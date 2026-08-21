రోడ్ల వెంట ఈ గుర్తులు గమనించారా? - అర్థం తెలియకపోవడం వల్లే ప్రమాదాలు!
రోడ్ల వెంట చిహ్నాలు - వాహనదారులు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 12:21 PM IST
Road Signs Meaning : రహదారులపై నిత్యం వేలాదిమంది వాహనదారులు ప్రయాణం చేస్తుంటారు. అయితే, భద్రత కోసం, ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి రద్దీ రోడ్లపై అక్కడక్కడ బోర్డుల మీద వివిధ రకాల సంకేతాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇవి సురక్షితంగా గమ్యం చేరేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే, వీటి అర్థం చాలా మందికి తెలియకపోవడం వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి, వాహనదారులు ఈ గుర్తుల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరంటున్నారు రవాణా శాఖ అధికారులు. వీటి అర్థాలు తెలుసుకుని ప్రయాణాలు చేస్తే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరక్కుండా సేఫ్గా గమ్యానికి చేరుకుంటారని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఏ గుర్తు ఏం చూపిస్తుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వాహనం ఆపకూడదు :
రహదారిపై బోర్డు మీద నీలం రంగు వృత్తంలో ఎరుపు రంగులో గుర్తు కనిపిస్తే అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాహనాన్ని నిలపడానికి, ఆపడానికి వీలులేదని గమనించాలంటున్నారు ట్రాఫిక్ అధికారులు.
ఇరుక్కోవద్దు :
ఈ గుర్తు కనిపిస్తే ముందు ఇరుకైన వంతెన సమీపిస్తోందని సూచన. అక్కడ స్లోగా వెళ్లాలి. ఆ ప్రాంతంలో వెహికల్ ఆపకూడదని ఈ సిగ్నల్ తెలియజేస్తోంది.
నెమ్మదిగా వెళ్లండి :
కొంతదూరంలో ఇరుకైన రోడ్డు వస్తుందని సంకేతం. ముందున్న రహదారి వెడల్పు తగ్గుతుందని, అందువల్ల స్పీడ్ తగ్గించి మరింత జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని గమనించాలంటున్నారు.
బోర్డుపై 20, 30, 40 అని ఉంటే :
రహదారులపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోవిధంగా బోర్డులపై 20, 30, 40 ఇలా నంబర్లు కనిపిస్తుంటాయి. వీటి అర్థం ఏమిటంటే, ఆయా ప్రాంతాల్లో వెహికల్ స్పీడు గంటకు కిలోమీటర్లలో బోర్డుపై సూచించిన లిమిట్లోనే వెళ్లాలి.
వాహనం జారిపోయే ఆస్కారం :
ఈ సింబల్ ఉంటే రహదారి జారుడుగా, నీటితో, మంచుతో కూడి ఉండవచ్చని తెలియజేస్తోంది. దాని వల్ల వాహనం నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని, నెమ్మదిగా వెళ్లడంతోపాటు అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయడం, స్టీరింగ్ తిప్పడం చేయకూడదని గమనించాలంటున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు.
వేగం తగ్గించు :
ఈ గుర్తు ఉంటే కొంతదూరంలో ఎడమ వైపు నుంచి గ్రామీణ రోడ్డు ఉందని సంకేతం. అటు నుంచి వాహనాలు వచ్చే వీలుండటంతో స్పీడ్ తగ్గించాలి.
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దూసుకెళ్లొద్దు :
ఈ గుర్తు డివైడర్ మధ్య ఖాళీ ఉందని సూచిస్తుంది. మలుపు తిరగడానికి, రెండు మూడు మార్గాలను కలపడానికి, రోడ్డు దాటడానికి ఏర్పాట్లు ఉండటంతో అక్కడ స్లోగా వెళ్లాలి.
పని జరుగుతోంది :
రోడ్డుపై ఇలాంటి గుర్తు ఉంటే ముందు రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయని అర్థం. వేగాన్ని నియంత్రించాలని సంకేతం.
విద్యాసంస్థలు :
ఈ ప్రాంతంలో విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయని సంకేతం. పిల్లలు రోడ్డు దాటే అవకాశం ఉండడంతో స్లోగా వెళ్లాలని సూచిస్తుంది.
ఎగుడుదిగుడుగా :
ఈ సింబల్ కనిపిస్తే ముందు వచ్చే రోడ్డు ఎగుడుదిగుడుగా ఉందని, వాహనదారులు వేగం తగ్గించి నెమ్మదిగా వెళ్లాలని తెలియజేస్తోంది.
కుడి, ఎడమలు తెలిపే సంకేతం :
ఇది రహదారికి ఎడమవైపు వెళ్లమని చెప్పే తప్పనిసరి సంకేతం. రోడ్డు వద్ద డివైడర్, మలుపు ఉన్నా ఆ ప్రాంతాల్లో వెహికల్స్ తిరుగుతాయని ఎడమ వైపు వెళ్లాలని తెలియజేస్తోంది. అదే కుడి వైపు గుర్తు ఉంటే అటువైపు వెళ్లాలని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు.
17 టన్నులు మించరాదు :
ఒకవేళ 17టీ అనే బోర్డు కనిపిస్తే ముందున్న రహదారి లేదా వంతెనపై గరిష్ఠంగా 17 టన్నుల బరువుతో వెళ్లే వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతి ఉందని, అంతకంటే ఎక్కువ బరువున్న వాహనాలకు ప్రవేశం లేదని గమనించాలంటున్నారు రవాణా శాఖ అధికారులు.
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