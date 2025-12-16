"ఇది మన బ్రాండ్ మనకే సొంతం" - రాష్ట్రంలో 'GI ట్యాగ్' ఉత్పుత్తులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా?

ETV Bharat / offbeat

GI TAG ITEMS OF ANDHRA PRADESH : శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు ఖద్దరు GI ట్యాగ్ గుర్తింపుతో అరుదైన ఘనత సాధించింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో విశిష్టత కలిగిన వస్తు ఉత్పత్తులకు కేంద్రం ఈ గుర్తింపు కల్పిస్తుంది. ఇప్పటివరకు 77 జీఐ సర్టిఫైడ్ ఉత్పత్తులతో ఉత్తర్​ప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా ఆ తరువాత తమిళనాడు నిలిచింది. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 21 GI ట్యాగ్ గుర్తింపులు దక్కగా తాజాగా పొందూరు ఖద్దరుతో ఆ సంఖ్య 22కి చేరింది.

వాలుగ చేప దవడ ఎముకతో దారం ఉత్పత్తి - పొందూరు ఖద్దరుకు "జీఐ ట్యాగ్"

GI ట్యాగ్ అంటే?

అరుదైన, ప్రత్యేకమైన వస్తువులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భౌగోళిక గుర్తింపు(GI ట్యాగ్) ప్రకటిస్తుంది. ఇలాంటి గుర్తింపు వల్ల ఆ ప్రాంతంతో పాటు వస్తు ఉత్పత్తి గొప్పదనం కాపాడినట్లు అవుతుంది. నాణ్యమైన వస్తు ఉత్పత్తి మరుగున పడకుండా సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఉత్పత్తిదారులకు ఆర్థికంగా సహకరించడంతో పాటు కొనుగోలుదారులకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.

2004లో డార్జిలింగ్​ టీతో మొదలు

2025 ఆగస్టు 1 నాటికి దేశ వ్యాప్తంగా 658 ఉత్పత్తులకు GI ట్యాగ్ లభించింది. అత్యధికంగా హస్తకళల విభాగంలో 342 ఉత్పత్తులు ఆ తర్వాత రెండో స్థానంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు 197 ఉన్నాయి. ఆహార పదార్థాలు 45, చేతి వృత్తి వస్తువులు 18, సహజ ఉత్పత్తులు 3 ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి GI ట్యాగ్ 2004 సంవత్సరంలో "డార్జిలింగ్ టీ" కి లభించింది. తాజాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు ఖద్దరు దక్కించుకుంది.

రాష్ట్రంలో తిరుపతి లడ్డూ సహా 22 ఉత్పత్తులు భౌగోళిక సూచిక (GI) ట్యాగ్స్ దక్కించుకున్నాయి. వాటి జాబితా, ప్రత్యేకత ఏమిటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
కొండపల్లి బొమ్మలు (ETV Bharat)

కొండపల్లి బొమ్మలు

హస్తకళల విభాగంలో కొండపల్లి కొయ్య బొమ్మలు 2007లో జీఐ గుర్తింపు పొందాయి. కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం కొండపల్లి గ్రామంలో వీటి తయారీ ప్రారంభమైంది. 16వ శతాబ్దంలో రాజస్థాన్ నుంచి వలసవచ్చిన హస్తకళాకారులు వీటి తయారీ చేపట్టగా తరతరాల వారసత్వం కొనసాగుతోంది. ఈ బొమ్మలు రూపొందించే నిపుణుల్ని ఆర్య క్షత్రియులుగా పిలుస్తుంటారు. కొండపల్లి బొమ్మల తయారీలో తేలికైన "పొణికి చెక్క" ఉపయోగిస్తుంటారు. అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన కొండపల్లి బొమ్మల్లో ప్రధానంగా ఏనుగు అంబారి, మావాటి, నాట్యం చేస్తున్న నృత్యకళాకారిణులు, పంచె, తలపాగా ధరించిన పురుషులు, స్త్రీలు, పురాణ పురుషుల బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఇవేగాకుండా పౌరాణిక ప్రముఖులు, పక్షులు, జంతువులు, పండ్లు, కూరగాయలు, ఇళ్లు, పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు మరెన్నో తయారు చేస్తున్నారు.

