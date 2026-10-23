రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - హెడ్ఫోన్స్ లేకుండా వీడియోలు చూస్తున్నారా?, మీ జేబు ఖాళీ!
రైల్లో లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్ చేస్తున్నారా? - రూ.1000 ఫైన్ నుంచి 6 నెలల జైలు శిక్ష పడొచ్చు జాగ్రత్త!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:09 PM IST
Indian Railways New Rules : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. బడ్జెట్ ధరలో సుదూర ప్రాంతాలకు, సౌకర్యవంతంగా వెళ్లవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది ట్రైన్ జర్నీని ఇష్టపడతారు. అయితే, రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లో లౌడ్ స్పీకర్లో పాటలు, వీడియోలు ప్లే చేస్తున్నారా? అయితే మీకు భారీ షాక్ తప్పదు. తోటి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే రూ.1000 వరకు జరిమానాతో పాటు 6 నెలల వరకు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉందని రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది. అసలు, రైల్వే తెచ్చిన ఈ కొత్త రూల్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కొంతమంది పక్కన ఉన్నవాళ్ల గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వారి ఫోన్లలో లౌడ్ స్పీకర్లు ఆన్ చేసి వీడియోలు చూడటం, పాటలు వినడం చేస్తుంటారు. మరికొందరు ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు స్పీకర్ మోడ్ పెట్టుకుని గట్టిగా మాట్లాడుతుంటారు. అయితే, ఇలా ప్రవర్తించడం పక్కన కూర్చున్నవారికి ఇబ్బంది కలిగించడంతో పాటు తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. కానీ, అలా చేస్తే జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశం ఉందని మీకు తెలుసా? ఇదే విషయాన్ని దక్షిణ రైల్వే ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ట్రైన్స్లో, రైల్వే స్టేషన్లలో మొబైల్ స్పీకర్ను వాడటంగానీ, భారీ సౌండ్తో వీడియోలను చూడటం, ఆడియోలను వినడంగానీ చేస్తే ఫైన్, జైలు శిక్ష విధిస్తామని రైల్వే జోన్లు హెచ్చరిస్తున్నాయి. దీనిపై రైల్వే ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించే చర్యలను అవి చేపట్టాయి. తొలుత దక్షిణ రైల్వే దీనిపై అక్టోబరు 6వ తేదీన ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. ప్రయాణికుల్లో ఈ అంశంపై అవగాహన కల్పించాలని తన పరిధిలోని అన్ని డివిజన్లకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
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గట్టిగా మాట్లాడటంపైనా బ్యాన్!
రైళ్లలో లేదా స్టేషన్ ప్రాంగణంలో మొబైల్ ఫోన్లను స్పీకర్ మోడ్లో పెట్టి పాటలు విన్నా, వీడియోలు చూసినా, గట్టిగా ఫోన్ మాట్లాడినా ఇకపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది దక్షిణ రైల్వే. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తే రూ.1000 దాకా ఫైన్ లేదా ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రయాణికులంతా తప్పనిసరిగా ఇయర్ఫోన్లు లేదా హెడ్ఫోన్లు వాడాలని సదరన్ రైల్వేతో పాటు నార్తర్న్, వెస్ట్రన్ రైల్వే జోన్లు అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తున్నాయి.
2012లో రైల్వే బోర్డు సౌండ్ పెద్దగా పెట్టడంపై ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించాలని అన్ని జోన్లకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మైకుల్లో ఎనౌన్స్మెంట్లు చేయాలని, స్టిక్కర్లను అంటించాలని కూడా సూచించింది. తాజాగా స్పీకర్ల వినియోగంపై ప్రయాణికుల నుంచి ఎక్కువ ఫిర్యాదులు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై దృష్టి సారించాయి రైల్వే జోన్లు.
'రైల్ మదద్' పోర్టల్లో ఫిర్యాదులు!
ముఖ్యంగా ఏసీ కోచ్లలో తోటి ప్రయాణికులు స్పీకర్ ఆన్ చేసి బిగ్గరగా వీడియోలు చూడటం వల్ల నిద్ర, ప్రశాంతత పోతోందని 'రైల్ మదద్' పోర్టల్లో భారీగా ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. గతంలో చట్టపరమైన నిబంధనలు లేకపోవడంతో నియంత్రణ కష్టమయ్యేది. కానీ రైల్వే చట్టాలకు అవసరమైన సవరణలు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు అధికారులకు చట్టబద్ధమైన అధికారాలు లభించాయి.
ప్రయాణికుల హర్షం :
రైల్వే తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రయాణికులు స్వాగతిస్తున్నారు. అయితే కేవలం ఆదేశాలు జారీ చేస్తే సరిపోదని, దీన్ని క్షేత్రస్థాయిలో కచ్చితంగా అమలు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు.
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