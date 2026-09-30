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ట్రైన్​ జర్నీ వాయిదా పడిందా? - టికెట్​ను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​కు ఇలా ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసుకోండి!

-టికెట్​ ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసుకునే విషయంలో భారతీయ రైల్వే పలు వెసులుబాట్లు - కానీ ఆ టైమ్​లోపే పూర్తి చేసుకోవాలి!

Train Ticket Transfer Rules
Train Ticket Transfer Rules (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 4:10 PM IST

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Train Ticket Transfer Rules: సుదూర ప్రయాణాల కోసం మెజార్టీ పీపుల్​ ఎంచుకునే రవాణా సౌకర్యం రైలు ప్రయాణం. ధర తక్కువతో పాటు కంఫర్ట్​ కూడా ఉండటంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దీనినే ఎంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని రోజుల ముందుగానే టికెట్లు బుక్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు అనుకోని పరిస్థితుల కారణంగా ప్రయాణం వాయిదా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంతో చాలా మంది టికెట్​ క్యాన్సిల్​ చేసుకుంటుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల డబ్బు లాస్​ అవ్వాల్సివస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో భారతీయ రైల్వే కొన్ని వెసులుబాట్లు కల్పిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మీ పేరుతో ఉన్న కన్ఫర్మ్​డ్​ రిజర్వేషన్​ను నిర్దిష్ట కుటుంబసభ్యుడికి కండీషన్స్​ ప్రకారం ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఈ టికెట్లను ఎవరెవరు ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసుకోవచ్చు? ఎలా బదిలీ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఎవరెవరికి టికెట్​ ట్రాన్స్​ఫర్​​ చేసుకోవచ్చు:

కుటుంబసభ్యులకు: రిజర్వేషన్​ను కుటుంబంలోని తల్లి, తండ్రి, అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెళ్లు, కుమారుడు, కుమార్తె, భార్య, భర్త ఇలా ఎనిమిది రకాల రక్తసంబంధీకులకు మార్చుకోవచ్చని రైల్వే అధికారులు వివరిస్తున్నారు. అయితే సొంతం కుటుంబలోని వారికి టికెట్​ బదిలీ చేయాలంటే, ట్రైన్​ స్టార్ట్​ అయ్యే సమయానికి కనీసం 24 గంటల ముందే రాత పూర్వకంగా రైల్వేశాఖకు రిక్వెస్ట్​ పెట్టుకోవాలంటున్నారు.

విద్యార్థులకు: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల విద్యార్థులు ప్రయాణించలేని పరిస్థితుల్లో అదే విద్యాసంస్థకు చెందిన ఇతర స్టూడెంట్స్​కు టికెట్​ను ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక కళాశాలలో 20 మంది విద్యార్థులు కలిసి పర్యటనకు వెళ్లాలని టికెట్లు బుక్​ చేసుకుంటే, అందులో ఇద్దరు విద్యార్థులు వెళ్లలేకపోతే, అదే కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులకు ఆ టికెట్లను బదిలీ చేయవచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం విద్యాసంస్థ నుంచి రాతపూర్వకంగా అభ్యర్థించాలని.. కనీసం 48 గంటల ముందు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్నారు. అయితే టికెట్​ బదిలీ మొత్తం బృందం సంఖ్యలో 10 శాతానికి మించొద్దంటున్నారు.

పెళ్లి బృందాలకూ బదిలీ అవకాశం: దూరప్రాంతంలో పెళ్లిళ్లు అంటే వెళ్లేందుకు రైలు ప్రయాణాలకు ప్రాధాన్యమిస్తుంటారు. అయితే పెళ్లికి వెళ్లే గ్రూప్​లో ఎవరైనా ప్రయాణించలేకపోతే ఆ టికెట్​ను ఆ గ్రూప్​లోనే ఇతరులకు బదిలీ చేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, హైదరాబద్​ నుంచి తిరుపతికి 30 మంది పెళ్లి బృందంగా వెళ్తున్నారనుకుంటే, వారిలో ముగ్గురికి ప్రయాణం సాధ్యం కాలేదు. బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి లిఖితపూర్వకంగా కోరితే టికెట్​ బదిలీ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందుకు 48 గంటల ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక గరిష్ఠ పరిమితి 10 శాతంగా చెబుతున్నారు.

ఎన్​సీసీ క్యాడెట్లకూ: గ్రూప్​లో ఒక క్యాడెట్​ ప్రయాణించలేకపోతే, అదే బృందంలోని మరో క్యాడెట్​కు రిజర్వేషన్​ను బదిలీ చేయవచ్చంటున్నారు. ఇందుకు గ్రూప్​ లీడర్​ కనీసం 24 గంటల ముందు దరఖాస్తు చేయాలంటున్నారు. ఇక్కడా పేరు మార్పిడి గరిష్ఠ పరిమితి 10 శాతమే అంటున్నారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు: అధికారిక విధులపై ఒకరికి బదులు మరొక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి వెళ్లాల్సినప్పుడు పేరు మార్చుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ పనిని 24 గంటల్లో చేయాలంటున్నారు.

ఎలా ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసుకోవాలి: టికెట్లు ఆన్​లైన్​ లేదా ఆఫ్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకున్నా ట్రాన్స్​ఫర్​ ప్రక్రియ మాత్రం కేవలం ఆఫ్​లైన్​లోనే చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం..

  • ముందుగా కన్ఫార్మ్ అయిన ట్రైన్​ టికెట్​ను​ ప్రింట్అవుట్​ తీసుకుని సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లాలి.
  • రిజర్వేషన్ కౌంటర్​ దగ్గరకు వెళ్లి టికెట్​ను ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో మీ కన్ఫార్మ్డ్​​ టికెట్​ కాపీతో పాటు మీ ఐడీ ప్రూఫ్​, మీరు ఎవరికైతే టికెట్​ ట్రాన్స్​ఫర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారో.. వారి ఐడీ ప్రూఫ్​ (జిరాక్స్) కూడా​ అందించాలి.
  • రిజర్వేషన్ కౌంటర్​లో ఇందుకోసం ఒక టికెట్​ ట్రాన్స్​ఫర్​ ఫారమ్​ను నింపాలి. అలాగే రిలేషన్​షిప్​ ప్రూఫ్​ కూడా అందించాలి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా టికెట్​ మరొక వ్యక్తి పేరు మీదకు ట్రాన్స్​ఫర్ అయిపోతుంది.
  • ఇక ట్రైన్​ టికెట్​ ట్రాన్స్​ఫర్ అయిన వెంటనే.. ఆ విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ మీ ఫోన్​కు మెసేజ్​ కూడా వస్తుంది.
  • చివరగా ఒకసారి ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసిన టికెట్​ను మరలా మరొకరికి ట్రాన్స్​ఫర్ చేయడానికి వీలుపడదు.

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