బందరు లడ్డూ

మచిలీపట్నం(బందరు)లో తయారయ్యే లడ్డూకు 2017లో GI ట్యాగ్ లభించింది. దాదాపు 80ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన బందరు లడ్డూ ఇప్పటికీ అమెరికా, ఐరోపా దేశాలకు ఎగుమతి అవుతోంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ లడ్డూను ముఖ్యంగా శనగ పప్పు, బెల్లం పాకం, నెయ్యితో తయ్యారు చేస్తుంటారు. దిల్లీ సుల్తానుల కాలంలో మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్‌ సరిహద్దున ఉండే బుందేల్‌ఖండ్‌ ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చిన బొందిలీలు ఈ లడ్డూ తయారీ ప్రారంభించారని ప్రచారంలో ఉంది. సన్న కారపూస తయారు చేసిన తర్వాత బెల్లంపాకంతో కలిపి తొక్కి లడ్డూలు తయారు చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని స్థానికంగా తొక్కుడు లడ్డూ అని కూడా అంటుంటారు.

బనగానపల్లె మామిడి

బనగానపల్లె మామిడినే బంగినపల్లి మామిడి అని పిలుస్తుంటారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో ఉత్పత్తి చేసిన ఈ రకం మామిడి ఏపీ, తెలంగాణలోనూ విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. నేటికీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం మామిడి సాగులో 70% బంగినపల్లిదే కావడం గమనార్హం. ఈ కాయల సైజుతో పాటు మంచి రంగు, రుచి కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కో కాయ దాదాపు 2కిలోల వరకు బరువు ఉంటుంది. 2017 సంవత్సరంలో GI ట్యాగ్ దక్కించుకుంది. అమెరికా, బ్రిటన్‌ సహా పలు దేశాలకు ఏటా పదివేల టన్నుల పండ్లు ఎగుమతి అవుతుంటాయి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
బొబ్బిలి వీణ (ETV Bharat)

బొబ్బిలి వీణ

కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఉపయోగించే ఒక పెద్ద వాయిద్య పరికరం బొబ్బిలి వీణ. పనస చెట్టు కలపతో తయారు చేసే ఈ వీణలకు విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి ప్రసిద్ధి. అందుకే ప్రాంతం పేరిట 2011లో GI ట్యాగ్ లభించింది. 17 వ శతాబ్దంలో పెద్ద రాయుడు పాలనలో తయారీ ప్రారంభమైన ఈ వీణ అభివృద్ధికి 300ఏళ్లకు పైగా పట్టిందని చరిత్ర వెల్లడిస్తోంది. సంగీతాన్ని అమితంగా ఇష్టపడే బొబ్బిలి రాజ్య పాలకులెందరో ఈ వీణ వాయించడం నేర్చుకున్నారట. ఆనాటి బొబ్బిలి రాజ్యంలో గొల్లపల్లి సర్వసిద్ధి కమ్యూనిటీ కళాకారులు ఈ వీణలను సరఫరా చేసేవారని తెలుస్తోంది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
బుడితి కళాకారులు తయారు చేసిన విగ్రహం (ETV Bharat)

బుడితి బెల్, బ్రాస్ క్రాఫ్ట్

శ్రీకాకుళం జిల్లా బుడితి గ్రామంలో తయారయ్యే బెల్, బ్రాస్ క్రాఫ్ట్ ఇత్తడి ఉత్పత్తులు 20018 GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి. ఇత్తడి పరిశ్రమకు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన బుడితి గ్రామంలో ఎంతో మంది హస్తకళాకారులు వివిధ ఆకృతుల్లో వస్తువులు తయారు చేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. తరతరాలుగా వస్తువుల రూపకల్పనలో మార్పులు, చేర్పులు చేస్తూ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులతో పోటీ పడుతున్నారు. వీరు ప్రధానంగా దేవాలయ సామగ్రి, అలంకార వస్తువులను తయారు చేస్తుంటారు. కంచు, ఇత్తడితో రుపొందిస్తారు. ఈ ఉత్పత్తులు 2008లో జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిస్ట్రీ నుండి హస్తకళల విభాగంలో భౌగోళిక సూచిక ట్యాగ్ పొందాయి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
ధర్మవరం పట్టు చీరలు (ETV Bharat)

