రైలు బోగీలపై "D1, E1, H1, C1, M1" అక్షరాలు గమనించారా? - వాటి అర్థం ఏంటో తెలుసా?
మీరు ట్రైన్ జర్నీ ఎక్కువగా చేస్తుంటారా? - కోచ్లపై ఉండే ఈ ఆంగ్ల అక్షరాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 4:06 PM IST
Train Coach Codes : మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రైలులో ప్రయాణించే ఉంటారు. అప్పుడు మీరు ట్రైన్ కోచ్లను గమనించినట్లయితే వాటిపై నంబర్స్ కాకుండా A1, B2, D2, C2, H1, HA1, S1 అంటూ ఆంగ్ల అక్షరాలతో సిరీస్ కోడ్లు కనిపిస్తుంటాయి. కొంతమందికి అవి రైల్వే క్లాసులు అని తెలిసినా అన్నింటి అర్థం తెలియకపోవచ్చు. ఇంతకీ, ఏ ఆంగ్ల అక్షరం ఏ క్లాస్ కోచ్ను సూచిస్తుంది? మొత్తంగా ఇండియన్ రైల్వేలో ఎన్ని రకాల ట్రావెల్ క్లాస్ కోచ్లున్నాయి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రైల్వే ప్రయాణికులు వారు ప్రయాణించాల్సిన కోచ్ను సింపుల్గా గుర్తించడానికి అనువుగా ప్రతి కోచ్పై ప్రత్యేకమైన ఆంగ్ల అక్షరాలతో సిరీస్ కోడ్ను ముద్రిస్తుంది రైల్వే శాఖ. నార్మల్గా మనలో చాలా మందికి జనరల్, ఏసీ కోచ్ క్లాసుల గురించి తెలిసి ఉంటుంది. అవి మాత్రమే కాదు మీకు తెలియని ట్రైన్ కోచ్ క్లాసులు చాలానే ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫస్ట్ ఏసీ (1A) :
ఇండియన్ రైల్వేలో ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ స్లీపర్ను 1Aగా పిలుస్తారు. ఇందులో 2 లేదా 4 బెర్తులతో కూడిన కంపార్ట్మెంట్లే ఉంటాయి. సైడ్ అప్పర్, సైడ్ లోయర్ బెర్తులు ఉండవు. 2 బెర్తులుంటే కూప్ అని, 4 బెర్తులుంటే దాన్ని క్యాబిన్గా చెబుతారు. ప్రయాణికులు తమ కంపార్ట్మెంట్కు లాక్ వేసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఒక్కో కోచ్లో మొత్తం 18-24 బెర్తులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ కోచ్లో టికెట్ ధర వచ్చేసి ఇంచుమించు విమాన టికెట్ ధరకు ఈక్వల్గా ఉంటుంది. రైలులో ఈ రకం కోచ్లు H1, H2, HA1, HA2, HB1, HB2 వంటి కోడ్ను కలిగి ఉంటాయి.
సెకండ్ ఏసీ (2 AC) :
సెకండ్ ఏసీని "టూ-టైర్ ఏసీ"గానూ పేర్కొంటారు. ఈ టైప్ కోచ్లలో 45-54 సీట్లు ఉంటాయి. ఒక్కో క్యాబిన్లో 6 సీట్లు ఉంటాయి. ఇందులో మిడిల్ బెర్తులు ఉండవు. ఈ తరహా కోచ్లను "A" అక్షరం సిరీస్తో సూచిస్తోంది రైల్వేశాఖ. అంటే, ఇవి A1, A2 అనే అక్షరాలతో కనిపిస్తుంటాయి.
థర్డ్ ఏసీ (3 AC) :
ఇది మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కు అందుబాటులో ఉండే ఏసీ క్లాస్. స్లీపర్ క్లాసులో జర్నీ చేయలేనివారు దీన్ని ఎక్కువగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఒక్కో కోచ్లో 64-72 బెర్తులు ఉంటాయి. ఈ కోచ్లను "B" అనే అక్షరం సిరీస్తో సూచిస్తారు. అంటే, కోచ్ పొజిషన్లో B1, B2, B3 అని పేర్కొంటారు.
