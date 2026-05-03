లండన్ మ్యూజియంలో మన స్టార్స్ విగ్రహాలు - ఎవరివి ఉన్నాయి? అర్హతలేంటో తెలుసా?
Published : May 3, 2026 at 2:45 PM IST
Madame Tussauds museum : ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మ్యూజియాల్లో లండన్లోని మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియం ఒకటి. 200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ మ్యూజియాన్ని సందర్శించడానికి వరల్డ్ వైడ్గా పర్యాటకులు పోటెత్తుతుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన మ్యూజియంలో వివిధ రంగాల్లో తమదైన ముద్రవేసిన ప్రముఖుల మైనపు విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో ఒక సెలబ్రిటీ విగ్రహం పెట్టారంటే, అది ఆ ప్రముఖుడికి దక్కిన అంతర్జాతీయ గౌరవంగా భావిస్తారు. తమరంగంలో వారు సాధించిన అద్వితీయమైన గుర్తింపునకు, వారు చేసిన చెరిగిపోని సంతకానికి సాక్ష్యంగా దీన్ని కీర్తిస్తారు. మరి, ఇంతటి ప్రముఖమైన మ్యూజియంలో మన దేశం నుంచి ఎంత మంది స్టాచూలో ఉన్నాయో మీకు తెలుసా? అందులో ప్రత్యేకంగా సౌతిండియా నుంచి ఎవరెవరు ఉన్నారు తెలుసా? ఈ సమాచారంతోపాటు అసలు అక్కడ ఒక విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి? నిర్ణయం ఎవరు తీసుకుంటారు? వంటి వివరాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం "ఐకాన్స్ ఆఫ్ ఇండియా" వేడుకలు టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనమూ ఓ లుక్కేద్దాం.
ఎందరో ప్రముఖులు :
మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మెయిన్ మ్యూజియం లండన్ లో ఉంది. సింగపూర్, న్యూయార్క్, హాంకాంగ్ లో కూడా బ్రాంచీలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిలో కలిపి సుమారు 30 మంది భారతీయ ప్రముఖుల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. వీరంతా మన దేశంలో వివిధ రంగాల్లో సత్తా చాటిన వారు. ఇలా ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాల్లో మొట్ట మొదటిది జాతిపిత మహాత్మా గాంధీదే.
రాజకీయ రంగం నుంచి ఇందిరా గాంధీ, నరేంద్ర మోదీ, క్రీడా రంగం నుంచి సచిన్, కోహ్లీ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత సినీ రంగం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రముఖులు ఇక్కడ స్థానం సంపాదించారు. బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత షారుక్, ఐశ్వర్య, సల్మాన్, హృతిక్ రోషన్, ప్రియాంక చోప్రా, రణ్ వీర్ సింగ్, మాధురీ దీక్షిత్, దీపికా పదుకొని తదితరుల మైనపు విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. సౌత్ నుంచి చూస్తే ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, కాజల్ అగర్వాల్, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ మైనపు విగ్రహాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రాతిపదిక ఏంటి?
మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియానికి సుమారు రెండు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. ఇంతటి సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన మ్యూజియం సందర్శించడానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచీ పర్యాటకులు తరలి వస్తుంటారు. కాబట్టి నిర్వాహకులు ఆ స్థాయిలోనే ఏర్పాట్లు చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఎవరిదైనా ప్రముఖుల విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలంటే కఠినమైన నిబంధనలు పాటిస్తారు. ఇందుకోసం యాజమాన్యం పలు అంశాలను లెక్కలోకి తీసుకుంటుంది.
ప్రతీ సంవత్సరం మ్యూజియాన్ని సందర్శించే టూరిస్టుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తారు. కొత్తగా ఎవరి విగ్రహం ఇక్కడ ఉండాలని జనం కోరుకుంటున్నారో ఆ విధంగా తెలుసుకుంటారు. అలా అత్యధిక మంది అభిమానం చూరగొన్నవారిని ఫైనల్ చేస్తారు.
ఇదొక్కటే కాదు.. సదరు వ్యక్తి తమ రంగంలో తమదైన ముద్రవేసి ఉండాలి. వారి నడవడికను కూడా కీలకంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. సమాజంలో వారికి ఉన్న కీర్తి ప్రతిష్టలను మదిస్తారు.
ఇలా అన్నీ ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఎంపికైన వ్యక్తికి సమాచారం అందిస్తారు. వారు అంగీకరిస్తే ఆ తర్వాత విగ్రహం ఏర్పాటు పనులు మొదలు పెడతారు.
శరీర కొలతలు తీసుకోవడం అత్యంత సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ. నిజమైన మనిషికి ఏ మాత్రం తేడా లేకుండా అచ్చుగుద్దినట్టు ఉండేలా విగ్రహం తయారు చేయడం కోసం దాదాపు 250 కంటే ఎక్కువ శరీర కొలతలను తీసుకుంటారు. కంటిపాప రంగు నుంచి జుట్టు రంగు దాకా, ఎత్తు నుంచి లావు దాకా అన్నింటినీ చాలా నిశితంగా పరిశీలించి కొలతలు సేకరిస్తారు. ఇందుకోసం సుమారు 4 గంటల సమయం పడుతుంది.
ఒక్కో విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి ఒకటిన్నర కోట్ల నుండి 2 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. దీన్ని పూర్తిగా మ్యూజియం నిర్వాహకులే భరిస్తారు.
ప్రస్తుతం లండన్ మ్యూజియంలో నిర్వహిస్తున్న "ఐకాన్స్ ఆఫ్ ఇండియా" వేడుకల్లో 13 మంది భారతీయ ప్రముఖుల విగ్రహాలను ప్రదర్శించనున్నారు.
దక్షిణాది సత్తా :
టాలీవుడ్ స్టార్లు ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ విగ్రాలు సింగపూర్, బ్యాంకాక్ మ్యూజియాల్లో శాశ్వతంగా ఉంచుతారు. సందర్శకుల కోసం లండన్ నిర్వహించే "ఐకాన్స్ ఆఫ్ ఇండియా" ప్రదర్శన కోసం వీటిని అవసరమైనప్పుడల్లా లండన్ తరలించి, తిరిగి తీసుకెళ్తుంటారు. రామ్ చరణ్ విగ్రహాన్ని లండన్లోనే ఆవిష్కరించారు. ఇక్కడ విశేషం ఏమంటే చెర్రీతోపాటు అతని పెంపుడు శునకం "రైమ్" విగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా ఒక పెంపుడు జంతువుతో ఏర్పాటైన రెండో విగ్రహం రామ్ చరణ్దే! అంతకు ముందు బ్రిటన్ రాణి ఎలిజిబెత్ విగ్రహం మాత్రమే ఉంది.
మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడమనేది అత్యున్నతమైన గౌరవం. ఆ గుర్తింపు తరతరాలకు విస్తరిస్తూ పోతూనే ఉంటుంది. అంతటి అరుదైన కీర్తిని మూటగట్టుకున్న భారతీయుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరగాలని ఆశిద్దాం.