా మంది చిన్న చిన్న కుండీలు, ఖాళీ స్థలాల్లో పుదీనా పెంచుకుంటుంటారు. అయితే ఈ మొక్కను బయట కాకుండా ఇండోర్​ మొక్కగా పెంచుకుంటే మంచి స్మెల్​తో పాటు బొద్దింకలకు విరుగుడుగానూ యూజ్​ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి ఆకులు వెదజల్లే గాఢమైన పరిమళాలు బొద్దింకల్ని దూరంగా తరిమికొడతాయంటున్నారు. అలాగే పుదీనా నూనెను బొద్దింకల బెడద ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

రోజ్​మేరీ: పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన మొక్క ఇది. దీన్ని కూరల్లో కొత్తిమీరకు బదులుగా వాడతారు. అలాగే సౌందర్య సాధనంగా కూడా దీనిని యూజ్​ చేస్తారు. అయితే ఇది బొద్దింకలను ఇంటి నుంచి తరిమి కొట్టడంలోనూ సమర్థంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒక చిన్న రోజ్‌మేరీ మొక్కను కిచెన్‌లో ఎండ తగిలే కిటికీ వద్ద సెట్​ చేసుకుంటే దాని నుంచి విడుదలయ్యే స్మెల్​కు బొద్దింకలు పారిపోతాయంటున్నారు. ఇక ఈ మొక్క ఆకుల్లో ఉండే నేచరుల్​ నూనెలు కీటకాలను దూరంగా ఉంచడంలో ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు.

లావెండర్​: ఈ పూల పరిమళాలు మానసిక ప్రశాంతతను అందించడంలో ఎంతగానో తోడ్పతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సువాసనలు బొద్దింకలు, ఇతర క్రిమి కీటకాల్నీ ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ మొక్కల్ని కిచెన్‌లో ఏర్పాటు చేసుకుంటే బొద్దింకల బెడద తగ్గుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

చామంతి: రంగురంగుల్లో లభించే చామంతి పూల మొక్కను చాలా మంది ఆరుబయట గార్డెన్‌లో పెంచుతుంటారు. అయితే వీటిని ఇండోర్‌ మొక్కలుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే బొద్దింకల సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పూలలో క్రిమికీటకాల్ని నాశనం చేసే గుణాలున్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కిచెన్‌, హాల్‌, బాల్కనీ తదితర చోట్ల చామంతి మొక్కలను ఏర్పాటు చేసుకుంటే అటు ఇంటికి అందం వస్తుందని, ఇటు బొద్దింకల సమస్యకూ పరిష్కారం దొరుకుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

అయితే వీటిలో లావెండర్‌, పుదీనా వంటి మొక్కల సువాసనలు ఇంట్లో ఉండే పసిపిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు పడకపోవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి ఆయా మొక్కలను పిల్లలకు, పెట్స్‌కి అందకుండా ఏర్పాటు చేయడం, వీటి దగ్గరకు రాకుండా ఓ కన్నేసి ఉంచడం ముఖ్యమంటున్నారు.

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బొద్దింకలను తరిమికొట్టే మొక్కలు
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