ETV Bharat / offbeat

రైలు బోగీలపై "D1, E1, H1, C1, M1" అక్షరాలు గమనించారా? - వాటి అర్థం ఏంటో తెలుసా?

మీరు ట్రైన్ జర్నీ ఎక్కువగా చేస్తుంటారా? - కోచ్​లపై ఉండే ఈ ఆంగ్ల అక్షరాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Train Coach Codes
Train Coach Codes (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Train Coach Codes : మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రైలులో ప్రయాణించే ఉంటారు. అప్పుడు మీరు ట్రైన్ కోచ్​లను గమనించినట్లయితే వాటిపై నంబర్స్​ కాకుండా A1, B2, D2, C2, H1, HA1, S1 అంటూ ఆంగ్ల అక్షరాలతో సిరీస్​ కోడ్​లు కనిపిస్తుంటాయి. కొంతమందికి అవి రైల్వే క్లాసులు అని తెలిసినా అన్నింటి అర్థం తెలియకపోవచ్చు. ఇంతకీ, ఏ ఆంగ్ల అక్షరం ఏ క్లాస్ కోచ్​ను సూచిస్తుంది? మొత్తంగా ఇండియన్ రైల్వేలో ఎన్ని రకాల ట్రావెల్ క్లాస్ కోచ్​లున్నాయి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

రైల్వే ప్రయాణికులు వారు ప్రయాణించాల్సిన కోచ్​ను సింపుల్​గా గుర్తించడానికి అనువుగా ప్రతి కోచ్​పై ప్రత్యేకమైన ఆంగ్ల అక్షరాల​తో సిరీస్ కోడ్​ను ముద్రిస్తుంది రైల్వే శాఖ. నార్మల్​గా మనలో చాలా మందికి జనరల్, ఏసీ కోచ్ క్లాసుల గురించి తెలిసి ఉంటుంది. అవి మాత్రమే కాదు మీకు తెలియని ట్రైన్ కోచ్ క్లాసులు చాలానే ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫస్ట్‌ ఏసీ (1A) :

ఇండియన్ రైల్వేలో ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ ఏసీ స్లీపర్‌ను 1Aగా పిలుస్తారు. ఇందులో 2 లేదా 4 బెర్తులతో కూడిన కంపార్ట్‌మెంట్లే ఉంటాయి. సైడ్‌ అప్పర్‌, సైడ్‌ లోయర్‌ బెర్తులు ఉండవు. 2 బెర్తులుంటే కూప్‌ అని, 4 బెర్తులుంటే దాన్ని క్యాబిన్‌గా చెబుతారు. ప్రయాణికులు తమ కంపార్ట్‌మెంట్‌కు లాక్‌ వేసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఒక్కో కోచ్​లో మొత్తం 18-24 బెర్తులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ కోచ్​లో టికెట్ ధర వచ్చేసి ఇంచుమించు విమాన టికెట్‌ ధరకు ఈక్వల్​గా ఉంటుంది. రైలులో ఈ రకం కోచ్‌లు H1, H2, HA1, HA2, HB1, HB2 వంటి కోడ్​ను కలిగి ఉంటాయి.

సెకండ్‌ ఏసీ (2 AC) :

సెకండ్ ఏసీని "టూ-టైర్‌ ఏసీ"గానూ పేర్కొంటారు. ఈ టైప్​ కోచ్‌లలో 45-54 సీట్లు ఉంటాయి. ఒక్కో క్యాబిన్‌లో 6 సీట్లు ఉంటాయి. ఇందులో మిడిల్‌ బెర్తులు ఉండవు. ఈ తరహా కోచ్‌లను "A" అక్షరం సిరీస్​తో సూచిస్తోంది రైల్వేశాఖ. అంటే, ఇవి A1, A2 అనే అక్షరాలతో కనిపిస్తుంటాయి.

థర్డ్‌ ఏసీ (3 AC) :

ఇది మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్​కు అందుబాటులో ఉండే ఏసీ క్లాస్‌. స్లీపర్‌ క్లాసులో జర్నీ చేయలేనివారు దీన్ని ఎక్కువగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఒక్కో కోచ్‌లో 64-72 బెర్తులు ఉంటాయి. ఈ కోచ్‌లను "B" అనే అక్షరం సిరీస్​తో సూచిస్తారు. అంటే, కోచ్‌ పొజిషన్‌లో B1, B2, B3 అని పేర్కొంటారు.

థర్డ్‌ ఎకానమీ (3E) :

ఈమధ్య కాలంలో కొన్ని ట్రైన్స్​లో ఈ క్లాస్ కోచ్​లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇందులో టికెట్ ధర థర్డ్‌ ఏసీ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ తరహా కోచ్‌లలో 72-81 బెర్తులుంటాయి. గరీబ్‌రథ్‌, చెన్నై-హౌరా మధ్య నడిచే ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వంటి ట్రైన్స్​లో ఈ తరహా కోచ్‌లు చూడొచ్చు. ఈ కోచ్‌లను "M1, M2" అనే అక్షరాలతో సూచిస్తారు.

