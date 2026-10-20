పారిస్లో యథేచ్ఛగా దుకాణాల దోపిడీ - సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో లగ్జరీ, బ్రాండెడ్ వస్తువులు!
ఆందోళన వేల 1500 దుకాణాల లూటీ - ట్రంప్ ఏమన్నారంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:56 AM IST
France Protests : ఫ్రాన్స్లో వందల సంఖ్యలో దుకాణాలను, షోరూమ్లను దోచుకుంటున్న అల్లరి మూకలు ఆ వస్తువులను తిరిగి ఆన్లైన్ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో విక్రయానికి పెట్టాయి. ఆందోళనల వేళ సుమారు 1500 దుకాణాలు లూటీకి గురయ్యాయని 'ఫ్రెంచ్ రీటైల్ అండ్ ట్రేడ్ ఫెడరేషన్' అంచనా వేసింది. ఇందులో లగ్జరీ బ్రాండ్లైన లూయిస్ విటాన్, ఎర్మెస్, రోలెక్స్, యాపిల్, సెలిన్ సెఫోరా, బర్బెర్రీ షోరూమ్లు కూడా ఉండడం గమనార్హం.
ఫ్రాన్స్లోని ప్రఖ్యాత ఆన్లైన్ సెకండ్హ్యాండ్ వెబ్సైట్ వింటెడ్ (Vinted)లో పలు దుకాణాల్లో దోచుకున్న లగ్జరీ డిజైనర్ బ్యాగ్లు, వాచ్లు, ఫోన్లు సేల్కు వచ్చాయి. ఫ్రాన్స్లోని డిజైనర్, లగ్జరీ, బ్రాండెడ్ వస్తువులను ఆన్లైన్లో అమ్మకానికి పెట్టినపుడు నిపుణలు పరిశీలించి ధ్రువీకరిస్తారు. కానీ, వింటెడ్లో నేరుగా కొనుగోలుదారుడికి విక్రయించేలా (పీర్ టూ పీర్) అవకాశం ఉండడంతో అల్లరి మూకలకు అనువుగా మారింది. ఫ్రాన్స్లో అత్యధిక కస్టమర్ బేస్ ఉన్న వెబ్సైట్ కూడా వింటెడ్ కావడం విశేషం.
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ఈ విషయాన్ని ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం గుర్తించన వెంటనే చాలా సీరియస్గా స్పందించింది. దేశ డిజిటల్ మినిస్టర్ అన్నె లెహన్నాఫ్ మాట్లాడుతూ దోచుకొన్న లగ్జరీ వస్తువులను ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ల్లో విక్రయించడాన్ని చూస్తూ ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు. సదరు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లే స్వచ్ఛందంగా అటువంటి అనుమానాస్పద వస్తువులను తమ వేదికలపై నుంచి తొలగించాలని, నిందితులను శిక్షించేందుకు ఆన్లైన్ వేదికలు ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని కోరారు. దీనిపై వింటెడ్ కూడా స్పందిస్తూ తాము అటువంటి వస్తువలను తొలగిస్తున్నామని పేర్కొంది. వరుస దోపిడీ ఘటనల నేపథ్యంలో డియోర్ సంస్థ ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసుకుంది.
మీరే కారణం : ట్రంప్
ఫ్రాన్స్లో అల్లర్ల వ్యాప్తికి వలసలే కారణమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ప్రపంచం మొత్తం నుంచి జనాభాను ఫ్రాన్స్కు తీసుకురావడం ఓ తప్పని మేక్రాన్ను తాను చాలా కాలం కిందటే హెచ్చరించానని, అల్లర్లకు స్కూళ్లతో సంబంధం లేదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అతి త్వరలోనే పారిస్ ముస్లిం నగరంగా మారిపోతుందని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
పారిస్లోని ఓ దుకాణంపై దాడి చేస్తున్న ఆందోళనకారులు
అల్లర్లు, లూటీల నియంత్రణ దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. పరిమిత స్థాయిలో కర్ఫ్యూ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. అల్లర్లకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ అంతరంగిక శాఖ మంత్రి లారెంట్ న్యూనెజ్ రాజీనామాకు సిద్ధపడగా దేశాధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయెల్ మెక్రాన్ తిరస్కరించారు.
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