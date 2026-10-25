పీహెచ్డీలు ఉన్నా చిన్న ఉద్యోగాలేనా? - ఈ 'నిజాలు' అంగీకరిస్తేనే కెరీర్లో సక్సెస్!
మీరు లేకపోతే ఆఫీస్ నడవదు అనుకుంటున్నారా? - అనవసరపు గొప్పలు పక్కన పెడితేనే కెరీర్లో ఎదుగుదల సాధ్యమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:45 PM IST
Important Work Realities : మన జీవితంలో కొన్ని చేదు నిజాలు ఉంటాయని తెలిసినా, మనసు వాటిని తొందరగా ఒప్పుకోదు. అలాగే, వృత్తి ఉద్యోగాల్లోనూ ఇలాంటి వాస్తవాలు కొన్ని ఉంటాయి. వాటిని అంగీకరించినప్పుడే కెరీర్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలరని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ కెరీర్ సీక్రెట్స్ ఏంటి? వాటిని అంగీకరించడం ద్వారా కెరీర్ను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కష్టపడాల్సిందే!
ఎంత కష్టపడితే అంత ఫలితం ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. కానీ, నేటి ఉద్యోగ రంగంలో కొన్నిసార్లు ఎంత కష్టపడి పని చేసినా, వెంటనే ఆశించిన గుర్తింపు లేదా ఫలితం దక్కకపోవచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎంతగా రియలైజైతే అంత మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే పని నుంచి మన దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అందుకే ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురైనా కష్టపడి పనిచేయడం మాత్రం ఆపకూడదంటున్నారు. దానికి ఇప్పుడు ఫలితం దక్కకపోయినా, కొంత కాలం తర్వాతైనా మీ పనితీరును కంపెనీ గుర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు.
శాశ్వతం కాదు!
కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఏ ఉద్యోగం కూడా శాశ్వతం కాదు. మనం ఎంత ప్రతిభ కనబరిచినా కొన్నిసార్లు వివిధ కారణాల వల్ల జాబ్ కోల్పోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు ముందు నుంచే రెడీగా ఉండాలి. ఈ క్రమంలో మీ నెట్వర్క్ను పెంచుకోవడంతో పాటు, స్కిల్స్నూ మెరుగుపరచుకోవడం ద్వారా కెరీర్లో మంచి అవకాశాలను సులభంగా అందుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
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డిగ్రీలు ముఖ్యం కాదు!
కొంతమంది తాము చదివిన పెద్ద పెద్ద చదువులు, సాధించిన డిగ్రీలను చూసి అవే కెరీర్ను నిలబెడతాయని నమ్ముతారు. కానీ, నేటి ఏఐ యుగంలో డిగ్రీల కంటే ప్రతిభ, నైపుణ్యాలకే కంపెనీలు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాయి. ఉన్నత చదువులు చదవకపోయినా కొందరు కొన్ని సంస్థల్లో టాప్ పొజిషన్స్లో ఉండడం, అదే పీజీలు, పీహెచ్డీలు చేసిన వాళ్లు చిన్న స్థాయి ఉద్యోగాల్లో కొనసాగడం చూస్తుంటాం. అలాగని ఉన్నత చదువులు చదవకూడదని కాదు, వాటితో పాటు మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు ఆయా స్కిల్స్ కూడా మెరుగుపరచుకున్నప్పుడే మనం ఎంచుకున్న కెరీర్లో ముందుకు సాగగలమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నచ్చకపోతే బ్రేక్ తీసుకోండి!
నచ్చిన ఉద్యోగం, కంఫర్టబుల్ వాతావరణం ఉంటే ఎవరైనా సంతోషంగా పని చేస్తారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే ఉత్సాహంతో పని చేయడం, రోజూ బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఈ నిజాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం వల్లే కొంతమంది ఉద్యోగులు అనవసరమైన ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు. కానీ ఇలాంటి ఒత్తిడి అటు ఆరోగ్యాన్ని, ఇటు పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే, పని చేయడం కష్టంగా అనిపించినప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవడమే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పై అధికారుల అనుమతితో కొన్ని రోజులు లీవ్ తీసుకుని, నచ్చిన ప్రాంతానికి టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా ఒత్తిడిని దూరం చేసుకొని రీఛార్జ్ అవ్వచ్చంటున్నారు. ఆతర్వాత తిరిగి పనిపై పూర్తి దృష్టి పెట్టవచ్చని చెబుతున్నారు.
మీరు కాకపోతే మరొకరు!
ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు ఎవరి సొత్తూ కాదు. వీటిని ఎవరు నెర్చుకుంటే వారు కెరీర్లో ముందుకు దూసుకెళ్తారు. కానీ కొందరు ఉద్యోగులు తాము లేకపోతే కంపెనీ నడవదు అనే భ్రమలో బతుకుతుంటారు. ఆఫీసులో ఇలాంటి అహంకారం అస్సలు పనికిరాదని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. మీ అవసరానికి తగ్గ ఉద్యోగాన్ని మీరు ఎలా వెతుక్కోగలరో, సంస్థ కూడా తన అవసరానికి తగ్గ మరో ఉద్యోగిని అంతే ఈజీగా నియమించుకోగలదు. కాబట్టి, 'నేనే తోపు' అనే అపోహలు పక్కన పెట్టి, నిరంతరం కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకుంటూ కష్టపడే తత్వాన్ని నమ్ముకుంటేనే కెరీర్లో తిరుగుండదంటున్నారు నిపుణులు.
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