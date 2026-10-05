రైలు ప్రయాణంలో "బోర్డింగ్ పాయింట్" మార్చుకోవాలా? - ఈ రూల్స్ పాటించాల్సిందే!
- రైల్వే బోర్డింగ్ పాయింట్ రూల్స్ పాటిస్తే ట్రైన్ మిస్ అవుతారన్న భయం లేదు! - ప్రయాణికులకు లబ్ధి చేకూరేలా రైల్వే సంస్థ నిబంధనలు!
Published : October 5, 2026 at 5:01 PM IST
How to Change Train Boarding Point: రైలు ప్రయాణాల్లో భాగంగా ముందస్తుగా టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరూ చేసే పనే. అయితే బుక్ చేసుకునేటప్పుడే బోర్డింగ్ పాయింట్ను, అంటే రైలు ఎక్కడ ఎక్కాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేషన్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒకచోట బుక్ చేసుకుని, అత్యవసర పరిస్థితుల వల్ల లేదా ప్రణాళిక మారడంతో వేరే స్టేషన్ నుంచి రైలెక్కేందుకు బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకునే అవకాశాన్ని భారతీయ రైల్వే కల్పిస్తోంది. కానీ, దీనికి సంబంధించిన నిబంధనలు, రిఫండ్ నియమాలపై పూర్తి అవగాహన లేకపోతే ఇబ్బందులతో పాటు జరిమానా కూడా చెల్లించాల్సి వస్తుందని రైల్వే అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి బోర్డింగ్ మార్పు విషయంలో పాటించాల్సిన ఆ రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నిబంధనలు ఇవే:
- ఆలోపే మార్చుకోవాలి: కౌంటర్లలో తీసుకున్న సాధారణ టికెట్లతో పాటు ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న ఈ టికెట్లకు ఈ సదుపాయం వర్తిస్తుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రయాణించాల్సిన రైలుకు సంబంధించిన రెండో రిజర్వేషన్ చార్ట్ సిద్ధం కావడానికి ముందే బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్పు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటున్నారు. అంతేకాకుండా కన్ఫామ్ లేదా ఆర్ఏసీ (RAC) ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సదుపాయం వినియోగించుకోవడానికి వీలుంటుందని, వెయిట్ లిస్ట్ ప్రయాణికులకు ఈ వెసులుబాటు లేదంటున్నారు. ఒక టికెట్కు ఒకసారి మాత్రమే బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకొనే వెసులుబాటు ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
- 30 నిమిషాల ముందు: గతంలో రైలు ఎక్కాల్సిన స్టేషన్ మార్చుకోవాలంటే 24 గంటల ముందు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేది. అయితే గత ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ రూల్లో మార్పులు వచ్చాయని.. ఒకరోజు ముందుగా కాకుండా స్టార్టింగ్ స్టేషన్ నుంచి రైలు బయలుదేరడానికి 30 నిమిషాల ముందు కూడా బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక ఒకసారి బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చిన తర్వాత, పాత స్టేషన్ నుంచి కొత్త స్టేషన్ వరకు ఉన్న దూరానికి సంబంధించిన టికెట్ డబ్బులు వెనక్కి రావంటున్నారు.
- కేవలం రైలు రద్దయినా, మూడు గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యంగా నడిచినా లేదా కోచ్ అందుబాటులో లేనప్పుడు మాత్రమే సాధారణ రిఫండ్ నియమాలు వర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకున్న తర్వాత, చాలా మంది మళ్లీ పాత స్టేషన్లోనే రైలు ఎక్కేయొచ్చని భావిస్తారు. కానీ ఆ రెండు స్టేషన్ల మధ్య ఖాళీగా ఉంటేనే రైల్వే అధికారులు ఉచితంగా అనుమతిస్తారని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఆ సీటు ఇతరులకు కేటాయించి, అది అందుబాటులో లేకపోతే అసలు ఆ కోచ్లో ప్రయాణించడానికి అంగీకరించరంటున్నారు.
- ఒకవేళ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పాత స్టేషన్ నుంచే రైలు ఎక్కి ప్రయాణిస్తూ పట్టుబడితే, వారిని టికెట్ లేని ప్రయణికుడిగా భావించి పాత స్టేషన్ నుంచి కొత్త బోర్డింగ్ పాయింట్ వరకు అయ్యే ఒకవైపు టికెట్ ధరతో పాటు జరిమానా వసూలు చేస్తారని చెబుతున్నారు.
బోర్డింగ్ పాయింట్ ఎలా మార్చుకోవాలి:
- ఏదైనా కంప్యూటరైజ్డ్ రిజర్వేషన్ కేంద్రానికి వెళ్లి నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వడం, ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ లేదా 139 హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ద్వారా మార్చుకోవచ్చుంటున్నారు. అయితే మీకు ఎంచుకునే కొత్త స్టేషన్లో ఆ రైలుకు కచ్చితంగా స్టాప్ ఉండాలి.
- ఆన్లైన్లో మార్చుకోవాలనుకుంటే ముందుగా ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ఓపెన్ చేసి మీ వివరాలతో అకౌంట్కు లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత My Account పై క్లిక్ చేసి My Transactions బటన్ నొక్కి Booked Ticket Historyలోకి వెళ్లాలి.
- అందులో బుక్ చేసుకున్న టికెట్ను ఎంపిక చేసుకుని.. ఆపై Change Boarding Option ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- అనంతరం ట్రైన్ వెళ్లే రూట్లో మీకు ఏది సౌకర్యంగా అనినిపిస్తే ఆ స్టేషన్ను బోర్డింగ్ పాయింట్గా ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రిజిస్టర్ నెంబర్కు కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది. అంతే దీంతో బోర్డింగ్ పాయింట్ మారుతుంది.
- ఒకవేళ ఆఫ్లైన్లో టికెట్ తీసుకుని ఉంటే దగ్గర్లోని రైల్వే కౌంటర్కి వెళ్లి టికెట్, గుర్తింపు కార్డు చూపించి మార్చుకోవచ్చు.
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