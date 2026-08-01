"రైల్వే కొత్త రూల్" - ఏ క్లాస్లో "ఎంత లగేజీ" తీసుకెళ్లవచ్చు?
రైళ్లలో అదనపు లగేజీకి ఆన్లైన్ బుకింగ్ సదుపాయం - ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 1:29 PM IST
Railway Luggage New Rule : దేశవ్యాప్తంగా నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే, ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వేశాఖ ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మరో కొత్త సేవను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రైలు టికెట్లతో పాటు అదనపు లగేజీని ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని ప్రారంభించింది భారతీయ రైల్వే. దీంతో ఇకపై ప్రయాణికులు పార్సిల్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. రిజర్వేషన్ ప్రయాణికులకు జులై 31 నుంచి ఈ కొత్త లగేజీ రూల్ అమల్లోకి వచ్చింది. మరి, ఈ సదుపాయం అన్ని క్లాసుల ప్రయాణికులకు వర్తిస్తుందా? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? ఏ క్లాస్లో ఎంత లగేజీ తీసుకెళ్లవచ్చు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రైళ్లలో ఎక్కువ సామాగ్రి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తే ప్రయాణికులు ముందుగానే అందుకు సంబంధించిన వివరాలు అధికారులకు అందించాలి. లగేజీ బుకింగ్ కార్యాలయానికి వెళ్లి నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించి బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. దాంతో చాలా సమయం వృథా అయ్యేది. ఈ నేపథ్యంలో లగేజీ విషయంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఈ కొత్త సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చింది భారతీయ రైల్వే. ఇకపై రైలు టికెట్ బుకింగ్ సమయంలోనే అదనపు లగేజీ కోసం ప్రత్యేకంగా బుక్ చేసుకొనే ఆన్లైన్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దాంతో ప్రయాణికులు పార్శిల్ ఆఫీసులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సమయం సేఫ్ అవుతుంది.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?
భారతీయ రైల్వే ప్రారంభించిన ఈ సదుపాయాన్ని కన్ఫర్మ్ టికెట్ ఉన్న ప్రయాణికులే వినియోగించుకునే వీలుంది. ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్ టైమ్లో ఐఆర్సీటీసీ లేదా పార్సిల్ పోర్టల్లో(parcel.indianrail.gov.in)కి వెళ్లి అదనపు లగేజీకి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలి. ఆ టైమ్లో బయలుదేరే స్టేషన్, చేరాల్సిన స్టేషన్, ఛార్జీలు, రైలు వివరాలను సరిగ్గా చూసుకొని బుక్ చేసుకోవాలి.
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వారికి ఈ లగేజీ రూల్ వర్తించదు :
రైల్వే శాఖ అందుబాటులోకి ఈ కొత్త సదుపాయం అన్ని తరగతుల ప్రయాణికులకు వర్తించదు. ఈ లగేజీ సేవలను ఏసీ ఫస్ట్క్లాస్, ఏసీ 2టైర్, ఫస్ట్ క్లాస్, స్లీపర్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ ప్రయాణికులు ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ, ఏసీ 3-టైర్, ఏసీ చైర్కార్లో ప్రయాణించే వారికి ఈ సదుపాయం వర్తించదు. ఎందుకంటే, ఈ క్లాసులలో గరిష్ఠంగా అనుమతించే లగేజీ పరిమితి, ఉచిత పరిమితి ఒకేలా(40 కేజీలు) ఉండడమే ఇందుకు కారణమని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు.
సాధారణ కంపార్ట్మెంట్లలో ప్రయాణించే వారి లగేజీకి సంబంధించిన పెట్టెలు లేదా సూట్కేస్ల సైజు గరిష్ఠంగా 100 సెం.మీ.× 60 సెం.మీ.× 25 సెం.మీ. ఉండాలి. అదే, ఏసీ త్రీ టైర్, ఏసీ చైర్ కార్ కోచ్ విషయానికొస్తే అవి 55 సెం.మీ.× 45 సెం.మీ.× 22.5 సెం.మీ. మించకుండా ఉండాలి. అంతకంటే పెద్ద లగేజీని తీసుకెళ్లాల్సి వస్తే దానికి పార్శిల్ వ్యాన్లో వేయాల్సి ఉంటుందని రైల్వే నిబంధనలు చెబుతున్నాయి.
ఏ క్లాస్లో ఎంత లగేజీ తీసుకెళ్లవచ్చంటే?
- ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉచితంగా 70 కేజీల వరకు తీసుకెళ్లవచ్చు. అదనపు రుసుము చెల్లించి 150 కేజీల వరకు తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం ఉంది.
- ఏసీ 2 టైర్, ఫస్ట్ క్లాస్లలో ప్రయాణించే వారు ఉచితంగా తీసుకెళ్లే లగేజీ పరిమితి 50 కేజీలుగా ఉంది. అదే, అదనపు రుసుము చెల్లించి గరిష్ఠంగా 100 కేజీల వరకు తీసుకెళ్లేందుకు వెసులుబాటు ఉంది.
- స్లీపర్ క్లాస్లో ప్రయాణించే వారు తమ వెంట 40 కేజీల వరకు ఉచితంగా లగేజీని పట్టుకెళ్లొచ్చు. గరిష్ఠంగా 80 కేజీల వరకు తీసుకెళ్లడానికి ఛాన్స్ ఉంది.
- సెకండ్ క్లాస్లో లగేజీ ఉచిత పరిమితి వచ్చేసి 35 కేజీలుగా ఉంది. అదనపు డబ్బులు చెల్లించి 70 కేజీల వరకు గరిష్ఠంగా లగేజీ పట్టుకెళ్లొచ్చు.
- అదే ఏసీ 3 టైర్, ఏసీ చైర్కార్లో జర్నీ చేసే ప్రయాణికుల ఉచిత, గరిష్ఠ లగేజీ పరిమితి వచ్చేసి 40 కిలోలు మాత్రమే ఉంది.
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