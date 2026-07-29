పులి తన సామ్రాజ్యానికి హద్దులు ఎలా పెడుతుందో తెలుసా? - "నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం"
పులలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ ఇండియా - నల్లమల అభయారణ్యంలో బెబ్బులి ఫ్యామిలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 2:59 PM IST
International Tigers Day : అడవికి రాజు పులి. ఆ పులుల సంఖ్య ఆధారంగానే అడవులు, పర్యావరణాన్ని అంచనా వేస్తుంటారు. అడవిలో పులుల సంఖ్య బాగుందంటేనే పచ్చదనం, మిగతా జంతువులు, పర్యావరణపరంగా అంతా బాగున్నట్టే! అందుకే పులిని కాపాడుకోవడం అంటే ఒక జీవిని రక్షించడమే కాదు అడవులు, భూగర్భ జలాలు, మానవాళి మనుగడను కాపాడుకోవడం కింద లెక్క. నేడు అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ కథనం.
మన దేశంలో పులుల సంరక్షణ దిశగా 1973లో ప్రారంభించిన 'ప్రాజెక్ట్ టైగర్' సత్ఫలితాలనిచ్చింది. కేవలం తొమ్మిది పులుల రిజర్వులతో ప్రారంభం కాగా, నేడు దేశవ్యాప్తంగా 54కి పైగా టైగర్ రిజర్వులకు విస్తరించింది.
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పులులకు కేరాఫ్ అడ్రస్ నల్లమల
- నల్లమల అడవుల్లో నాగార్జున సాగర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకూ విస్తరించి ఉన్న ఓ భాగమే అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్టు. ఈ అభయారణ్యం పులుల సంతతికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. పులుల ఖిల్లాగా పేరొందిన నల్లమలలో పులికూనలు సందడి చేస్తుండగా ఆవాసం, ఆహారం పెంచేందుకు అటవీ యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది.
- దేశ వ్యాప్తంగా 55 పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలున్నాయి. అందులో నల్లమల నాగార్జున సాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అతిపెద్దది.
- ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నమోదైన పులుల్లో 70 - నుంచి 75శాతం వరకు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి.
- తెలంగాణలోని నల్లగొండ, మహబూబ్నగర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలు, ఏపీలో నంద్యాల, ప్రకాశం, పల్నాడు జిల్లాలో నల్లమల విస్తరించి ఉంది.
- 2024 గణన ప్రకారం నల్లమలలో 87 పులులు ఉన్నట్లు ఎన్టీసీఏ ధ్రువీకరించింది.
- మగవి 32, ఆడవి 40 కాగా, నిర్ధారించనివి 4, యుక్తవయస్సు పిల్లలు మరో 11 ఉన్నాయి.
- పులుల్లో ఆడ, మగ వాటిని ఫొటోల ఆధారంగా గుర్తిస్తారు.
- అడవిలో పులుల సగటు జీవిత కాలం 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు.
- ఏ రెండు పులుల శరీరంపై చారలు ఒకే విధంగా ఉండవు.
- పులుల గరిష్ట వేగం గంటకు 65 కిలో మీటర్లు.
- పులి గాండ్రిస్తే దాదాపు 3కి.మీ. వరకు విపిస్తుందట. పులుల బరువు 360కిలోలు.
- పిల్లి జాతి జంతువుల్లో నీటిని చూసి భయపడనివి పులులు మాత్రమే
- పులులు ఒంటరిగా జీవించడానికే ఇష్టపడతాయి. పిల్లలను పెంచే సమయం మినహా ఇవి ఎప్పుడూ గుంపుగా ఉండవు.
- పులి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక భూభాగాన్ని ఏర్పరుచుకుంటుంది.
- చెట్లపై గోళ్లతో గీతలు గీయడం, మూత్రం, మలంతో తమ వాసనను వదిలి సరిహద్దులను నిర్ణయించుకుంటాయి.
- ఆడ పులికి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు 2 నుంచి 4 పిల్లలు పుడతాయి.
- పులి పిల్లలు వారం లేదా పది రోజుల తర్వాతే కళ్లు తెరుస్తాయి. తల్లి వాసనను బట్టి అవి బతుకుతాయి.
- పులి అడవిని కాపాడితే, అడవి పులిని కాపాడుతుందని, ఇవి రెండూ మానవాళిని రక్షిస్తాయి. పులిని రక్షించడమంటే పరోక్షంగా అడవులను, స్వచ్ఛమైన గాలిని, నీటి వనరులను, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడమే.
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