ధర్మవరం పట్టు చీరలు

అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరంలో మల్బరీ సిల్క్, జరీతో చేనేత కార్మికులు రూపొందించే పట్టు చీరలు, పావడాలకు ఎంతో చరిత్ర ఉంది. కుందన్లు, చెమ్కీలు, రంగురాళ్లు కూడా ఉపయోగించడం ఈ చీరల ప్రత్యేకత. ఈ నేపథ్యంలో హస్తకళల విభాగంలో 2013లో GI ట్యాగ్ దక్కింది. ఇక్కడ తయారయ్యే పట్టుచీరలు నాణ్యతా పరంగా ఎంతో బాగుంటాయి. వివాహాది శుభకార్యాలకు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యాపారులు ఇక్కడికివచ్చి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ధర్మవరం పట్టు చీరల్లో "సంపంగి పట్టు చీర" జాతీయ స్థాయి మెరిట్ సర్టిఫికెట్ కూడా దక్కించుకుంది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
గుంటూరు సన్న మిర్చి (ETV Bharat)

గుంటూరు సన్నం మిర్చి

గుంటూరు పరిసర ప్రాంత రైతాంగం అధికంగా పండించే సన్న మిరపకాయలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. ఈ రకం మిర్చి తెలంగాణలోని వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లోనూ సాగుచేస్తుండగా దేశవ్యాప్తంగా 46 శాతం పంట ఈ రెండు రాష్ట్రాల నుంచి ఉత్పత్తి కావడం విశేషం. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విభాగంలో 2010లో GI ట్యాగ్ దక్కించుకుంది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
మంగళగిరి చీరలు (ETV Bharat)

మంగళగిరి చీరలు

మంగళగిరిలో తయారయ్యే చీరెలకు హస్తకళల విభాగంలో 2012లో GI ట్యాగ్ లభించింది. వార్ప్, వూఫ్ ఇంటర్‌లేసింగ్ ద్వారా దువ్వెన నూలు నుంచ్ పిట్లూమ్‌ల సహాయంతో నేయడం ద్వారా వస్త్రాన్ని తయారు చేస్తారు. పడుగు, పేకల డిజైన్​లో మగ్గంపై వస్త్రాన్ని తయారు చేసి టై, డై పద్ధతిలో రంగులు అద్దుతారు. మాస్టర్స్‌ వీవర్స్‌ అసోసియేషన్‌ సభ్యుడు వీరాస్వామి పడుగు, పేక 80 కౌంట్‌ అల్లిక, నిజామ్‌ డిజైన్‌ బార్డర్‌తో రూపొందించిన చీర ఎంతో పేరుతీసుకువచ్చింది. జరీ, ట్రైబల్ డిజైన్లతో తయారుచేస్తున్న ఏకైక ప్రసిద్ధ చీరలు మంగళగిరి చీరలు స్థానికంగా నరసింహస్వామి ఆలయంలో అర్చన సందర్భంగా ఈ వస్త్రాన్ని వినియోగిస్తుంటారు.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
వెంకటగిరి చీరలు (ETV Bharat)

వెంకటగిరి చీరలు

తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరి చీరలకు 2011లో GI ట్యాగ్ లభించింది. 18వ శతాబ్దంలో వెంకటగిరి నాయకుల రాజవంశ పాలనలో ఈ వస్త్రాల తయారీ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చేనేత వస్త్రాలు నాణ్యత, డిజైన్ల పరంగా పేరొందాయి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
ఉప్పాడ చీరలు (ETV Bharat)

ఉప్పాడ జమ్దానీ చీరలు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఉప్పాడలో తయారయ్యే జమ్దానీ చీరలు సైతం 2008లోనే GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి. 300 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఈ చేనేత వస్త్రాలు ప్రత్యేకమైన డిజైన్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా నిలుస్తున్నాయి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
శ్రీకాళహస్తి కళంకారీ వస్త్రాలు (ETV Bharat)

శ్రీకాళహస్తి కలంకారీ వస్త్రాలు

చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలోని కలంకారీ అద్ధక పరిశ్రమ శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలోనే ప్రారంభమైనట్లు చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. హానికారకాలు లేని సహజ రంగులతో చిత్రాలు వేయడం కళ ప్రత్యేకత కాగా, సంప్రదాయక డిజైన్లు మరింత హంగునిస్తుంటాయి. 2005 సంవత్సరంలో GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి.

