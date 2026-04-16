రైలు బోగీపై ఎప్పుడైనా ఈ "నంబర్" గమనించారా? - దాంతో ట్రైన్ చరిత్ర మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు!

Published : April 16, 2026 at 1:40 PM IST

Train Coach 5 Digit Number : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. సమయం ఆదా, తక్కువ ఖర్చు వంటి కారణాలతో ఎక్కువ మంది రైలు రవాణాకు మొగ్గుచూపుతుంటారు. ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాలు, పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్లేవారు ట్రైన్ జర్నీకే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం ఎక్కడికైనా ట్రైన్ జర్నీ ప్లాన్ చేసినట్లయితే స్టేషన్​కు వెళ్లి టికెట్ తీసుకుని, మన సీటు ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకుని అక్కడకు వెళ్లి కూర్చుంటుంటాం. అంతేకానీ, రైలుపై కనిపించే నేమ్ బోర్డులు, సింబల్స్, నంబర్స్ గురించి అంతగా పట్టించుకోం.

ఇకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించినట్లయితే ప్రతి రైలు బోగీ మీద పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో 5 అంకెలతో ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్ డిజిట్ కనిపిస్తుంది. రైల్వే శాఖ అన్ని బోగీలపై ఒక్కో నంబర్​తో ఈ ఐదు అంకెల సంఖ్యను ముద్రిస్తుంది. మనకు చూడడానికి అది కేవలం ఒక నంబర్​లా మాత్రమే కనిపించవచ్చు. కానీ, దాని వెనుక ఆ రైలు చరిత్రే దాగి ఉంటుంది. అదెలా అనుకుంటున్నారా? అయితే, రైలు బోగీ మీద కనిపించే "ఈ 5 నంబర్ల" అర్థం తెలుసుకోవాల్సిందే. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ఈ స్టోరీ చదివి ఆ నంబర్ అర్థమేంటో తెలుసుకోండి.

రైలు ప్రయాణం చేయడమే కాదు ట్రైన్​పై రాసి ఉండే నంబర్స్, సింబల్స్ అర్థాలు తెలుసుకుంటే మంచిది. అవి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ట్రైన్ కోచ్ 5 డిజిట్ నంబర్ కూడా అలాంటిదే. రైల్వే శాఖ రైలులోని ప్రతి కోచ్​పై ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్​ను ముద్రిస్తుంది. రైలు బోగీపై కనిపించే ఈ 5 అంకెల సంఖ్య ఆ బోగీని ఎప్పుడు నిర్మించారు? అది ఏ రకమైన బోగీ? అనే సమాచారాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆ నంబర్​ను రెండు భాగాలుగా విభజించి చదవడం ద్వారా ఈ సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు.

మొదటి రెండు అంకెల అర్థమిదే :

ఒక రైలు బోగీపై ఉదాహరణకు "97208" అనే ఐదు అంకెల నంబర్ రాసి ఉందనుకుందాం. అప్పుడు అందులో మొదటి రెండు అంకెలు '97' అనేది ఆ బోగీ ఏ సంవత్సరంలో తయారయిందో తెలియజేస్తాయి. అంటే, ఆ రెండు అంకెలను బట్టి ట్రైన్ కోచ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్​ను తెలుసుకోవచ్చన్నమాట. పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణనే తీసుకుంటే ఆ బోగీని 1997లో మాన్యుఫ్యాక్చర్ చేశారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదే బోగీపై 05497 నంబర్ రాసి ఉంటే ఆ కోచ్ 2005లో తయారైందని అర్థం.

చివరి మూడు అంకెలు ఏం తెలియజేస్తాయంటే?

  • బోగీపై రాసి ఉంటే ఐదు అంకెల నంబర్​లో చివరి త్రీ నంబర్స్ 'టైప్​ ఆఫ్ బోగీ'ని తెలియజేస్తాయి. అంటే, ఆ బోగీ స్లీపర్​, జనరల్, ఏసీ కోచ్​లలో దేనికి సంబంధించిందో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది.
  • ఒకవేళ ఆ 5 డిజిట్ నంబర్​లో చివరి త్రీ నంబర్స్ అనేవి 001 నుంచి 200 మధ్యలో ఉంటే అది AC క్లాస్​కు చెందిన బోగీ అని అర్థం.
  • ఉదాహరణకు రైలు బోగీపై 98052 అని ఉంటే అందులో మొదటి రెండు నంబర్స్ ఆ కోచ్ 1998లో తయారయ్యిందని, లాస్ట్ త్రీ నంబర్స్ 052 అనేవి అది ఏసీ కోచ్ అని తెలియజేస్తాయి.
  • కోచ్ నంబర్ చివరి మూడు అంకెలు 200 నుంచి 400 మధ్యలో ఉంటే ఆ బోగీ స్లీపర్ క్లాస్​ కోచ్ అని గమనించాలి.
  • ఉదాహరణకు ఒక కోచ్ నంబర్ 96327 గా ఉంటే అందులో మొదటి రెండు నంబర్స్ ఆ బోగీ 1996లో మాన్యుఫ్యాక్చర్ అయిందని, లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ 327 నంబర్ అది స్లీపర్ కోచ్ అని సూచిస్తుంది.
  • ఒకవేళ రైలు బోగీపై ఐదు అంకెల నంబర్​లో చివరి మూడు అంకెలు 400 నుంచి 600 మధ్య​లో ఉంటే అది జనరల్ క్లాస్​కు చెందిన కోచ్ అని అర్థం.
  • ఉదాహరణకు కోచ్ నంబర్ 05621 గా ఉంటే అది 2005లో తయారయ్యిందని, 621 సంఖ్య అది జనరల్ కోచ్ అని సూచిస్తుంది.
  • ఒకవేళ కోచ్ త్రీ డిజిట్స్ నంబర్ 600 నుంచి 700 మధ్యలో ఉండే అది సెకండ్ క్లాస్ కోచ్​గా సూచిస్తుంది. అదే, కోచ్ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అనేవి 800 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అది మెయిల్, జనరేటర్ లేదా ప్యాంట్రీ బోగీ అని అర్థం చెసుకోవాలి.

