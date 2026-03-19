ఒక్కరోజులోనే "డెలివరీ" -​ పోస్టాఫీస్​లో "24 స్పీడ్​ పోస్ట్"​ సేవలు ప్రారంభం - మనీ బ్యాక్​ కూడా!

-తపాలా శాఖలో కీలక సంస్కరణలు - అత్యవసర పార్శిళ్ల కోసం డెలివరీ గ్యారెంటీ పేరిట మూడు ప్రీమియం సర్వీసులు ప్రారంభం!

India Post 24 Speed Post Services
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 12:33 PM IST

Indian Post 24 Speed Post Services: నేటి డిజిటల్​ యుగంలో బుక్ చేసుకున్న కొన్ని గంటల్లోనే వస్తువులు డెలివరీ కావాలని కస్టమర్లు కోరుకుంటున్నారు. అందుకే వేగవంతమైన డెలివరీకి డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రైవేట్​ డెలివరీ సంస్థలకు పోటీ ఇచ్చేలా భారతీయ తపాలా శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ కస్టమర్లకు నాణ్యమైన, వేగవంతమైన సేవలు అందించేందుకు మూడు సేవలను ప్రారంభించింది. ఈ సేవల ద్వారా బుక్​ చేసుకున్న ఒక్కరోజులోనే డెలివరీ పూర్తవతుంది. ఈ క్రమంలో తపాలా శాఖ తీసుకొచ్చిన ఆ సేవలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అత్యవసర పార్శిళ్ల కోసం 24 గంటలు, 48 గంటల డెలివరీ గ్యారెంటీ పేరిట మూడు ప్రీమియం సర్వీసులను భారతీయ తపాలా శాఖ ప్రారంభించింది. మార్చి 17వ తేదీన కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా, ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ లాంఛనంగా ఈ సేవల్ని ప్రారంభించారు. డాక్యుమెంట్లు, పార్శిళ్లు వంటివి 24 గంటలు, 48 గంటల్లో చేరవేయడం ఈ సేవల ముఖ్య ఉద్దేశం.

మూడు కొత్త ప్రీమియం సేవల వివరాలు:

24 Speed Post: బుక్​ చేసిన తర్వాత ఒక్క రోజులోనే లేదా ఆ మరుసటి రోజు (Next Day delivery/D+1) డాక్యుమెంట్లను గమ్యస్థానానికి చేరుస్తుంది. గ్యారెంటీ టైమ్-బౌండ్ సర్వీస్, డిలే అయితే మనీ-బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది.

24 Speed Post Parcel: పార్శిల్స్ కోసం కూడా నెక్స్ట్ డే డెలివరీ గ్యారెంటీ. ఎయిర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌తో ప్రాసెస్ చేసి, ఎంపిక చేసిన సిటీల మధ్య వేగంగా చేరవేస్తారు.

48 Speed Post: డాక్యుమెంట్లు లేదా పార్శిల్స్‌కు రెండు రోజుల్లో (D+2) గ్యారెంటీ డెలివరీ.

ఈ సేవల ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు:

  • ఓటీపీ డెలివరీ
  • డెలివరీ పూర్తయ్యేంత వరకు ఎస్సెమ్మెస్‌ అలర్ట్‌లు
  • వ్యాపారుల కోసం బై నౌ పే లేటర్‌ సౌకర్యం
  • బల్క్‌ బుకింగ్‌లకు ఉచిత పికప్‌, జియో ట్యాగింగ్‌, సెంట్రలైజ్డ్‌ బిల్లింగ్‌
  • నిర్దేశిత సమయంలోగా డాక్యుమెంట్​ లేదా పార్శిల్​ డెలివరీ కాకపోతే, మనీ బ్యాక్​ గారెంటీ. అంటే చెల్లించిన రుసుమును తిరిగి పొందే సదుపాయం ఉంటుంది.
  • ఈ ప్రీమియం సర్వీసుల కింద బుక్ చేసిన వస్తువులను ఆదివారాలు సహా ఇతర సెలవు దినాల్లో కూడా డెలివరీ చేస్తారు.

ఎంపిక చేసిన నగరాల్లోనే ఈ సేవలు: మొదటి దశలో ఈ సేవలు దేశంలోని 6 ప్రధాన నగరాల మధ్య అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దేశ రాజధాని దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాల్లో ఈ సేవలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇవి సక్సెస్​ అయితే తదుపరి దశల్లో మరిన్ని నగరాలకు విస్తరించనున్నారు.

