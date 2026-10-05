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రైలు ప్రయాణంలో "బోర్డింగ్​ పాయింట్"​ మార్చుకోవాలా? - ఈ రూల్స్​ పాటించాల్సిందే!

- రైల్వే బోర్డింగ్ పాయింట్ రూల్స్​ పాటిస్తే ట్రైన్ మిస్ అవుతారన్న భయం లేదు! - ప్రయాణికులకు లబ్ధి చేకూరేలా రైల్వే సంస్థ నిబంధనలు!

How to Change Train Boarding Point
How to Change Train Boarding Point (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 5:01 PM IST

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How to Change Train Boarding Point: రైలు ప్రయాణాల్లో భాగంగా ముందస్తుగా టికెట్​ బుకింగ్ చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరూ చేసే పనే. అయితే బుక్​ చేసుకునేటప్పుడే బోర్డింగ్​ పాయింట్​ను, అంటే రైలు ఎక్కడ ఎక్కాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేషన్​ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒకచోట బుక్​ చేసుకుని, అత్యవసర పరిస్థితుల వల్ల లేదా ప్రణాళిక మారడంతో వేరే స్టేషన్​ నుంచి రైలెక్కేందుకు బోర్డింగ్​ పాయింట్​ మార్చుకునే అవకాశాన్ని భారతీయ రైల్వే కల్పిస్తోంది. కానీ, దీనికి సంబంధించిన నిబంధనలు, రిఫండ్​ నియమాలపై పూర్తి అవగాహన లేకపోతే ఇబ్బందులతో పాటు జరిమానా కూడా చెల్లించాల్సి వస్తుందని రైల్వే అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి బోర్డింగ్​ మార్పు విషయంలో పాటించాల్సిన ఆ రూల్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నిబంధనలు ఇవే:

  • ఆలోపే మార్చుకోవాలి: కౌంటర్లలో తీసుకున్న సాధారణ టికెట్లతో పాటు ఐఆర్​సీటీసీ వెబ్​సైట్​ ద్వారా బుక్​ చేసుకున్న ఈ టికెట్లకు ఈ సదుపాయం వర్తిస్తుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రయాణించాల్సిన రైలుకు సంబంధించిన రెండో రిజర్వేషన్​ చార్ట్​ సిద్ధం కావడానికి ముందే బోర్డింగ్​ పాయింట్​ మార్పు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్నారు. అంతేకాకుండా కన్ఫామ్‌ లేదా ఆర్‌ఏసీ (RAC) ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సదుపాయం వినియోగించుకోవడానికి వీలుంటుందని, వెయిట్‌ లిస్ట్‌ ప్రయాణికులకు ఈ వెసులుబాటు లేదంటున్నారు. ఒక టికెట్‌కు ఒకసారి మాత్రమే బోర్డింగ్‌ పాయింట్‌ మార్చుకొనే వెసులుబాటు ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
  • 30 నిమిషాల ముందు: గతంలో రైలు ఎక్కాల్సిన స్టేషన్‌ మార్చుకోవాలంటే 24 గంటల ముందు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేది. అయితే గత ఏప్రిల్​ 1 నుంచి ఈ రూల్​లో మార్పులు వచ్చాయని.. ఒకరోజు ముందుగా కాకుండా స్టార్టింగ్​​ స్టేషన్ నుంచి రైలు​ బయలుదేరడానికి 30 నిమిషాల ముందు కూడా బోర్డింగ్​ పాయింట్​ మార్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక ఒకసారి బోర్డింగ్​ పాయింట్​ మార్చిన తర్వాత, పాత స్టేషన్​ నుంచి కొత్త స్టేషన్​ వరకు ఉన్న దూరానికి సంబంధించిన టికెట్​ డబ్బులు వెనక్కి రావంటున్నారు.
  • కేవలం రైలు రద్దయినా, మూడు గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యంగా నడిచినా లేదా కోచ్​ అందుబాటులో లేనప్పుడు మాత్రమే సాధారణ రిఫండ్​ నియమాలు వర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు.
  • బోర్డింగ్​ పాయింట్​ మార్చుకున్న తర్వాత, చాలా మంది మళ్లీ పాత స్టేషన్​లోనే రైలు ఎక్కేయొచ్చని భావిస్తారు. కానీ ఆ రెండు స్టేషన్ల మధ్య ఖాళీగా ఉంటేనే రైల్వే అధికారులు ఉచితంగా అనుమతిస్తారని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఆ సీటు ఇతరులకు కేటాయించి, అది అందుబాటులో లేకపోతే అసలు ఆ కోచ్​లో ప్రయాణించడానికి అంగీకరించరంటున్నారు.
  • ఒకవేళ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పాత స్టేషన్​ నుంచే రైలు ఎక్కి ప్రయాణిస్తూ పట్టుబడితే, వారిని టికెట్​ లేని ప్రయణికుడిగా భావించి పాత స్టేషన్​ నుంచి కొత్త బోర్డింగ్​ పాయింట్​ వరకు అయ్యే ఒకవైపు టికెట్​ ధరతో పాటు జరిమానా వసూలు చేస్తారని చెబుతున్నారు.

బోర్డింగ్​ పాయింట్​ ఎలా మార్చుకోవాలి:

  • ఏదైనా కంప్యూటరైజ్డ్​ రిజర్వేషన్​ కేంద్రానికి వెళ్లి నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వడం, ఐఆర్​సీటీసీ వెబ్​సైట్​ లేదా యాప్​ లేదా 139 హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​ ద్వారా మార్చుకోవచ్చుంటున్నారు. అయితే మీకు ఎంచుకునే కొత్త స్టేషన్​లో ఆ రైలుకు కచ్చితంగా స్టాప్​ ఉండాలి.
  • ఆన్​లైన్​లో మార్చుకోవాలనుకుంటే ముందుగా ఐఆర్​సీటీసీ వెబ్​సైట్​ లేదా యాప్​ ఓపెన్​ చేసి మీ వివరాలతో అకౌంట్​కు లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత My Account పై క్లిక్​ చేసి My Transactions బటన్​ నొక్కి Booked Ticket Historyలోకి వెళ్లాలి.
  • అందులో బుక్​ చేసుకున్న టికెట్‌ను ఎంపిక చేసుకుని.. ఆపై Change Boarding Option ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ట్రైన్‌ వెళ్లే రూట్‌లో మీకు ఏది సౌకర్యంగా అనినిపిస్తే ఆ స్టేషన్‌ను బోర్డింగ్‌ పాయింట్‌గా ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • సెలెక్ట్​ చేసుకున్న తర్వాత రిజిస్టర్​ నెంబర్​కు కన్ఫర్మేషన్‌ మెసేజ్‌ వస్తుంది. అంతే దీంతో బోర్డింగ్​ పాయింట్​ మారుతుంది.
  • ఒకవేళ ఆఫ్‌లైన్‌లో టికెట్‌ తీసుకుని ఉంటే దగ్గర్లోని రైల్వే కౌంటర్‌కి వెళ్లి టికెట్‌, గుర్తింపు కార్డు చూపించి మార్చుకోవచ్చు.

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రైలు బోర్డింగ్​ పాయింట్ మార్చడం ఎలా
HOW TO CHANGE TRAIN BOARDING POINT

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