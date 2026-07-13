రైలు ప్రయాణంలో ఫోన్లో టిక్కెట్ చూపిస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకుంటే కష్టమే!
వాట్సప్ ఫార్వర్డ్, స్క్రీన్షాట్ టికెట్స్పై రైల్వేశాఖ కీలక నిర్ణయం - ఇవి వెంటలేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 3:53 PM IST
Railways Ticket New Rules 2026 : ప్రయాణ సమయంలో "వాట్సప్ ఫార్వర్డ్ లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసిన టికెట్లు" చెల్లబోవని రైల్వే స్పష్టం చేసింది. ఒరిజినల్ టికెట్లనే అనుమతిస్తామని తెలిపింది. మరి, రైల్వేశాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుకున్న కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రైల్వే శాఖ రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు టీటీఈలు టికెట్లను తనిఖీ చేయడంపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక మీదట వాట్సప్ ఫార్వర్డ్ లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసిన టికెట్లు చెల్లబోవని పేర్కొంది. టికెట్ దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రైల్వేశాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత రోజుల్లో పెరిగిన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా వీటిని ఎడిట్ లేదా ట్యాంపరింగ్ చేసే ప్రమాదం ఉందని, ఒకే టికెట్ను పలువురికి ఫార్వర్డ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. అందువల్ల రైలు ప్రయాణ సమయంలో ఒరిజినల్ టికెట్లనే అనుమతిస్తామని పేర్కొంది. వీటిని అరికట్టడంలో భాగంగా ఇప్పటి నుంచి రైల్వే బుకింగ్ ప్లాట్ఫాం ద్వారా కొనుగోలు చేసే ఇ-టికెట్లు లేదా చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రింటెడ్ టికెట్లనే అనుమతిస్తామని స్పష్టం చేసింది రైల్వేశాఖ.
భారతదేశంలో ప్రయాణానికి అత్యంత చౌకైన, సురక్షితమైన మార్గాల్లో 'రైల్వేలు' ఒకటి. రోజూ లక్షల సంఖ్యలో జనాలు రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా సుదూర ప్రాంత ప్రయాణాలు, తీర్థయాత్రలు, పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్లేవారు ట్రైన్ జర్నీకే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వేశాఖ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇటీవల ట్రైన్ టికెట్స్ చెకింగ్ విషయంలోనూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ ప్రకటన విడుదల చేసింది రైల్వే శాఖ.
ఆ టికెట్లు చూపిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు!
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కేవలం వాట్సప్ ఫార్వర్డ్ లేదా స్క్రీన్షాట్లను చూపిస్తే ఇకపై వారిని టికెట్ లేని ప్రయాణికులుగా పరిగణించనున్నారు. అలా చూపించే ప్రయాణికులు ఆ సమయంలో కొత్త టికెట్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు, తగిన జరిమానాతో పాటు రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందని రైల్వేశాఖ వెల్లడించింది.
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టికెట్ చెకింగ్ టైమ్లో ఉండాల్సినవి!
రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి జరిమానాలు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలంటే ప్రయాణికులు టికెట్ తనిఖీ టైమ్లో తమ వద్ద కొన్ని పత్రాలను కలిగి ఉండాలంటున్నారు రైల్వే అధికారులు. ఐఆర్సీటీసీ కనెక్ట్ యాప్లో బుక్ చేసిన ఇ-టికెట్ మీ వద్ద ఉండాలి. అలాగే, టికెట్ బుకింగ్ టైమ్లో మొబైల్కు వచ్చే కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్. అవసరమైతే ఒరిజినల్ ఇ-టికెట్ ప్రింటెడ్ కాపీ తీసుకుని దగ్గర పెట్టుకోవాలి. టికెట్తో పాటు ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ వంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డులు వెంట తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు.
ఆ జరిమానాలు పెంపు!
ఈ మధ్యకాలంలోనే రైళ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో తప్పులు చేసిన వారికి రైల్వే రక్షక దళం భారీ జరిమానాలు విధించేలా చట్టాలను సవరించారు. "జన విశ్వాస్" పేరిట 1989 రైల్వే చట్టంలో కీలక మార్పులు చేసింది రైల్వేశాఖ.
- భారతీయ రైల్వే కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, టికెట్ లేని ప్రయాణికులకు జరిమానాను రూ.500కి పెంచినట్లు ప్రకటించింది.
- చెల్లుబాటు కానీ లేదంటే ఇప్పటికే ఉపయోగించిన ట్రైన్ టికెట్తో మళ్లీ ప్రయాణిస్తే ఆ టికెట్ ఛార్జీలతో పాటు అదనంగా రూ.500 జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు రూ.250గా ఉండగా ఇప్పుడు దాన్ని రెట్టింపు చేశారు.
- రైల్వే కోచ్లలో, స్టేషన్లో భిక్షాటన కూడా నిషేధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే రూ.2 వేలు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సంవత్సరంలో పదేపదే రైల్వే నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే వారికి జైలు శిక్ష విధిస్తారు.
- రిజర్వ్ బెర్తును ఖాళీ చేయటానికి ఒప్పుకోకపోతే రూ.1000, ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను ఉల్లంఘిస్తే రూ.500 జరిమానా కట్టాల్సి ఉంటుంది.
- రిజర్వ్ కోచ్లో అనుమతులు లేకుండా ప్రయాణిస్తే రూ.2000 ఫైన్ వేస్తారు.
- మహిళల రిజర్వ్ కోచ్లోకి పురుషులు ప్రవేశిస్తే రూ. 2500, రైల్వే ప్రాంగణంలో లేదా రైళ్లలో ధూమపానం చేస్తే రెండు వేల రూపాయల జరిమానా వేస్తారు.
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