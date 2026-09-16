కోళ్ల ప్రపంచంలో ఇది 'లంబోర్గిని' - 'కడక్నాథ్' కంటే ఖరీదైన నల్లకోడి!
ఇండోనేషియా జాతి నల్ల కోడి అయామ్ సెమాని - అరుదైన కోడి అంటున్న పరిశోధకులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 3:30 PM IST
Ayam Cemani Black Chicken : నల్లగా ఉండే కడక్నాథ్ కోడి మనకు తెలిసిందే. మధ్యప్రదేశ్ లోని ఝాబువా ప్రాంతానికి చెందిన ఈ జాతి కోళ్లు క్రమంగా దేశమంతటా వ్యాపించాయి. నల్లని రంగుతో ఆకట్టుకునే ఈ కోడి ధర సాధారణ కోళ్లతో పోలిస్తే కాస్త ఎక్కువే. కానీ, అంతకు మించిన ధర పలుకుతోంది ఇండోనేషియాకు చెందిన 'అయామ్ సెమాని' కోడి. అందుకే దీనిని ప్రపంచ కోళ్ల జాతుల్లో 'లంబోర్గిని'గా పిలుస్తుంటారు. దీని చర్మం, జూలు, ముక్కు, కాళ్లు, నాలుక గాఢమైన నలుపు రంగును కలిగి ఉంటుంది.
అయామ్ సెమాని, కడక్ నాథ్ కోళ్లలో 'ఫైబ్రోమెలనోసిస్' అనే జన్యుపరమైన మార్పు వల్ల ఒళ్లంతా నల్లగా మారుతుంది. అంతేతప్ప వీటి రక్తం, గుడ్లు కూడా నల్లగా ఉంటాయని చెప్పడం పూర్తిగా అవాస్తవం. గుడ్లు క్రీమ్ కలర్, లేత గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. శరీరంలో ప్రవహించే రక్తం ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. బయటి వాతావరణంలోకి రాగానే కాస్త నల్లగా అనిపిస్తుంది అంతే!
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అయామ్ సెమాని కోడి మార్కెట్లో సాధారణంగా కనిపించే కోళ్ల రకాలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇండోనేషియాకు చెందిన ఈ కోడి అరుదైన జాతి. అద్భుతమైన నల్లని రూపానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. చర్మం, జూలు, ముక్కు, కాళ్లు, నాలుక కూడా గాఢమైన నలుపు రంగును కలిగి ఉంటాయి. కండరాలు, ఎముకలు, అంతర్గత అవయవాలూ నల్లగానే ఉండడానికి ఫైబ్రోమెలనోసిస్ అనే జన్యుపరమైన మార్పు కారణం. అందుకే పక్షి ప్రేమికులు, కోళ్ల పెంపకందారులు వీటి పెంపకంపట్ల ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయామ్ సెమాని గుడ్లు సాధారణంగా క్రీమ్ రంగులో లేదా లేత రంగులో ఉంటాయి. వాటి సగటు బరువు సుమారు 45 గ్రాములు. క్రోమోజోమ్ 20పై ఉన్న EDN3 జన్యువుకు సంబంధించిన మార్పులతో నల్లని రంగు ఈకలు వచ్చాయని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు.
ఫామ్స్లో పెంచే కోళ్లు అధికంగా గుడ్లు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కానీ, అయామ్ సెమానీ కోళ్లను కేవలం మాసం కోసమే పెంచుతుంటారు. ఇవి చాలా తక్కువగా గుడ్లు పెడుతుంటాయి.
ఎందుకత ప్రత్యేకం?
అయామ్ సెమాని ఇండోనేషియాలోని జావాలో పుట్టి పెరిగిన జాతి. చాలా కాలంగా స్థానిక సంప్రదాయాలు, నమ్మకాలతో ముడిపడి ఉంది. దాని అసాధారణ రూపం ఒక ప్రత్యేక పక్షిగా దానికి పేరు తీసుకొచ్చింది. అతీంద్రియ శక్తుల గురించిన సంప్రదాయ ఆచారాలు, నమ్మకాలతో ముడిపడి ఉందని స్థానికులు చెప్తుంటారు. ఇవి చాలా తక్కువ బరువుంటాయని, వేగంగా పెరిగే లక్షణాలు చాలా తక్కువే అని 'వరల్డ్స్ పౌల్ట్రీ సైన్స్ జర్నల్' పేర్కొంది. అయామ్ సెమానిని కేవలం అసాధారణంగా ఖరీదైన కోడిగా కాకుండా, ఒక అరుదైన, విలక్షణమైన ఇండోనేషియా జాతి మాత్రమే అని వెల్లడించింది.
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