పెడన కలంకారి

మచిలీపట్నం స్టైల్ ఆఫ్ కలంకారి అని కూడా పిలుచుకునే పెడన కలంకారి వస్త్రాలు మొఘల్స్, గోల్కొండ సుల్తానుల కాలంలోనే అభివృద్ధి చెందాయి. మచిలీపట్నం చేనేత పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి కాగా, ఇక్కడి నుంచి అమెరిగా, ఆసియా దేశాలకు కలంకారి వస్త్రాలు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. ఈ వస్త్రాలు 2008 సంవత్సరంలో GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
తోలుబొమ్మల తయారీ (ETV Bharat)

తోలు బొమ్మలు

తోలు బొమ్మల జానపద కళారూపం అనంతపురం జిల్లా నిమ్మలకుంటలో పుట్టిందని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం. విజయనగర సామ్రాజ్యంలో 16వ శతాబ్దంలో అభివృద్ధి చెందిన ఈ కళారూపం ఆంధ్రుల సాంస్కృతిక వారసత్వంలో భాగం. ఇక్కడ తయారయ్యే తోలు బొమ్మలు 3 నుంచి 6అడుగుల వరకు ఉంటాయి. నిమ్మలకుంట తోలు బొమ్మలు 2008లో GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి. థియేటర్లు అందుబాటులోకి రాని కాలంలో ఈ తోలుబొమ్మలాటలు వినోదాన్ని పంచేవి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
తిరుపతి లడ్డూ (ETV Bharat)

తిరుపతి లడ్డూ

తిరుపతి లడ్డూ తయారీ, నాణ్యత, రుచి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగు వారికి మాత్రమే కాదు! ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తిరుపతి లడ్డూ విశిష్టత సుపరిచితమే. తిరుపతిలోని తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వా ఆలయంలో నైవేద్యంగా, భక్తులకు ప్రసాదంగా అందించే ఈ స్వీట్ రుచి, సువాసన పరంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆహార పదార్థాల విభాగంలో 2009లో జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిస్ట్రీ (GI ట్యాగ్) గుర్తింపు లభించింది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
ఉదయగిరి చెక్క స్పూన్లు (ETV Bharat)

ఉదయగిరి వుడ్ కట్టర్

నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి పట్టణానికి చెందిన ఈ సంప్రదాయక హస్తకళ ఎంతో భిన్నమైనది. క్లిష్టమైన నమూనాలు, డిజైన్లకు ఉదయగిరి ఉడ్ వర్క్స్ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. చెక్క ద్వారా చెంచాలు, ఫోర్కులు, కత్తులు, పాత్రలను తయారు చేస్తుంటారు. ఈ హస్తకళ 14 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తుండగా కలపను సమీపంలోని దుర్గంపల్లి కొండల నుంచి సేకరిస్తుంటారు. 2016లో GI ట్యాగ్ లభించింది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
దుర్గి సున్నపురాయి శిల్పాలు (ETV Bharat)

దుర్గి రాతి శిల్పాలు

పల్నాడు ప్రాంతంలోని దుర్గి గ్రామానికి చెందిత దుర్గి రాతి శిల్పాలు ప్రాచీన సంప్రదాయ కళగా చెప్తుంటారు. స్థానికంగా లభించే సుద్దరాయి (సున్నపురాయి)తో శిల్పాలు తయారు చేయడం ప్రత్యేకత. తెల్లటి బూడిద రంగులో ఉండే దుర్గి రాతి శిల్పాలు 15వ శతాబ్దానికి చెందినవి. దుర్గి రాతి శిల్పాలకు 2017లో GI ట్యాగ్ లభించింది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
ఏటికొప్పాక బొమ్మలు (ETV Bharat)

