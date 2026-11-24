రాత్రిపూట 'రైలు' ఎక్కుతున్నారా? - ఈ 'కొత్త రూల్స్' తెలియకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు!
New Railway Rules 2026 : రైళ్లలో రాత్రి 10 తర్వాత 'కొత్త రూల్స్' - మిడిల్ బెర్త్ గొడవల నుంచి ఛార్జింగ్ బంద్ వరకు మారిన ఈ నిబంధనలు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : November 24, 2026 at 12:42 PM IST
Railway Night Travel Rules : రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు రాత్రిపూట హాయిగా నిద్రపోవాలని ప్రతి ప్రయాణికుడు కోరుకుంటాడు. కానీ పక్క సీటు వ్యక్తి ఫోన్ సంభాషణలు, అర్ధరాత్రి టీటీఈ తనిఖీలు, ఉదయం 6 దాటినా కిందకు దించని మిడిల్ బెర్త్లు ట్రైన్ జర్నీని నరకప్రాయం చేస్తుంటాయి. అలాంటి ఇబ్బందులకు చెక్ పెడుతూ భారతీయ రైల్వే శాఖ ప్రయాణికులకు కంటినిండా నిద్రతో పాటు పూర్తి భద్రత కల్పించేందుకు కొన్ని కఠిన నిబంధనలను అమలుచేస్తోంది. రాత్రివేళల్లో ప్రయాణికులతో పాటు రైల్వే సిబ్బంది తప్పనిసరిగా ఈ నియమాలను పాటించాల్సిందే అని పేర్కొంది. ఇంతకీ, రైల్వే శాఖ ప్రయాణికుల ప్రశాంతతతో పాటు భద్రత కోసం తీసుకొచ్చిన ఆ కీలక రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
విక్రయాలు నిషేధం :
రాత్రి 10 గంటలు దాటగానే కోచ్లోని ప్రధాన లైట్లను ఆఫ్ చేసి, కేవలం నైట్ ల్యాంప్స్ మాత్రమే వెలిగేలా ఉంచాలి. అలాగే, ప్రయాణికుల నిద్రకు భంగం కలగకుండా ఉండేందుకు, రాత్రివేళల్లో బోగీల లోపల టీ, కాఫీ, ఆహార పదార్థాలు అమ్ముతూ కేకలు వేయడం నిషేధం. కేవలం ముందస్తుగా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు మాత్రమే నేరుగా సీటు వద్దకు ఆహారాన్ని డెలివరీ చేస్తారు.
ఛార్జింగ్ బంద్ :
రైళ్లలో అగ్నిప్రమాదాలను నివారించేందుకు రైల్వే బోర్డు కీలక చర్యలు చేపట్టింది. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు బోగీలోని మొబైల్, ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లకు విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిగా నిలిపివేస్తోంది. ప్రయాణికులు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు పరికరాలు వేడెక్కి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఈ నిబంధనను అన్ని జోన్లలో కఠినంగా అమలు చేస్తోంది రైల్వే బోర్డు. గతంలో పవర్ బ్యాంకులు పేలిన ఘటనల నేపథ్యంలో అన్ని జోనల్ రైల్వేలకు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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ఆ బోగీల్లోకి, నో ఎంట్రీ :
రిజర్వేషన్ ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాత్రి 10 గంటల తర్వాత వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదా జనరల్ టికెట్లు ఉన్నవారు రిజర్వ్డ్ బోగీల్లో ప్రవేశించడానికి అనుమతి లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా విధించడంతో పాటు, వారిని మధ్యలోనే ట్రైన్ నుంచి దించివేసే అధికారం రైల్వే సిబ్బందికి ఉంటుంది.
టికెట్ తనిఖీలకు విరామం :
ప్రయాణికుల నిద్రకు భంగం కలగకుండా ఉండేందుకు రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల మధ్య టీటీఈ(TTE)లు ప్రయాణికులను నిద్రలేపి టికెట్లు చెక్ చేయకూడదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నాయి. రాత్రి 10 గంటలలోపు రైలు ఎక్కిన వారి టికెట్లను ఆలోపే తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రైలు ఎక్కే ప్రయాణికులకు మాత్రమే ఈ రూల్ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. అయితే, విజిలెన్స్ విభాగానికి ఏదైనా అనుమానం వచ్చినా లేదా కోచ్లో అనధికార ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం అందినా తనిఖీ చేయొచ్చని రైల్వే రూల్స్ చెబుతున్నాయి.
ఫిర్యాదు చేయొచ్చు :
'రైల్వే శాఖ తీసుకొచ్చిన కొత్త నియమాలను రాత్రివేళల్లో ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వాలి. ఎవరైనా ఉల్లంఘించినా, తోటి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగించినా బోగీలోని టీటీఈ లేదా ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. రైల్వే హెల్ప్లైన్ నంబర్ 139కు కాల్ చేయడం లేదా రైల్మదద్ యాప్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.' - శ్రీధర్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో
ఫోన్ వినియోగంపై ఆంక్షలు :
రాత్రి 10 గంటలు దాటిన తర్వాత తోటి ప్రయాణికుల నిద్రకు భంగం కలిగేలా మొబైల్ ఫోన్లలో గట్టిగా మాట్లాడటంపై నిషేధం ఉంది. అలాగే, ఇయర్ ఫోన్స్ లేకుండా లౌడ్ స్పీకర్లో సాంగ్స్ వినడం లేదా వీడియోలు చూడటం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా గుంపులుగా ప్రయాణించే వారూ కోచ్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండేలా నిశ్శబ్దం పాటించాలి.