థర్డ్ ఎకానమీ (3E) :
ఈమధ్య కాలంలో కొన్ని ట్రైన్స్లో ఈ క్లాస్ కోచ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇందులో టికెట్ ధర థర్డ్ ఏసీ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ తరహా కోచ్లలో 72-81 బెర్తులుంటాయి. గరీబ్రథ్, చెన్నై-హౌరా మధ్య నడిచే ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ వంటి ట్రైన్స్లో ఈ తరహా కోచ్లు చూడొచ్చు. ఈ కోచ్లను "M1, M2" అనే అక్షరాలతో సూచిస్తారు.
స్లీపర్ క్లాస్ (SL) :
దీని గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో లాంగ్ జర్నీ చేసే వారు స్లీపర్ క్లాస్ను ఎక్కువగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఇందులో 72-81 బెర్తులుంటాయి. ఒక్కో క్యాబిన్లో 8 బెర్తులు ఉంటాయి. "S" అక్షరంతో ఈ కోచ్లను సూచిస్తారు. అంటే, S1, S2, S3 అనే సిరీస్తో సూచిస్తారు. కొన్నిసార్లు ఆ ట్రైన్కు అదనపు స్లీపర్ కోచ్ను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు SE పేరుతో నంబరింగ్ ఇస్తుంటారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ (EC) :
ఇది విమానాల్లోని బిజినెస్ క్లాస్ను పోలి ఉంటుంది. ACతో కూడిన సీటింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో స్లీపర్ బెర్తులుండవు. వందేభారత్ ట్రైన్స్లో ఈ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని "E" అక్షరంతో సూచిస్తారు. అంటే, E1, E2, E3 అనే సిరీస్ ఉంటుంది.
ఎగ్జిక్యూటివ్ అనుభూతి క్లాస్ (EA) :
శతాబ్ది వంటి ట్రైన్స్లో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనుభూతి క్లాస్లు చూడొచ్చు. టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు EA పేరుతో ఈ కోచ్లు ఉంటాయి. ఇందులో ఏసీతో కూడిన 56 ఛైర్స్ ఉంటాయి. అలాగే, సినిమాలు, మ్యూజిక్ ఆనందించేందుకు LCD స్క్రీన్లు ఉంటాయి. హెడ్ఫోన్లు ఇస్తారు. ఆటోమేటిక్ డోర్స్ ఉంటాయి. K అక్షరంతో ఈ కోచ్లను పేర్కొంటారు.
ఏసీ ఛైర్ కార్ (CC) :
ఒకవైపు మూడు వరుసలు, మరో వైపు రెండు వరుసలతో కూడిన ఛైర్లు ఉంటాయి. ఈ ఏసీ కోచ్లు పగటి పూట ప్రయాణించే ట్రైన్స్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం వందే భారత్లో ఉన్న కోచ్లు ఇవే. ఈ తరహా బోగీలను "C" అక్షరంతో సూచిస్తారు.
విస్టాడోమ్ (EV) :
పర్యాటక ప్రాంతాలకు నడిపే ట్రైన్స్ విస్టాడోమ్ కోచ్లను ఏర్పాటు చేసింది రైల్వే శాఖ. ఈ కోచ్లలో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడానికి అద్దాలతో కూడిన ఏర్పాటు ఉంటుంది. దీనిలో నాన్ ఏసీ కోచ్లను DV అని, ఏసీ కోచ్లను EVగా సూచిస్తారు.
పైన పేర్కొన్న వాటితో పాటు సెకండ్ సిట్టింగ్ (2S) పేరుతో ఓ ట్రావెల్ క్లాస్ కూడా కొన్ని రైళ్లలో ఉంటుంది. ఈ తరహా కోచ్ల మీద D1, D2, D3 సిరీస్తో నంబరింగ్ ఉంటుంది. ఇవి నాన్ ఏసీ సిట్టింగ్ కోచ్లు. అంటే, వీటిల్లో కూర్చొని ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటికి కూడా టికెట్లు రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి. ఇవి కాకుండా అన్ రిజర్వుడు కోచ్లు (UR) ఉంటాయి. వీటినే సెకండ్ క్లాస్/జనరల్ బోగీలు అని కూడా పేర్కొంటారు. వీటిలోని సీట్ల కోసం ముందస్తుగా టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. ఇలా ఇండియన్ రైల్వేలో ట్రావెల్ కోచ్లు వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి.
