ETV Bharat / offbeat

"అరుణాచలం వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్" రెగ్యులర్ - స్టేషన్లు, సమయాలు ఇవే!

నరసాపురం-అరుణాచలం వీక్లీ పర్మినెంట్ - వెల్లడించిన కేంద్ర మంత్రి భూపతి రాజు!

narsapur_to_arunachalam_express
narsapur_to_arunachalam_express (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Narsapur To Arunachalam express : "నరసాపురం-అరుణాచలం వీక్లీ రైలు"ను భారతీయ రైల్వే శాశ్వత వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ సర్వీస్‌గా అప్‌గ్రేడ్ చేసిందని. కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ ప్రకటించారు. పండుగలు, సెలవు దినాల్లో మాత్రమే నడిచే గత ప్రత్యేక రైలు సేవ స్థానంలో ఇప్పుడు ఈ కొత్త సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

నరసాపురం-అరుణాచలం వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్ 12 కీలక స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. ఏపీలో పాలకొల్లు, భీమవరం, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట (ఆంధ్రప్రదేశ్) తమిళనాడులోని కాట్పాడి, తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం) మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ మార్గం పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలను నేరుగా ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలతో అనుసంధానిస్తుంది.

అరుణాచలం వెళ్లాలంటే ఇప్పటివరకు చెన్నై లేదా విల్లుపురం వరకు రైలులో వెళ్లి అక్కడి నుంచి బస్సు మారాల్సి వచ్చేది. తాజాగా వీక్లీ వల్ల ప్రయాణ విధానం మారిపోనుంది. ఈ కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ సర్వీస్ ప్రయాణ సమయాన్ని దాదాపు 8 గంటల వరకు తగ్గిస్తుంది. అయితే, రైలు బయల్దేరే కచ్చితమైన సమయాలు ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.

రేపటి నుంచే "అమర్నాథ్ యాత్ర" - మంచుకొండల్లో 57రోజుల పవిత్ర యాత్ర!

ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తిరువణ్ణామల (అరుణాచలం) వెళ్లే భక్తులు రైలు, బస్సు ఛార్జీల కోసం రూ. 1,800 నుంచి రూ.2,200 వరకు ఖర్చు చేసేవారు. ఈ డైరెక్ట్ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ వల్ల ఖర్చు సగానికి తగ్గనుంది. స్లీపర్ క్లాస్ ఛార్జీ సుమారు రూ.900 నుంచి రూ.1,100 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. దీనివల్ల ఆధ్యాత్మిక యాత్ర మరింత అందుబాటులోకి రానుంది.

చెన్నై లేదా విల్లుపురం వద్ద రవాణా మార్చుకోవాల్సిన ఇబ్బందిని ఈ డైరెక్ట్ సర్వీస్ తొలగిస్తుందని, ముఖ్యంగా వృద్ధ భక్తులకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుందని ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అరుణాచలంలో జరిగే గిరిప్రదక్షిణ సమయాల్లో గోదావరి జిల్లాల నుండే నెలకు 10వేలకు పైగా భక్తులు వెళ్తుంటారని అంచనా.

స్మార్ట్ బుకింగ్ : IRCTC సూచనలు

IRCTC ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఈ రైలు "నరసాపురం-అరుణాచలం వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్" పేరుతో కనిపిస్తుంది, అయితే దీని అధికారిక నంబర్ వివరాలు ప్రకటించలేదు. 2026 జులై రెండో వారంలో బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ప్రధాన బోర్డింగ్ పాయింట్లుగా పనిచేసే విజయవాడ, గుడివాడ, తెనాలి స్టేషన్ల నుంచి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. ఆయా స్టేషన్లలో టిక్కెట్ రిజర్వేషన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

రవాణాకు అతీతంగా సౌకర్యాలు

రైలు ప్రయాణం సుమారు 14నుంచి 16గంటలు కాగా, ప్రాంతీయ ఆహారాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఆంధ్రాస్టైల్ శాకాహార భోజనాన్ని (IRCTC ద్వారా ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు) అందిస్తుంది. ఇందులో చింతపండు అన్నం, పెరుగు అన్నం, పులిహోర వంటివి ఉంటాయి.

ఆచారపరమైన పవిత్రతను పాటించే యాత్రికులకు కీలకమైన, మెరుగైన పరిశుభ్రతా చర్యలలో భాగంగా ప్రత్యేక రెస్ట్‌రూమ్ అటెండెంట్లు, బయో-టాయిలెట్లు ఉంటాయి. రాత్రి వేళల్లో మహిళల కంపార్ట్‌మెంట్లలో అదనపు భద్రతా సిబ్బంది ఉంటారు.

"హరిహర కోట ట్రెక్కింగ్" - నిటారు మెట్లపై సాహసయాత్రకు సిద్ధమా?!

జులై 4న "కాశీ, అయోధ్య, బైద్యనాథ్‌" క్షేత్రాలకు 'ప్రత్యేక రైలు' - రూ.16 వేలు కడితే చాలు!

TAGGED:

NARSAPUR ARUNACHALAM EXPRESS
NARASAPUR TO TIRUVANNAMALAI TRAIN
NARSAPUR ARUNACHALAM WEEKLY EXPRESS
నర్సాపురం అరుణాచలం వీక్లీ
NARASAPUR TO ARUNACHALAM TRAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.