పెసరపప్పుతో "కారం పొడి" - కమ్మగా, కారంగా భలే ఉంటుంది!
మీరు ఎప్పుడూ తినని కారం పొడి - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST
Instant Moong Dal Karam Podi in Telugu : వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంకా దోసె, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్లోకి అయితే మరింత బాగుంటుంది. అందుకే ఇండ్లలో చాలా మంది రకరకాల పొడులు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పు కారం పొడి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేస్తే చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇలా చేసి పెడితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- మినపప్పు - అర కప్పు
- ధనియాలు - 2 కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - 30
- జీలకర్ర - పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
- చింతపండు - అర కప్పు
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు కప్పుల పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు కప్పుల ధనియాలు, అర కప్పు మినపప్పు, అర కప్పు శనగప్పు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు జీలకర్ర, 30 ఎండుమిర్చి, 30 పొట్టుతీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర కప్పు చింతపండు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ పదార్థాలు పూర్తిగా చల్లారాక మిక్సీజార్లో వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ పొడిని వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అంతే పెసరపప్పుతో నోరూరించే కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ కారం పొడి కోసం పొట్టు పెసరపప్పు లేదా పొట్టులేని పెసరపప్పు అయినా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి.
- పెసరపప్పు నుంచి ఉప్పు వేయించేవరకు మంటను లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచాలి. అప్పుడే గింజ లోపలి వరకు వేగి రుచి బాగుంటుంది.
- వేయించిన పదార్థాలను మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు పూర్తి చల్లారనివ్వాలి. లేదంటే వేడి మీద అయితే పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దగా వస్తుంది.