ఏటికొప్పాక బొమ్మలు

అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి మండలం ఏటికొప్పాక గ్రామంలో తయారయ్యే లక్క బొమ్మలివి. ఈ బొమ్మలు విభిన్న డిజైన్లలో ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఉంటాయి. ఈ కళ 18వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తుండగా హస్తకళల విభాగంలో 2017లో GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి. ఈ ఏడాది గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్‌లో నిర్వహించిన పరేడ్‌లో రాష్ట్రం నుంచి ఏటికొప్పాక బొమ్మల శకటం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. పర్యావరణహితం, సహజసిద్ధమైన వనరులతో తయారయ్యే బొమ్మలు సృజనాత్మకతకు మారుపేరుగా నిలుస్తున్నాయని ప్రధాని మోదీ అభినందించారు.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
ఆళ్లగడ్డలో తయారయ్యే ఇసుకరాతి శిల్పాలు (ETV Bharat)

ఆళ్లగడ్డ రాతి శిల్పాలు

దేవాలయాల విగ్రహాలు, అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేసే ఈ సంప్రదాయ కళ కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ పట్టణంలో ఆవిర్భవించింది. స్థానికంగా లభించే ఇసుకరాయితో ఈ విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు. హస్తకళల విభాగంలో 2017లో GI ట్యాగ్ లభించింది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
అర కాఫీ (ETV Bharat)

అరకు కాఫీ

అరకు లోయ అరబికా కాఫీ గొప్ప రుచి, వాసన కలిగి ఉంటుంది. అరబికా, రోబస్టా రకాల కాఫీలను ఉత్పత్తి చేసే అతికొద్ది దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి కాగా, అరకులోయలో అరబికా లభిస్తోంది. అరకు కాఫీ రకానికి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విభాగంలో 2018లో GI ట్యాగ్ లభించింది.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
ఆత్రేయపురం పూతరేకులు (ETV Bharat)

ఆత్రేయపురం పూతరేకులు

డా.బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం గ్రామంలో తయారయ్యే పూతరేకులు 2023లో GI ట్యాగ్ దక్కించుకున్నాయి. పొయ్యిపై పెద్ద మట్టి కుండ పెట్టి ఓ వస్త్రాన్ని పిండి పదార్థంలో ముంచి కుండపై రాస్తారు. కుండపై తయారయ్యే పేపర్​ లాంటి పిండిలో బెల్లం, పంచదార, డ్రై ఫ్రూట్స్ చుట్టి ఇస్తారు.

నరసాపూర్ క్రోచెట్ లేస్

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం ప్రాంతానికి చెందిన క్రోచెట్ లేస్ అల్లికలకు సంబంధించింది. ఈ హస్తకళ దాదాపు 150ఏళ్ల కిందట ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తుండగా నేటికీ ఎంతో మంది మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ అలంకరణ వస్తు ఉత్పత్తికి 2020లో GI ట్యాగ్ లభించింది. నూలు దారంతో చేతులతో అల్లే దిండు కవర్లు, బెడ్‌స్ప్రెడ్‌లు, డోలీలు, టేబుల్ రన్నర్లు ఇందులో భాగం. ఈ వస్తువులు అమెరికా సహా పలు దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి.

gi_tag_items_of_andhra_pradesh
పొందూరు ఖద్దరు (ETV Bharat)

పొందూరు ఖద్దరు

స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వ నుంచి పేరెన్నికగన్న పొందూరు ఖాదీ వస్త్రానికి తాజాగా GI ట్యాగ్ లభించింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన పొందూరు చేనేత కళాకారులు వస్త్రం తయారీలో పత్తిని వాడుతారు. ముడి పత్తిని వాలుగ చేప దవడ ఎముకతో ఏకిన తర్వాత వస్త్రం తయారు చేస్తారు. పొందూరు ఖద్దరు పంచెలు, చీరలు, టవళ్లు, చేతి రుమాళ్లు ఎంతో పేరొందాయి.

