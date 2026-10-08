రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్ - పండుగ వేళల్లో స్పెషల్ ట్రైన్స్!
బెంగళూరు టు బీదర్, 'యశ్వంత్పూర్ టు సహర్సా ప్రత్యేక రైళ్లు - వెల్లడించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 12:38 PM IST
Special Trains : దసరా, దీపావళి పండుగల సమయాల్లో ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ స్పెషల్ రైళ్లు 'బెంగళూరు కంటోన్మెంట్ - బీదర్ - బెంగళూరు కంటోన్మెంట్, 'యశ్వంత్పూర్ - సహర్సా - యశ్వంత్పూర్' మార్గాల్లో ప్రయాణించనున్నాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 06589 'బెంగళూరు కంటోన్మెంట్ - బీదర్ - బెంగళూరు కంటోన్మెంట్' ఈ నెల 9, 16 తేదీల్లో (శుక్రవారం) ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 06590 'బెంగళూరు కంటోన్మెంట్ - బీదర్ - బెంగళూరు కంటోన్మెంట్' ఈ నెల 10, 17 తేదీల్లో (శనివారం) ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 06581 'యశ్వంత్పూర్ - సహర్సా' ఈ నెల 11 నుంచి నవంబర్ 29 వరకు ప్రతి ఆదివారం ప్రయాణించనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 06582 'సహర్సా- యశ్వంత్పూర్' ఈ నెల 14 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు ప్రతి బుధవారం ప్రయాణించనుంది.
రైలు నంబర్ 06589 / 06590 'బెంగళూరు కంటోన్మెంట్ - బీదర్ - బెంగళూరు కంటోన్మెంట్' ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా యలహంక, హిందూపూర్, ధర్మవరం, అనంతపురం, గుంతకల్లు, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్, రాయచూర్, కృష్ణ, యాద్గిర్, వాడి, షాహాబాద్, కలబురిగి, హుమ్నాబాద్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. 'బెంగళూరు కంటోన్మెంట్ - బీదర్ - బెంగళూరు కంటోన్మెంట్' ప్రత్యేక రైళ్లలో 2ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
రైలు నంబర్ 06581 / 06582 'యశ్వంత్పూర్ - సహర్స - యశ్వంత్పూర్' ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా యలహంక, హిందూపూర్, ధర్మవరం, అనంతపురం, గూటి, ధోనే, కర్నూలు సిటీ, మహబూబ్నగర్, కాచిగూడ, కాజీపేట్, రామగుండం, బల్హర్షా, నాగ్పూర్, ఇటార్సీ, పిపారియా, నర్సింగపూర్, మదన్ మహల్, కట్ని, సత్నా, ప్రహేయోక్యపూర్, మాణిక్పూర్, మానిక్పూర్లలో ఆగుతాయి. ఉపాధ్యాయ, బక్సర్, అరా, దానాపూర్, పాట్లీపుత్ర, సోన్పూర్, హాజీపూర్, ముజఫర్పూర్, సమస్తిపూర్, హసన్పూర్ రోడ్, సలానా, ఖగారియా, మాన్సీ, సిమ్రి భక్తియార్పూర్ స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి. 'యశ్వంత్పూర్ - సహర్స - యశ్వంత్పూర్' ప్రత్యేక రైళ్లలో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ, 2 ఏసీ, 3 ఏసీ బోగీలతో పాటు స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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