కేవలం 45 పైసలకే రూ.10 లక్షల బీమా! - రైల్వే తెచ్చిన ఈ 'కొత్త అప్డేట్' తెలుసా?
రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త - ఇకపై కౌంటర్ టికెట్లపైనా రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:50 PM IST
Indian Railways Travel Insurance : చాలా మంది తక్కువ ఖర్చు, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని రైలు ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఈ హ్యాపీ జర్నీకి మరింత రక్షణ కల్పిస్తూ ఒక కీలక అప్డేట్ తెచ్చింది భారతీయ రైల్వే. ఇక నుంచి రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్లను కౌంటర్ల నుంచి కొనుగోలు చేసినా రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు. టికెట్ తీసుకునే టైమ్లోనే ప్రయాణికులు ఈ ప్రమాద బీమానూ ఎంచుకోవచ్చు. మరి, ఈ కొత్త మార్పులు ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి? ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా పొందాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇప్పటివరకు కేవలం IRCTC వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునే ప్రయాణికులకు మాత్రమే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉండేది. కానీ, ఇకపై భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులందరికీ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ వర్తించనుంది. ఇప్పటి నుంచి ఆఫ్లైన్లో అంటే రైల్వే స్టేషన్ కౌంటర్లలో నేరుగా రిజర్వేషన్ టికెట్లు కొనుగోలు చేసే ప్రయాణికులకూ ప్రమాద బీమాను సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది రైల్వేశాఖ. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ రాధా యాదవ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రైల్వే బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వే తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధన అక్టోబర్ 27, 2026 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
రైల్వే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం వివరాలు చూసుకుంటే, ఒక్కో ప్రయాణికుడు ట్రైన్ టికెట్ మీద 45 పైసలు అదనంగా చెల్లిస్తే చాలు. రూ.10 లక్షల వరకు ఆర్థిక బీమా కవరేజీ పొందవచ్చు. అయితే, ఈ ప్రీమియాన్ని నగదు రూపంలో తీసుకునే వీలు ఉండదు. కాబట్టి ఈ బీమా తీసుకున్నవారు మొత్తం చెల్లింపును డిజిటల్ పేమెంట్ పద్దతిలోనే చేయాల్సి ఉంటుందని రైల్వే వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఈ ప్రీమియం తీసుకునేవారు కచ్చితంగా ఫోన్ నంబరును నమోదు చేసుకోవాలి. టికెట్ ఛార్జీలతో కలిసి దీన్ని వసూలు చేస్తారు. రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఫోన్ నంబరుకు ఇన్సూరెన్స్ వివరాలు అందుతాయి.
రైలు ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - 11నుంచి 5గంటల వరకు మొబైల్ ఛార్జింగ్ బ్యాన్!
అర్హతలు :
కన్ఫర్మ్ బెర్తు లభించినవారికి, RACలో ఉన్న ప్రయాణికులకు, ఒకే టికెట్పై వెళ్లేవారిలో ఒకరికైనా బెర్త్ ఖాయమైనా వారికి బీమా అర్హత ఉంటుందని వివరించింది రైల్వే బోర్డు.
బీమా కవరేజీ వివరాలు :
ఈ ప్రమాద బీమాలో భాగంగా రైలు ప్రమాదం లేదా ఇతర అవాంఛనీయ సంఘటనల వల్ల ప్రయాణికుడు మరణించినా లేదా తీవ్రంగా గాయపడి శాశ్వత అంగవైకల్యానికి గురైనా గరిష్ఠంగా 10 లక్షల రూపాయల కవరేజీ పొందవచ్చు. మృతదేహాల తరలింపునకు 10 వేల రూపాయలు ఇస్తారు. అదే, పాక్షిక వైకల్యం కలిగిన వారికి రూ.7లక్షల 50వేలు, గాయపడినవారికి ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం రూ. 2 లక్షలు చెల్లిస్తారు.
ఈ బీమాను ఎలా పొందాలి?
రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ వద్ద టికెట్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కేవలం ప్రయాణికుడి ఆప్షన్ మాత్రమే, తప్పనిసరి కాదు. కౌంటర్ సిబ్బంది బీమా గురించి అడిగినప్పుడు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ప్రీమియం మొత్తం 45 పైసలు టికెట్ ఛార్జీతో కలిపి డిజిటల్గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది. బీమా వివరాలు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీ లింక్ ప్రయాణికుడి రిజిస్టర్డ్ ఫోన్ నంబర్కు 'SMS' ద్వారా వస్తాయి.
రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - హెడ్ఫోన్స్ లేకుండా వీడియోలు చూస్తున్నారా?, మీ జేబు ఖాళీ!
'కార్లు, బస్సులేం బుక్ చేస్తారు!' - ఓ సారి ట్రైన్ బుక్ చేసి చూడండి!