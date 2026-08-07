విదేశాల్లో ఉన్న మీ సోదరుడికి 'రాఖీ' పంపాలా? - ఈ పోస్టల్ సర్వీసెస్ ద్వారా 'ఈజీ'! - ఖర్చు తక్కువ!
తక్కువ ఖర్చుతో విదేశాలకు 'పార్సిల్' పంపాలా? - ఈ ఇంటర్నేషనల్ పోస్టల్ సేవల గురించి తెలుసుకోవాల్సిదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 10:59 AM IST
India Post International Services : అమెరికాలో ఉన్న మీ సోదరుడికి రాఖీ పంపించాలా? ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ఫ్రెండ్కి బర్త్డే గిఫ్ట్ పంపాలా? లండన్లో జాబ్ చేస్తున్న మనవడికి ఆవకాయ రుచి చూపించాలా?అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం. మీ ఇంటికి సమీపంలోని పోస్టాఫీస్ నుంచే వాటిని ఈజీగా పంపొచ్చు. మరి, పోస్టల్ శాఖ అందిస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ సేవలేంటి? ఏ ఏ దేశాలకు పార్సిల్స్ పంపొచ్చు? ఎన్ని రోజుల్లో చేరుతాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వ్యక్తిగత వస్తువులతో పాటు వాణిజ్య ఉత్పత్తుల్ని పంపాలనుకునే చిన్నపాటి ఎగుమతిదారుల కోసం పలు సేవల్ని కూడా అందిస్తోంది పోస్టల్ శాఖ. సరసమైన ధరలు, విస్తృత నెట్వర్క్, జవాబుదారీతనం, ఆన్లైన్ ట్రాకింగ్ సౌకర్యం, వేగవంతమైన కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్, బల్క్గా పంపితే ఇంటి వద్దకే పోస్టల్ సిబ్బంది వచ్చి బుకింగ్ చేసుకొనే సదుపాయాలున్నాయి.
ఇలా పంపొచ్చు :
పోస్టల్ శాఖ వ్యక్తిగత వస్తువులను పంపడానికి నాలుగు రకాల అంతర్జాతీయ సర్వీసుల్ని అందిస్తోంది. వీటి ధరలు వచ్చేసి వస్తువు బరువు, దేశం, సర్వీసు ఆధారంగా ఉంటాయి. ఆ నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ పోస్టల్ సర్వీసులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇంటర్నేషనల్ రిజిస్టర్డ్ లెటర్(IRL) :
ఈ సర్వీస్ ద్వారా ప్రపంచ దేశాలకు విద్యా, ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆస్తి సంబంధ పత్రాలు, సర్టిఫికెట్లు తదితర డాక్యుమెంట్లను పంపొచ్చు. ఉదాహరణకు ఈ విధానంలో అమెరికా(అన్ని రాష్ట్రాలు)కు 20 గ్రాముల వరకూ ధర రూ.215గా ఉంది. పన్నులతో కలిపి రూ.253 అవుతుంది.
ఎక్స్ప్రెస్ మెయిల్ సర్వీస్(EMS) :
పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న ఈ సర్వీస్ ద్వారా మరింత వేగంగా డాక్యుమెంట్లను పంపొచ్చు. ఇందులో 250 గ్రాముల వరకూ ధర రూ.1,820, అన్ని పన్నులతో కలిపి రూ.2,184 అవుతుంది.
ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్ట్ ప్యాకెట్ సర్వీస్(ITPS) :
రాఖీలు, దుస్తులు, బుక్స్, పూజాసామాగ్రి, గిఫ్ట్స్ వంటి తదితర తక్కువ బరువు ఉన్న వ్యక్తిగత వస్తువుల్ని దీని ద్వారా పంపొచ్చు. ఇందులో 250 గ్రాములవరకూ ధర రూ.560, అన్ని పన్నులతో కలిపి రూ.660 అవుతుంది.
ఎయిర్ పార్శిల్ :
ఐటీపీఎస్ పరిమితికి మించి బరువున్న వస్తువుల్ని ఈ ఇంటర్నేషనల్ పోస్టల్ సర్వీస్ ద్వారా పంపొచ్చు. ఇందులో 250 గ్రాముల వరకూ ధర రూ.1,000, అన్ని పన్నులతో కలిపి రూ.1,180 అవుతుంది.
పైన పేర్కొన్న ఈ నాలుగు అంతర్జాతీయ పోస్టల్ సర్వీసులు గ్రామాల్లోని బ్రాంచ్ పోస్టాఫీస్ మొదలు సబ్ పోస్టాఫీస్, హెడ్ పోస్టాఫీసుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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ఏ దేశాలకు పంపొచ్చు :
ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, కెనడా, జర్మనీ, న్యూజిలాండ్, సింగపూర్, జపాన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా ఇలా యూనివర్సల్ పోస్టల్యూనియన్ (UPU) అనే ఐక్యరాజ్యసమితి ఏజెస్సీలో సభ్యత్వం ఉన్న 192 దేశాలకు పైన చెప్పిన ఇంటర్నేషన్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఆయా వస్తువులను పంపొచ్చు.
ఎగుమతిదారుల కోసం డాక్ నిర్యాత్ కేంద్రాలు :
- సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు, అంకుర సంస్థలు, చేనేత, హస్తకళా ఉత్పత్తులు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు తయారు చేసే వస్తువులు ఇలా ఒకస్థాయి ఎగు మతుల్ని డాక్ నిర్యాత్ కేంద్రాల ద్వారా పంపొచ్చు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 29, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 37 డాక్ నిర్యాత్ కేంద్రాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ఇలా పంపించే ప్రొడక్ట్స్కు సమగ్ర వస్తు సేవల పన్ను (IGST) రాయితీ వర్తిస్తుంది.
ఎన్ని రోజుల్లో చేరుతాయి?
పోస్టల్ సర్వీసులు ఆయా దేశాన్ని బట్టి కనిష్ఠంగా వారం నుంచి గరిష్ఠంగా 15 రోజుల్లో చేరుతాయి.
ఇలా ట్రాక్ చేయొచ్చు :
- మనం పంపించిన వస్తువు ఎక్కడ ఉందో ఇండియా పోస్టు వెబ్సైట్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.
- ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే దగ్గరలోని పోస్టల్ సూపరింటెండెంట్, హైదరాబాద్, విజయవాడలోని చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ కార్యాలయాల్లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
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