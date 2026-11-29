'ట్యాక్సీలుగా ల్యాండ్ రోవర్ కార్లు' - రేషన్ బియ్యం రవాణా వాటిపైనే!
'ల్యాండ్ రోవర్ల భూమి'గా మనేభంజంగ్ - ఇప్పటికీ I, II మోడళ్లు, క్లాసిక్ 4x4 వాహనాలు హల్ చల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 12:05 PM IST
Land Rover Town : నేపాల్ సరిహద్దులోని డార్జిలింగ్ జిల్లాలో ఉన్న మనేభంజంగ్ 'ల్యాండ్ రోవర్ల భూమి'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పట్టణంలో 1950 దశకం నాటి నుంచే ల్యాండ్ రోవర్ వాహనాలున్నాయి. ఇప్పటికీ సిరీస్ I, II మోడళ్లు, క్లాసిక్ 4x4 వాహనాలు ఇక్కడ రోడ్లపై ట్యాక్సీలుగా సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనేభంజంగ్ "ల్యాండ్ రోవర్ రాజధాని"గా పేరొందింది. ల్యాండ్ రోవర్ బ్రాండ్ కూడా 2018లో తన 70వ వార్షికోత్సవాన్ని ఇక్కడే నిర్వహించడం విశేషం.
అందమైన తేయాకు తోటలతో పచ్చదనం ఉట్టిపడే డార్జిలింగ్ కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. అందమైన పర్వత రహదారులకు తోడు హిమాలయాల మంచు శిఖరాలు కనువిందు చేస్తుంటాయి. అందులో ఒకటైన 'సందక్ ఫూ' సముద్ర మట్టానికి 3,636 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఈ హిమాలయ పర్వత శిఖరాన్ని సందర్శించడానికి పర్యటకులు క్యూ కడుతుంటారు. వారిని అక్కడికి చేర్చడానికి, ఎత్తైన రహదారుల్లో ప్రయాణించడానికి ఈ ల్యాండ్ రోవర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవన్నీ మనేభంజంగ్ నుంచి ప్రయాణిస్తుంటాయి.
ఇక్కడి ల్యాండ్ రోవర్లన్నీ బ్రిటిష్ కాలం నాటివే. తేయాకు తోటల యజమానులు, అధికారులు నిటారుగా ఉండే పర్వత ప్రాంతాలలో ప్రయాణించడానికి వీటిని ఎంచుకున్నారు. బ్రిటిష్ వారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఈ వాహనాల్లో అనేకం ఇక్కడే ఉండిపోయాయి. వాటిని స్థానికులు కొనుగోలు చేసి ఉపయోగిస్తున్నారు. పర్యటకులు, ప్రయాణికులతో పాటు వస్తువులను రవాణా చేస్తూఆదాయం పొందుతున్నారు.
2018లో 'ల్యాండ్ రోవర్' బ్రాండ్ తన 70వ వార్షికోత్సవాన్ని మనేభంజంగ్లో నిర్వహించింది. అప్పటికి 42 ల్యాండ్ రోవర్లు అక్కడ ఉన్నాయి. అందులో చాలా వరకు 1957 నాటి మోడళ్లు. ప్రస్తుతం సుమారు 35 వాహనాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2018లో కోర్టు ఉత్తర్వుల కారణంగా పాత వాహనాల కమర్షియల్ వినియోగంపై వేటు పడడమే అందుకు కారణం.
ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యం మనేభంజంగ్
మనేభంజంగ్ సింగలిలా ప్రాంతానికి ప్రవేశ ద్వారం. సందక్ఫూ వెళ్లాలంటే ఇక్కడి నుంచే బయల్దేరాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా సందర్శకులు ప్రపంచంలోని ఐదు ఎత్తైన శిఖరాలలో నాలుగింటిని వీక్షించవచ్చు. అందులో మౌంట్ ఎవరెస్ట్, కాంచన్జంగా, లోట్సే, మకాలు ఉంటాయి. మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాల విశిష్ట దృశ్యం 'నిద్రపోతున్న బుద్ధుడు'ను తలపిస్తుంది. పర్యటకులు మనే భంజంగ్ పట్టణంలో పాత ల్యాండ్ రోవర్లను చూడడంతో పాటు సందక్ఫూ-ఫలుత్ ట్రెక్కు స్థావరంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. పర్వత ప్రకృతి దృశ్యాలు, ట్రెకింగ్పై ఆసక్తి ఉన్నవారికి సింగలిలా ప్రాంతం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
ల్యాండ్ రోవర్ల ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఇక్కడ రాకపోకలు సాగిస్తున్న ల్యాండ్ రోవర్ ట్యాక్సీలు సిరీస్-I, సిరీస్-II మోడళ్లు, కాగా, వీటి దశాబ్దాల కిందటే వీటి తయారీ నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుతం ఇలాంటి మోడళ్లు ఇక్కడ తప్ప ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనిపించవని తయారీదారులు వెల్లడించారు.
మనే భంజంగ్ పర్వత వాలు ప్రాంతం. ఇక్కడి రహదారులు చాలా ఎత్తు, పల్లాలుగా ఉంటాయి. సమర్ధుడైన డ్రైవర్ మాత్రమే కాదు! వాహనాల ఫిట్ నెస్ తప్పని సరి. ఈ నేపథ్యంలోనే వీల్బేస్, అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, లో-రేంజ్ ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేశారు. ప్రదర్శనలు, ర్యాలీల కోసం కాకుండా వీటిని పర్వతారోహకులను, స్థానికులను, రేషన్ సామగ్రిని, ఇంకా ఉత్తరాలను కూడా మోసుకెళ్లే రోజువారీ పనుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు.
మనేభంజంగ్ ఎలా చేరుకోవాలి?
మనేభంజంగ్ డార్జిలింగ్ నుంచి సుమారు 26 కి.మీ., సిలిగురి నుంచి దాదాపు 90 కి.మీ. దూరంలో ఉంటుంది. సమీప విమానాశ్రయం బాగ్డోగ్రా, సమీప ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ న్యూ జల్పైగురి (NJP).
డార్జిలింగ్ నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా మనేభంజంగ్ సుమారు 26 కి.మీ. దూరంలో ఉంటుంది. టాక్సీలు, షేర్డ్ జీపులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఘూమ్-సుఖియాపోఖ్రి మీదుగా సుమారు 75 నిమిషాల ప్రయాణం ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది.