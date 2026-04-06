ETV Bharat / offbeat

ఏప్రిల్ 1 నుంచి "రైల్వే కొత్త రూల్" - అరగంట ముందూ ట్రైన్ ఎక్కే స్టేషన్ మార్చుకోవచ్చు - ప్రాసెస్ ఇదే!

- రైల్వే కొత్త బోర్డింగ్ పాయింట్ రూల్ - ఇకపై ట్రైన్ మిస్ అవుతారన్న భయం లేదు!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Railways New Boarding Point Rule : మనలో చాలా మంది లాంగ్ జర్నీస్, టూర్స్ వంటివి ప్లాన్ చేసినప్పుడు ట్రైన్ జర్నీని ఎంచుకుంటుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చని రైలు ప్రయాణానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఇందుకోసం కొన్ని రోజులు లేదా నెలల ముందుగానే అందుకు సంబంధించిన టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకోవడం, ఇతర వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల అనుకున్న సమాయానికి సంబంధిత రైల్వే స్టేషన్​కు చేరుకోలేకపోవచ్చు. దాంతో ట్రైన్ మిస్ కావొచ్చు. అలాంటి ఇబ్బందులకు తావులేకుండా ఉండాలని ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఇటీవల ఇండియన్ రైల్వేస్ ఒక కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చింది. దీని వల్ల రైల్వే ప్రయాణికులు ఇకపై రైలు కదిలే 30 నిమిషాల ముందు వరకు తాము ఎక్కే స్టేషన్​ను మార్చుకోవచ్చు. మరి, ఈ కొత్త బోర్డింగ్ పాయింట్ రూల్ ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వచ్చింది? ఎలా మార్చుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇటీవల బోర్డింగ్ పాయింట్​ విషయంలో ఇండియన్ రైల్వేస్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త సదుపాయం ప్రయాణికులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏదైనా అత్యవసర పని ఏర్పడినప్పుడు ట్రైన్ వెళ్లిపోతుందన్న ఆందోళన చెందకుండా మరో స్టేషన్​కు బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్ నుంచి సింపుల్​గా బయటపడవచ్చు. ఎందుకంటే, ఐఆర్‌సీటీసీ కొత్త బోర్డింగ్ పాయింట్ రూల్ ప్రకారం ప్రయాణానికి అరగంట ముందు కూడా మీరు ఎక్కే స్టేషన్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. గతంలో 24 గంటల ముందు మాత్రమే ఇలా ఎక్కాల్సిన స్టేషన్ మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ సదుపాయం ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా మారింది. 2026, ఏప్రిల్ 1 నుంచే భారతీయ రైల్వే తీసుకొచ్చిన కొత్త బోర్డింగ్ పాయింట్ రూల్ అమలులోకి వచ్చింది.

సెకండ్‌ ఛార్ట్‌లోనే వివరాలు :

గతంలో 24 ముందు ముందు మాత్రమే ఇలా ఎక్కాల్సిన స్టేషన్ మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది. దాంతో ఫస్ట్ రిజర్వేషన్ చార్టులోనే మారిన బోర్డింగ్ స్టేషన్ వివరాలు వెల్లడించేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం సవరించిన బోర్డింగ్‌ పాయింట్‌ నిబంధనల ప్రకారం ఎక్కాల్సిన రైల్వే స్టేషన్‌ పేరు ఇకపై ఫస్ట్‌ ఛార్ట్‌లో కనిపించదు. రైలు బయల్దేరడానికి కాసేపటి ముందు రూపొందించే సెకండ్‌ రిజర్వేషన్‌ ఛార్టులో మాత్రమే బోర్డింగ్ స్టేషన్ వివరాలు కనిపిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

ఈ నిబంధనలు తెలుసుకోవాలి :

  • మీరు ట్రైన్ జర్నీ ప్లాన్ చేసినప్పుడు కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల బోర్డిండ్ స్టేషన్ మార్చుకోవాల్సి వస్తే కొన్ని నిబంధనలు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  • ముఖ్యంగా కన్ఫామ్‌ లేదా ఆర్‌ఏసీ (RAC) టికెట్ కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సదుపాయం వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
  • వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న ట్రైన్ టికెట్లకు ఈ కొత్త రూల్ వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఒక టికెట్​కు ఒకసారి మాత్రమే బోర్డింగ్ స్టేషన్ మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
  • అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా రెండో ఛార్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేలోపే రిక్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

బోర్డింగ్ స్టేషన్ మార్చుకునే ప్రాసెస్ ఇలా :

  • భారతీయ రైల్వే తీసుకొచ్చిన బోర్డింగ్ పాయింట్ కొత్త రూల్ ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్ రెండు విధానాల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంది.
  • మీరు ఆన్​లైన్​లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నట్లయితే ముందుగా IRCTC అకౌంట్​లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • అందులో మై అకౌంట్​లో మై ట్రాన్సాన్స్, బుక్డ్ టికెట్ హిస్టరీలోకి వెళ్లాలి.
  • అప్పుడు అక్కడ బోర్డిండ్ స్టేషన్ ఛేంజ్ చేయాలనుకుంటున్న మీ టికెట్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత "ఛేంజ్ బోర్డింగ్ పాయింట్" అనే ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. అప్పుడు ఓ పాపన్ ఓపెన్ అవుతుంది.
  • అందులో రైలు ప్రయాణించే స్టేషన్ల వివరాలు ఉంటాయి. వాటిల్లో మీ ట్రైన్ వెళ్లే రూట్​లో ఏది మీకు సౌకర్యంగా అనిపిస్తే ఆ స్టేషన్​ను బోర్డింగ్ పాయింట్​గా ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మీకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఇలా సింపుల్​గా బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు టికెట్ తీసుకుని ఉంటే దగ్గరలోని రైల్వే కౌంటర్​కు వెళ్లి కూడా ఈ పనిని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ట్రైన్ టికెట్​తో పాటు ఒక గుర్తింపు కార్డు అవసరం పడుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

TAGGED:

BOARDING STATION CHANGE NEW RULES
రైల్వే బోర్డింగ్ కొత్త రూల్స్ 2026
IRCTC BOARDING RULE 2026
RAILWAY BOARDING POINT CHANGE
IRCTC NEW BOARDING POINT RULE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.