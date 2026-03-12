ETV Bharat / offbeat

ఈ గవర్నమెంట్​ యాప్స్​ మీ ఫోన్​లో ఉన్నాయా? - మీ పనులు చిటికెలో పూర్తి!

- ప్రభుత్వ సేవల కోసం అప్లికేషన్లు - ఫోన్​లో​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటే పనులు ఈజీ!

Important Government Apps
Important Government Apps (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Important Government Apps: సర్టిఫికెట్లు, ఇతర అవసరాల కోసం ప్రజలు గతంలో ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ కాళ్లు అరిగేలా తిరిగేవాళ్లు. చేతిలో ఫైళ్లు పట్టుకుని, గంటల తరబడి లైన్లలో నిలబడేవారు. అయితే నేటి డిజిటల్​ యుగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొన్ని యాప్స్​ వల్ల ఆఫీసులకు వెళ్లే పని లేకుండా, పేపర్ వర్క్ టెన్షన్ లేకుండా పనులన్నీ అయిపోతున్నాయి. ఈ యాప్స్ వల్ల టైమ్​ కూడా సేవ్​ అవుతుంది. కానీ, చాలా మందికి ఈ యాప్స్​ గురించి కనీస అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ ఆఫీసులకు వెళ్తున్నారు. మరి, ఆ యాప్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆ యాప్స్​ ఏంటంటే :

MyGov : ప్రజలను నేరుగా ప్రభుత్వంతో అనుసంధానం చేయడానికి ఈ యాప్ మంచిది. దీని సహాయంతో ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయవచ్చు. అలాగే ఆన్‌లైన్ పోల్స్‌లో పాల్గొనవచ్చు. ఇంకా గవర్నమెంట్​ పథకాల సమాచారాన్ని నేరుగా పొందవచ్చు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, విధానాలలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని ఇది ప్రజలకు అందిస్తుంది. ఈ యాప్​లో నిర్వహించే క్విజ్​ పోటీల్లో పాల్గొన్ని డబ్బులు కూడా సంపాదించవచ్చు.

UMANG : ఇది​ పెద్ద డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్. ప్రభుత్వ సేవలన్నీ ఒకే చోట లభిస్తాయి. దీని ద్వారా మీరు ఈపీఎఫ్​ఓ, ఆధార్, PAN , పెన్షన్​, స్కాలర్‌షిప్, గ్యాస్ బుకింగ్, బిల్లులు వంటి ఎన్నో సేవలను పొందవచ్చు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు కూడా దీనికి లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్​ యూజ్​ చేయడం వల్ల పనుల కోసం వేర్వేరు వెబ్‌సైట్‌లు ఓపెన్​ చేయడం లేదా కార్యాలయాలకు వెళ్లవలసిన అవసరం ఉండదు.

DigiLocker : డిజిలాకర్ అనేది మనకు కావాల్సిన, అత్యంత ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లను భద్రపరిచే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వాలెట్. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ అప్లికేషన్​ను అభివృద్ధి చేసింది. ఆధార్, పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, RC, మెడికల్, ఎడ్యుకేషన్​ సర్టిఫికెట్లు సహా ముఖ్యమైన పత్రాలను డిజిటల్ రూపంలో సేవ్​ చేసుకోవచ్చు. దీని వలన నేరుగా పత్రాలను తీసుకువెళ్లవలసిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఇది ఆధార్‌తో లింక్ అయ్యి ఉండటం వల్ల ఉపయోగించడం కూడా సులువే.

Damini ​: వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఉరుములు, మెరుపులతో వచ్చే పిడుగుపాటుతో అనేక మంది మృతువాత పడుతుంటారు. అంతేకాకుండా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలు జరుగుతుంటాయి. అందుకే ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా పిడుగుపడే సమయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ఎర్త్​ సైన్సెస్​ మంత్రిత్వ శాఖ దామిని యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. 25 నిమిషాల్లో మనం ఉండే ప్రదేశంలో పిడుగుపడే అవకాశాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇతర యాప్​లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

mAadhaar : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆధార్​ కార్డు అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ ఇంపార్టెంట్​ డాక్యుమెంట్​. ఏ పని కావాలన్నా ఇది కంపల్సరీ. అయితే వెళ్లిన ప్రతిచోటుకీ ఆధార్​ కార్డును ఫిజికల్​గా తీసుకెళ్లాలంటే కాస్త కష్టమే. ఈ పనిని సులభతరం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం mAadhaar యాప్​ తీసుకొచ్చింది. ఎక్కడైనా ఆధార్​ చూపించాలంటే ఈ యాప్ ఓపెన్​ చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది. అంతే కాకుండా అడ్రస్ మార్చుకోవడం, మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్, కొత్త PVC కార్డు ఆర్డర్ చేయడం లాంటివన్నీ ఫోన్ నుంచే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా, మీ ఆధార్ డేటా సేఫ్‌గా ఉండాలంటే 'బయోమెట్రిక్ లాక్' వేసుకునే ఆప్షన్ ఇందులో ఉంది. అలాగే మీ ఆధార్ నంబర్ ఎవరికైనా ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే, 'వర్చువల్ ఐడీ' క్రియేట్ చేసి పంపొచ్చు. ఒకేసారి నలుగురు సభ్యుల ప్రొఫైల్స్ కూడా యాప్​లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

