విమానాలు రద్దు చేస్తే రీఫండ్ ఇస్తారా? - ఆన్లైన్లో సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!
విమానాలు రద్దయితే రీఫండ్, రీబుకింగ్ అవకాశాలు - టికెట్ డబ్బులు తిరిగి పొందడం ఎలాగో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 5:17 PM IST
Indigo flight ticket cancellation : బస్సులు, రైళ్లలో ముందస్తు రిజర్వేషన్ కోసం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తద్వారా ప్రయాణ తేదీ, సమయానికి సీటు కన్ఫామ్ చేసుకోవడంతో పాటు సేవలకు గాను అదనంగా కొంత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఏదేని సమస్యతో టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ప్రయాణ సమయాన్ని బట్టి రీఫండ్ కోత విధిస్తారు. ఇది ఒక్కోసారి 100శాతం కూడా ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే బస్సులు, రైళ్లు మాత్రమే కాకుండా విమానాలు రద్దయిన సమయంలోనూ టికెట్ డబ్బులు తిరిగి పొందే వీలుంది.
IRCTC "కేరళ టూర్" - మున్నార్, అలెప్పీ చూసి రావొచ్చు!
తాజాగా, నిర్వహణా లోపాలతో దేశ వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో ఇండిగో విమాన (IndiGo Crisis) సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. దీంతో ఇతర విమానయాన సంస్థలు టికెట్ల ధరలను అమాంతం పెంచగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనిపై ఇండిగో ఎయిర్లైన్ స్పందిస్తూ ప్రయాణికులకు బహిరంగ క్షమాపణలు తెలియజేసింది. అంతేగాకుండా డిసెంబరు 5 నుంచి 15 తేదీల్లో ప్రయాణాలకు సంబంధించి రీఫండ్ (Flight Ticket Refund) కూడా ఇస్తామని ప్రకటించింది. మరి విమానం రద్దయినపుడు టికెట్ డబ్బులు రీఫండ్ పొందడం ఎలాగో తెలుసా?
విమానం రాక ఆలస్యమైనా లేదా వేళకు నడపకపోయినా, రద్దు చేసినా ప్రయాణికులు పూర్తి రీఫండ్ పొందవచ్చు. లేదంటే ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండానే అందుబాటులో ఉండే మరో విమానానికి టికెట్ రీబుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంటుంది. నాన్-రిఫండబుల్/ ప్రమోషనల్ టికెట్లకు కూడా అసాధారణ పరిస్థితుల్లో రీఫండ్ ఆప్షన్ వర్తిస్తుందని డీజీసీఏ (DGCA) నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. టికెట్ డబ్బులు తిరిగిచ్చే బాధ్యత విమానయాన సంస్థలదే, ప్రయాణికులు ఏ విధంగా చెల్లింపులు చేశారో అదే విధంగా, తిరిగి వారికి చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంటుంది.
రీఫండ్/రీబుకింగ్ విధానం ఇలా
- ఎయిర్లైన్ వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా "Manage Booking" అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మన పీఎన్ఆర్ నంబరు లేదా బుకింగ్ రిఫరెన్స్, లాస్ట్ నేమ్ను నమోదు చేయాలి. విమానం క్యాన్సిల్ అయ్యిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ విమానం రద్దు చేస్తే అక్కడ రెండు ఆప్షన్లు కన్పిస్తాయి. పూర్తి డబ్బులు వాపస్ తీసుకోవడం లేదా అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా రీబుక్ ఆప్షన్ ఉంటాయి. మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీరు రీఫండ్ కావాలనుకుంటే క్యాన్సిలేషన్/రీఫండ్ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ పీఎన్ఆర్ నంబరు, ఈమెయిల్ ఐడీ, అడిగిన వివరాలను నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆన్లైన్లో డబ్బులు చెల్లిస్తే రీఫండ్ కూడా అదే పద్ధతిలో 5నుంచి 7 వర్కింగ్ డేస్లో మీ బ్యాంకు ఖాతా/కార్డులో జమ అవుతుంది.
- ఒకవేళ నగదు రూపంలో డబ్బులు చెల్లించి టికెట్ బుక్ చేస్తే రీఫండ్ కోసం ఎయిర్పోర్టు టికెట్ కౌంటర్ను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. విమాన టికెట్, ఐడీ ప్రూఫ్ చూపిస్తే డబ్బులు వెనక్కి తిరిగిచ్చేస్తారు.
- థర్ట్ పార్టీ పోర్టల్ లేదా ట్రావెల్ ఏజెంట్ వద్ద విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే రీఫండ్ ప్రక్రియను ఆయా ఏజెన్సీలు ప్రాసెస్ చేస్తాయి. ఏదైనా సమాచారం, ఇతర వివరాల కోసం ఏజెంట్లను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
- రీఫండ్ స్టేటస్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మన మెయిల్కు సమాచారం ఇస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణంతో నిర్ణీత గడువు లోగా రీఫండ్ రాకపోతే ఎయిర్లైన్ కస్టమర్ సపోర్ట్ను సంప్రదించాలి.
- ఒకవేళ టికెట్ రీబుకింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే విమానం క్యాన్సిల్ అయినప్పుడే రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడీకి రీషెడ్యూల్ లింక్ వస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి మన వివరాలు నమోదు చేయడం ద్వారా ప్రయాణ తేదీని మార్చుకోవచ్చు.
LIC రూ.2 కోట్ల బీమా - కొత్తగా 2 ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు - ఏడాదికి ఎంత చెల్లించాలంటే?
టూరిస్టులకు "VMRDA బంపర్ ఆఫర్" - ఒక టికెట్తో తొమ్మిది ప్రదేశాలు చూడొచ్చు!