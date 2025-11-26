ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ, జ్యూసీ "పనీర్ జిలేబీ" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!

పాలతో ఈ స్వీట్ రెసిపీని చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Paneer Jalebi
Paneer Jalebi (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Paneer Jalebi Sweet Recipe : జిలేబీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. ఇందులో పనీర్ జిలేబీ ఒకటి. దీనిని ఎక్కువగా స్వీట్ షాప్స్​లో కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ రెసిపీని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. మరి పనీర్ జిలేబీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Paneer Jalebi
పంచదార (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - లీటర్​న్నర
  • వెనిగర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 2 చిటికెడ్లు
  • ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ - 2 చిటికెడ్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • బేకింగ్ పౌడర్ - చిటికెడు
Paneer Jalebi
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో లీటర్​న్నర పాటు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ పాలు ఒక పొంగు వచ్చేవరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • మరో కప్పులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వెనిగర్, పావు కప్పు నీరు పోసి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్న పాలలో కొద్దికొద్దిగా వెనిగర్ పోస్తూ కలపాలి. వెంటనే పాలకు పాలు, నీళ్లకు నీళ్లుగా విడిపోతాయి.ఇప్పుడు పాల పదార్థాన్ని ఒక బట్టలో వేసి చల్లని నీరు పోసి బాగా కడగాలి.
  • అలాగే మరో కప్పులో చిటికెడు బేకింగ్ పౌడర్, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
Paneer Jalebi
మైదాపిండి (Getty Images)
  • ఇలా తయారైన పనీర్​ను నాలుగు నిమిషాల పాటు ఒత్తుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా బేకింగ్ పౌడర్ నీళ్లను పోయాలి. అలాగే కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గారెల పిండి మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల పంచదార, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగి జిగురు పాకం వచ్చేవరకు ఉంచాలి. ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్, రెండు చిటికెడ్ల యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Paneer Jalebi
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పైపింగ్​ బ్యాగ్​లో నాజిల్​ వేసుకోవాలి. ఇందులో పనీర్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని క్లోజ్​ చేసి నాజిల్​ ఉన్న సైడ్​ పైపింగ్​ బ్యాగ్​ చివర కట్​ చేయాలి. (ఒకవేళ పైపింగ్ బ్యాగ్ లేకపోతే పాల ప్యాకెట్​ కవర్​లో మిశ్రమాన్ని ఉంచి చివరన రంధ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పనీర్ మిశ్రమాన్ని జిలేబీ మాదిరిగా ఒత్తుకోవాలి.
  • ఇలా చేసిన జిలేబీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • మూడు నిమిషాల పనీర్ జిలేబీలను ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే పనీర్ జిలేబీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి.