ఆఖరి రైలు బోగీ వెనుక "X" గుర్తు ఎందుకు ఉంటుంది? - మీకు తెలుసా!

స్లీపర్‌ క్లాస్ (SL) :

దీని గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో లాంగ్ జర్నీ చేసే వారు స్లీపర్​ క్లాస్​ను ఎక్కువగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. ఇందులో 72-81 బెర్తులుంటాయి. ఒక్కో క్యాబిన్‌లో 8 బెర్తులు ఉంటాయి. "S" అక్షరంతో ఈ కోచ్​లను సూచిస్తారు. అంటే, S1, S2, S3 అనే సిరీస్​తో సూచిస్తారు. కొన్నిసార్లు ఆ ట్రైన్​కు అదనపు స్లీపర్‌ కోచ్​ను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు SE పేరుతో నంబరింగ్‌ ఇస్తుంటారు.

ఎగ్జిక్యూటివ్‌ క్లాస్‌ (EC) :

ఇది విమానాల్లోని బిజినెస్‌ క్లాస్‌ను పోలి ఉంటుంది. ACతో కూడిన సీటింగ్ ఉంటుంది. ఇందులో స్లీపర్ బెర్తులుండవు. వందేభారత్‌ ట్రైన్స్​లో ఈ కోచ్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని "E" అక్షరంతో సూచిస్తారు. అంటే, E1, E2, E3 అనే సిరీస్ ఉంటుంది.

ఎగ్జిక్యూటివ్‌ అనుభూతి క్లాస్‌ (EA) :

శతాబ్ది వంటి ట్రైన్స్​లో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ అనుభూతి క్లాస్‌లు చూడొచ్చు. టికెట్‌ బుక్‌ చేసేటప్పుడు EA పేరుతో ఈ కోచ్‌లు ఉంటాయి. ఇందులో ఏసీతో కూడిన 56 ఛైర్స్ ఉంటాయి. అలాగే, సినిమాలు, మ్యూజిక్‌ ఆనందించేందుకు LCD స్క్రీన్లు ఉంటాయి. హెడ్‌ఫోన్లు ఇస్తారు. ఆటోమేటిక్‌ డోర్స్‌ ఉంటాయి. K అక్షరంతో ఈ కోచ్​లను పేర్కొంటారు.

ఏసీ ఛైర్‌ కార్‌ (CC) :

ఒకవైపు మూడు వరుసలు, మరో వైపు రెండు వరుసలతో కూడిన ఛైర్లు ఉంటాయి. ఈ ఏసీ కోచ్‌లు పగటి పూట ప్రయాణించే ట్రైన్స్​లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం వందే భారత్‌లో ఉన్న కోచ్‌లు ఇవే. ఈ తరహా బోగీలను "C" అక్షరంతో సూచిస్తారు.

విస్టాడోమ్‌ (EV) :

పర్యాటక ప్రాంతాలకు నడిపే ట్రైన్స్ విస్టాడోమ్‌ కోచ్‌లను ఏర్పాటు చేసింది రైల్వే శాఖ. ఈ కోచ్‌లలో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడానికి అద్దాలతో కూడిన ఏర్పాటు ఉంటుంది. దీనిలో నాన్‌ ఏసీ కోచ్‌లను DV అని, ఏసీ కోచ్‌లను EVగా సూచిస్తారు.

పైన పేర్కొన్న వాటితో పాటు సెకండ్‌ సిట్టింగ్‌ (2S) పేరుతో ఓ ట్రావెల్ క్లాస్ కూడా కొన్ని రైళ్లలో ఉంటుంది. ఈ తరహా కోచ్​ల మీద D1, D2, D3 సిరీస్​తో నంబరింగ్ ఉంటుంది. ఇవి నాన్​ ఏసీ సిట్టింగ్ కోచ్​లు. అంటే, వీటిల్లో కూర్చొని ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటికి కూడా టికెట్లు రిజర్వేషన్‌ చేసుకోవాలి. ఇవి కాకుండా అన్‌ రిజర్వుడు కోచ్‌లు (UR) ఉంటాయి. వీటినే సెకండ్‌ క్లాస్‌/జనరల్ బోగీలు అని కూడా పేర్కొంటారు. వీటిలోని సీట్ల కోసం ముందస్తుగా టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. ఇలా ఇండియన్ రైల్వేలో ట్రావెల్ కోచ్​లు వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి.

ట్రైన్​లో లగేజీ మర్చిపోయారా? - ఇలా చేస్తే వెంటనే తిరిగి పొందొచ్చు!

"విద్యుత్ చార్జింగ్ వాహనాలు" - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

TAGGED:

INDIAN RAILWAY COACH CODES MEANING
MEANING OF DIFFERENT TRAIN COACHES
TYPES OF TRAIN COACHES IN INDIA
ఇండియన్ రైల్వే కోచ్ రకాలు
TRAIN COACH CODES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.