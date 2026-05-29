మేడిన్ ఇండియా "బాహుబలి హైడ్రోజన్ రైలు" వచ్చేస్తోంది! - స్పీడ్, విశేషాలు ఏమిటో తెలుసా?
భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో సరికొత్త మలుపు - హైడ్రోజన్ రైలు ప్రయాణానికి అంతా రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:26 AM IST
Hydrogen Train : బొగ్గుతో నడిచే రైళ్ల స్థానంలో డిజిల్ ఇంజన్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత విద్యుత్ ఆధారిత రైళ్లు ఇపుడు నడుస్తున్నాయి. ఇకపై హైడ్రోజన్ రైళ్లు పట్టాలపై పరుగులు తీయనున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లతో పోలిస్తే వీటి నిర్వహణ, ఇంధన ఖర్చు చాలా తక్కువ. పైగా వీటి వల్ల పర్యావరణానికి ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదని చెప్తున్నారు. మన దేశ తొలి బాహుబలి ఇంజిన్ హైడ్రోజన్ రైలు అతి త్వరలో పరుగులు తీయడానికి సిద్ధమైంది. వీటి రాక రైల్వే గతిని మార్చేస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మేడిన్ ఇండియా తొలి హైడ్రోజన్ రైలు కార్యకలాపాల ప్రారంభానికి రైల్వే ఆమోదం తెలిపింది. పైలట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ రైలు హర్యానాలోని జీంద్ నుంచి సోనీపథ్ మధ్య పరుగులు తీయనుంది. పది బోగీలు కలిగిన రైలు గరిష్ఠ వేగం గంటకు 110కిలో మీటర్లు. మన హైడ్రోజన్ రైలింజన్ సామర్థ్యం (ముందు, వెనుక రెండు 1,200KW డ్రైవింగ్ పవర్ కార్లు కలిపి) 2,400 కిలోవాట్లు. ఇది ఇతర దేశాల్లో నడుస్తున్న హైడ్రోజన్ రైళ్లతో పోలిస్తే బాహుబలి ఇంజిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. హైడ్రోజన్ ఫ్యూయెల్ సెల్ ప్రొపల్షన్ వ్యవస్థ సాయంతో పనిచేసే ఈ రైళ్లు ప్రస్తుతం జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, జపాన్, చైనా, అమెరికాల్లో సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఇవి పొగకు బదులుగా నీటి ఆవిరిని విడుదల చేస్తాయి.
హైడ్రోజన్ రైలు విశేషాలు
- రైలు తయారీకి చేసిన ఖర్చు దాదాపు రూ.80 కోట్లు
- జీంద్లో ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రోజన్ ప్లాంట్ కోసం రూ.120 కోట్లు
- చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (ఐసీఎఫ్)లో బోగీల తయారీ
- ఈ ట్రైన్ వేగం గంటకు 110 కిలోమీటర్లు
- రైలు రెండు వైపులా అత్యంత శక్తివంతమైన 2400 kW (2x1200 kW) డీపీసీలు (డ్రైవింగ్ పవర్ కార్స్).
- ఇంటీరియర్ డిజైన్, ఆటోమేటిక్ డోర్లు, డిజిటల్ డిస్ప్లేలు.
- బొగ్గు రైళ్ల కారణంగా వాతావరణ కాలుష్యంతో పాటు చాలా ఎక్కువగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- డీజిల్ ఇంజిన్ రైళ్ల కారణంగా కాలుష్యం పెరగడంతో పాటు నిర్వహణ వ్యయాలు అధికం.
- ఎలక్ట్రిక్ రైళ్లతో నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గినప్పటికీ ట్రాక్ల విద్యుదీకరణ, తరచూ కేబుళ్లు తెగిపోతుండడం మరమ్మతు ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.
- ఈ నేపథ్యంలో అధికంగా లభించే హైడ్రోజన్తో అతి తక్కువ ఖర్చుతో రైళ్లను నడిపించడం వల్ల ఆర్థిక భారం తగ్గిపోతుంది. పైగా పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని లేకుండా అతి తక్కువ శబ్దంతో ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది.
- ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు 2018లో జర్మనీలో ప్రయాణించింది.
- ఈ రైలులో సీటింగ్ సామర్థ్యం 150 కాగా, గరిష్ఠ వేగం 140 కి.మీ.
- ఇప్పటి వరకు చైనా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, అమెరికాలో మాత్రమే హైడ్రోజన్ రైళ్లున్నాయి.
- హైడ్రోజన్ రైళ్ల ట్రయల్ పూర్తి చేసిన దేశాలు : ఇండియాతో పాటు కెనడా, ఇటలీ, సౌదీ అరేబియా, ఆస్ట్రియా, నెదర్లాండ్స్, పోలాండ్, స్వీడన్.
