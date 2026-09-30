ట్రైన్ జర్నీ వాయిదా పడిందా? - టికెట్ను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి!
-టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే విషయంలో భారతీయ రైల్వే పలు వెసులుబాట్లు - కానీ ఆ టైమ్లోపే పూర్తి చేసుకోవాలి!
Published : September 30, 2026 at 4:10 PM IST
Train Ticket Transfer Rules: సుదూర ప్రయాణాల కోసం మెజార్టీ పీపుల్ ఎంచుకునే రవాణా సౌకర్యం రైలు ప్రయాణం. ధర తక్కువతో పాటు కంఫర్ట్ కూడా ఉండటంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దీనినే ఎంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని రోజుల ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు అనుకోని పరిస్థితుల కారణంగా ప్రయాణం వాయిదా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంతో చాలా మంది టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల డబ్బు లాస్ అవ్వాల్సివస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో భారతీయ రైల్వే కొన్ని వెసులుబాట్లు కల్పిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మీ పేరుతో ఉన్న కన్ఫర్మ్డ్ రిజర్వేషన్ను నిర్దిష్ట కుటుంబసభ్యుడికి కండీషన్స్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఈ టికెట్లను ఎవరెవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు? ఎలా బదిలీ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎవరెవరికి టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు:
కుటుంబసభ్యులకు: రిజర్వేషన్ను కుటుంబంలోని తల్లి, తండ్రి, అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెళ్లు, కుమారుడు, కుమార్తె, భార్య, భర్త ఇలా ఎనిమిది రకాల రక్తసంబంధీకులకు మార్చుకోవచ్చని రైల్వే అధికారులు వివరిస్తున్నారు. అయితే సొంతం కుటుంబలోని వారికి టికెట్ బదిలీ చేయాలంటే, ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యే సమయానికి కనీసం 24 గంటల ముందే రాత పూర్వకంగా రైల్వేశాఖకు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవాలంటున్నారు.
విద్యార్థులకు: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల విద్యార్థులు ప్రయాణించలేని పరిస్థితుల్లో అదే విద్యాసంస్థకు చెందిన ఇతర స్టూడెంట్స్కు టికెట్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక కళాశాలలో 20 మంది విద్యార్థులు కలిసి పర్యటనకు వెళ్లాలని టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే, అందులో ఇద్దరు విద్యార్థులు వెళ్లలేకపోతే, అదే కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులకు ఆ టికెట్లను బదిలీ చేయవచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం విద్యాసంస్థ నుంచి రాతపూర్వకంగా అభ్యర్థించాలని.. కనీసం 48 గంటల ముందు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్నారు. అయితే టికెట్ బదిలీ మొత్తం బృందం సంఖ్యలో 10 శాతానికి మించొద్దంటున్నారు.
పెళ్లి బృందాలకూ బదిలీ అవకాశం: దూరప్రాంతంలో పెళ్లిళ్లు అంటే వెళ్లేందుకు రైలు ప్రయాణాలకు ప్రాధాన్యమిస్తుంటారు. అయితే పెళ్లికి వెళ్లే గ్రూప్లో ఎవరైనా ప్రయాణించలేకపోతే ఆ టికెట్ను ఆ గ్రూప్లోనే ఇతరులకు బదిలీ చేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, హైదరాబద్ నుంచి తిరుపతికి 30 మంది పెళ్లి బృందంగా వెళ్తున్నారనుకుంటే, వారిలో ముగ్గురికి ప్రయాణం సాధ్యం కాలేదు. బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి లిఖితపూర్వకంగా కోరితే టికెట్ బదిలీ చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందుకు 48 గంటల ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక గరిష్ఠ పరిమితి 10 శాతంగా చెబుతున్నారు.
ఎన్సీసీ క్యాడెట్లకూ: గ్రూప్లో ఒక క్యాడెట్ ప్రయాణించలేకపోతే, అదే బృందంలోని మరో క్యాడెట్కు రిజర్వేషన్ను బదిలీ చేయవచ్చంటున్నారు. ఇందుకు గ్రూప్ లీడర్ కనీసం 24 గంటల ముందు దరఖాస్తు చేయాలంటున్నారు. ఇక్కడా పేరు మార్పిడి గరిష్ఠ పరిమితి 10 శాతమే అంటున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు: అధికారిక విధులపై ఒకరికి బదులు మరొక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి వెళ్లాల్సినప్పుడు పేరు మార్చుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ పనిని 24 గంటల్లో చేయాలంటున్నారు.
ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి: టికెట్లు ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రక్రియ మాత్రం కేవలం ఆఫ్లైన్లోనే చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం..
- ముందుగా కన్ఫార్మ్ అయిన ట్రైన్ టికెట్ను ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లాలి.
- రిజర్వేషన్ కౌంటర్ దగ్గరకు వెళ్లి టికెట్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో మీ కన్ఫార్మ్డ్ టికెట్ కాపీతో పాటు మీ ఐడీ ప్రూఫ్, మీరు ఎవరికైతే టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారో.. వారి ఐడీ ప్రూఫ్ (జిరాక్స్) కూడా అందించాలి.
- రిజర్వేషన్ కౌంటర్లో ఇందుకోసం ఒక టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫారమ్ను నింపాలి. అలాగే రిలేషన్షిప్ ప్రూఫ్ కూడా అందించాలి. అంతే ఇలా సింపుల్గా టికెట్ మరొక వ్యక్తి పేరు మీదకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది.
- ఇక ట్రైన్ టికెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వెంటనే.. ఆ విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ మీ ఫోన్కు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది.
- చివరగా ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన టికెట్ను మరలా మరొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీలుపడదు.
ట్రైన్ జర్నీ చేస్తున్నారా? - సురక్షితమైన ప్రయాణానికి ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
భారత తొలి హైడ్రోజన్ ట్రైన్కు రైల్వే శాఖ ఆమోదం- ఎన్ని స్టాపులో తెలుసా?