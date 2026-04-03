పెసరపప్పుతో "కారం పొడి" - కమ్మగా, కారంగా భలే ఉంటుంది!

మీరు ఎప్పుడూ తినని కారం పొడి - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!

Moong Dal Karam Podi
Moong Dal Karam Podi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST

Instant Moong Dal Karam Podi in Telugu : వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంకా దోసె, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్​లోకి అయితే మరింత బాగుంటుంది. అందుకే ఇండ్లలో చాలా మంది రకరకాల పొడులు ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పు కారం పొడి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేస్తే చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా వస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇలా చేసి పెడితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Moong Dal Karam Podi
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
  • శనగపప్పు - అర కప్పు
  • మినపప్పు - అర కప్పు
  • ధనియాలు - 2 కప్పులు
  • ఎండుమిర్చి - 30
  • జీలకర్ర - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
  • చింతపండు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - తగినంత
Moong Dal Karam Podi
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో రెండు కప్పుల ధనియాలు, అర కప్పు మినపప్పు, అర కప్పు శనగప్పు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు జీలకర్ర, 30 ఎండుమిర్చి, 30 పొట్టుతీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర కప్పు చింతపండు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Moong Dal Karam Podi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఈ పదార్థాలు పూర్తిగా చల్లారాక మిక్సీజార్​లో వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ పొడిని వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అంతే పెసరపప్పుతో నోరూరించే కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Moong Dal Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
Moong Dal Karam Podi
జీలకర్ర (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ కారం పొడి కోసం పొట్టు పెసరపప్పు లేదా పొట్టులేని పెసరపప్పు అయినా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు నుంచి ఉప్పు వేయించేవరకు మంటను లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచాలి. అప్పుడే గింజ లోపలి వరకు వేగి రుచి బాగుంటుంది.
  • వేయించిన పదార్థాలను మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు పూర్తి చల్లారనివ్వాలి. లేదంటే వేడి మీద అయితే పొడిపొడిగా కాకుండా ముద్దగా వస్తుంది.

