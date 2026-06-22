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జులై 1 నుంచి "రైల్వే కొత్త రూల్స్" - టికెట్ లేకుండా దొరికితే 'డబుల్ ఫైన్' కట్టాల్సిందే!

రైల్వే కొత్త నిబంధనలు - టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినా, భిక్షాటన చేసినా, ఆహారపదార్థాలు అమ్మినా భారీగా జరిమానా!

Railway Rules Changes
Railway Rules Changes (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 12:25 PM IST

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Railway Rules Changes from July 1st : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చని ట్రైన్ జర్నీకి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, కొంతమంది ప్రయాణికులు తక్కువ ఛార్జీ ఉన్నప్పటికీ టిక్కెట్ లేకుండానే రైలులో ప్రయాణించే ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి నుంచి టీటీఈలు జరిమానా వసూలు చేస్తుంటారు. అయితే, టికెట్ లేని ప్రయాణాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేస్తూ భారతీయ రైల్వే(Indian Railways) కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. అందులో భాగంగానే ట్రైన్ టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించే వారిపై జరిమానా రూ.250 నుంచి రూ.500కు పెంచింది. అలాగే, మరికొన్ని రైల్వే నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. జులై 1 నుంచి ఈ కొత్త రూల్స్ అమల్లోకి రానున్నాయి. మరి, రైల్వే శాఖ సవరించిన కొత్త నిబంధనల గురించి ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.

రైళ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో తప్పులు చేసిన వారికి "రైల్వే రక్షక దళం" భారీ జరిమానాలు విధించేలా చట్టాలలో మార్పులు చేస్తూ కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. "జన విశ్వాస్" పేరిట రైల్వే చట్టం 1989లో కీలక మార్పులు చేసింది. రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రత, క్రమశిక్షణను మెరుగుపరచడం, అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా పలు నిబంధనలను సవరించింది. అందులో భాగంగానే టికెట్ లేని ప్రయాణికులకు జరిమానాను రూ.500కి పెంచినట్లు ప్రకటించింది రైల్వేశాఖ. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి, జరిమానాలకు గురికాకుండా చెల్లుబాటు అయ్యే టికెట్​తో ప్రయాణించాలని సూచించింది.

  • భారతీయ రైల్వే కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, చెల్లుబాటు కానీ లేదంటే ఇప్పటికే ఉపయోగించిన ట్రైన్ టికెట్‌తో తిరిగి జర్నీ చేస్తే ఆ టికెట్‌ ఛార్జీలతో పాటు అదనంగా రూ.500 జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు రూ.250గా ఉండగా ఇప్పుడు దాన్ని రెట్టింపు చేసింది రైల్వేశాఖ.
  • అలాగే, ఇతరుల పేరుతో ఉన్న టికెట్​తో రైలులో ప్రయాణించడానికి అనుమతి లేదు. అలా ప్రయాణించినట్లయితే ఆ ప్రయాణికుడు రూ.500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫైన్ కట్టకుంటే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది.

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  • ప్రయాణికులు లేదా విక్రేతలు అనుమతి లేకుండా రైళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ఆహార పదార్థాలు, ఇతర వస్తువులు అమ్మకూడదు. ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే రూ.2 వేల జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే, రైల్వే కోచ్​లలో, స్టేషన్​లో భిక్షాటన కూడా నిషేధం. ఈ రూల్స్ ఉల్లంఘించినా రూ.2 వేలు ఫైన్​ కట్టాల్సి ఉంటుంది. సంవత్సరంలో పదేపదే రైల్వే నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే వారికి జైలు శిక్ష విధిస్తారు.
  • రైల్వేస్టేషన్‌లో లేదా రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు తోటి ప్రయాణికులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినా, దూషించిన వారికి కొత్త రూల్స్ ప్రకారం భారీగా జరిమానాలు విధిస్తారు. ఈ రూల్స్ అతిక్రమిస్తే రూ.1000 వరకు జరిమానా పడుతుంది.
  • రిజర్వ్‌ సీటు లేదా బెర్తును ఖాళీ చేయడానికి నిరాకరిస్తే రూ.1,000, రైల్వే ఉద్యోగుల విధులకు ఆటంకం కలిగించేవారికి రూ.1,000-2,000 వరకు ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది.
  • అదేవిధంగా, మహిళల రిజర్వ్ కోచ్​లోకి పురుషులు ప్రవేశిస్తే రూ.2,500 వరకు జరిమానా వేస్తారు.
  • నిషేధిత లేదా ప్రమాదకర వస్తువులు తెస్తే కనీసం రూ.10 వేలు జరిమానా విధించే ఛాన్స్ ఉంది. అంతేకాదు, చట్టప్రకారం అదనపు శిక్షలను కూడా ఎదుర్కోవలసి రావొచ్చు.
  • రైల్వే ప్రయాణికులు మారిన కొత్త నిబంధనలను గమనించి, వీటిని తప్పనిసరిగా పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తోంది రైల్వేశాఖ.

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