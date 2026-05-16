"ఆ రైలు ఒక్క స్టేషన్ దగ్గరా ఆగదు - ఈ రైలు 37 గంటల సమయం తీసుకుంటుంది"
- భారతదేశ రైల్వే నెట్వర్క్లో ఎన్నో అసాధారణమైన రికార్డులు - 1910 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే "హౌరా-అమృత్సర్ మెయిల్"!
Published : May 16, 2026 at 3:34 PM IST
Indias Longest Non Stop Train: ఇండియాలో రైలు ప్రయాణానికి ఉన్నంత డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. దూర ప్రయాణాలు, తీర్థయాత్రలు ఏవైనా సరే అందరూ ట్రైన్ జర్నీకే ఓటు వేస్తారు. అంతే కాకుండా ధర తక్కువ ఉండి సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో చాలా మంది ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ప్రజలకు ఇంతగా సేవలందిస్తున్న భారత రైల్వే నెట్వర్క్లో ఎన్నో అసాధారణమైన రికార్డులు కూడా ఉన్నాయి. అందులో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే రైళ్లు కొన్ని. దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాలను కలిపేవి మరికొన్ని. అయితే, దేశంలోని ఓ రెండు రైళ్లకు మాత్రం విచిత్రమైన స్టోరీ ఉంది. అందులో ఒక రైలు ఏ స్టేషన్లో కూడా ఆగకుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఇంకో రైలు అయితే అత్యంత నెమ్మదిగా నడుస్తుంది. మరి, ఈ రెండు రైళ్ల సంగతేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఒక్క స్టేషన్ దగ్గరా ఆగదు: ఏకధాటిగా అత్యంత దూరం ప్రయాణించే రైలు త్రివేండ్రం-హజరత్ నిజాముద్దీన్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ట్రైన్ కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురం నుంచి దిల్లీలోని హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్ వరకు నడుస్తోంది. సాధారణంగా భారతీయ రైల్వేలు ప్రతి 100 నుంచి 200 కి.మీలకు ఒక మెయిన్ స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ కచ్చితంగా రైళ్లు ఆగాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఈ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రాజస్థాన్లోని కోటా నుంచి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వడోదర వరకు ఒక్కటంటే ఒక్క స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఆగకుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ స్టేషన్ల మధ్య దూరం దాదాపు 528 కిలోమీటర్లు ఉండగా.. దీన్ని 6 గంటల్లోనే చేరుకోవడం గమనార్హం. దీంతో భారత్లో అత్యంత దూరం నాన్స్టాప్గా ప్రయాణించే రైలుగా ఇది రికార్డు నెలకొల్పింది. ఇంతకుముందు ఈ (నాన్స్టాప్గా నడిచే రైలు) రికార్డ్ ముంబయి రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ పేరిట ఉండేది. దీనిని త్రివేండ్రం-హజరత్ నిజాముద్దీన్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ క్రాస్ చేసింది.
37 గంటల సమయం : మనదేశంలో నెమ్మదిగా నడిచే రైలు కూడా ఒకటి ఉంది. అది సుమారు 60 స్టేషన్లలో ఆగుతూ 37 గంటలకు గానీ గమ్యస్థానానికి చేరుకోదు. అదే హౌరా-అమృత్సర్ మెయిల్ (13005). ఇది పశ్చిమ బెంగాల్, ఝార్ఖండ్, బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హరియాణా, పంజాబ్ ఇలా ఏడు రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణిస్తుంది. ఈ రైలు ప్రారంభమైన తర్వాత ఆ రూట్లో ఉండే 60 స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. పెద్ద స్టేషన్స్ అయితే 5 నుంచి 10 నిమిషాలపాటు, చిన్న స్టేషన్స్ అయితే మాత్రం రెండు నిమిషాలకు మించి ఆగదు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని హౌరా నుంచి పంజాబ్లోని అమృత్సర్ వరకు ఉండే 1,910 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ రైలు 37 గంటల సమయం తీసుకుంటుంది. ఎక్కువ ప్రాంతాలను కవర్చేస్తూ ఈ రైలు నడుస్తుండటంతో ప్రయాణికులు కూడా దీనికే మొగ్గు చూపుతున్నారట.
గంటకు 10 కిలోమీటర్లే: భారత దేశంలో అత్యంత నిదానంగా నడిచే మరో రైలు కూడా ఒకటి ఉంది. అదే మెట్టుపాళయం-ఊటీ నీలగిరి ప్యాసింజర్. కొండ ప్రాంతంలో నడిచే ఈ టాయ్ ట్రెయిన్ గంటకు కేవలం 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. 46 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని చేరుకోవడానికి ఏకంగా 5 గంటల సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే, ఈ ప్రయాణంలో కనిపించే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.
