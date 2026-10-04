'విజయ దశమి' వేళకు మరో విపత్తు? - మరో పది రోజుల్లో తుపాన్ ముప్పు?
- ఈ నెల 13న అండమాన్ వద్ద అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - 15నాటికి వాయుగుండంగా మారే ఛాన్స్! - 'పైలిన్, హుద్హుద్' సైతం దసరా ముందు వచ్చినవే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 11:01 AM IST
Rain Alert : ఉత్తర అండమాన్ వద్ద ఈ నెల 13న అల్పపీడనం ఏర్పడనుందా? రెండ్రోజుల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశాలున్నాయా? అంటే! అవుననే సమాచారం వస్తోంది. పొంచి ఉన్న ముప్పుపై వాతావరణ అధ్యయన శాఖ (ఐఎండీ) నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనిపై ఇంతవరకు ఐఎండీ అధికారుల నుంచి అధికారిక ప్రకటన విడుదల కాలేదు. కానీ, గోపాల్పూర్ ఐఎండీ కేంద్రానికి చెందిన ఓ అధికారి సూచన ప్రాయంగా వెల్లడించారు. అండమాన్ వద్ద ఏర్పడే పీడనాలు బలం పుంజుకోవడానికి రుతుపవన వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయని వెల్లడించారు.
ఈ నేపథ్యంలో దసరా ముందుగా పీడనం వాయుగుండంగా మారే అవకాశాలున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అల్ప పీడనం ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? తుపానుగా మారుతుందా? లేదా? అనే వివరాలు ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పలేమని అన్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని, పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడిస్తామని అన్నారు.
ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా ప్రజలకు అక్టోబర్ నెలంటేనే వణుకు. ఈ సమయంలో నైరుతి రుతు పవనాలు ముగియడంతో పాటు అల్పపీడనాలకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. గతంలోనూ దసరా వేడుకల సమయంలో ప్రకృతి విపత్తుల కారణంగా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిన అనుభవం ఉంది. అక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లో ఈశాన్య రుతుపవనాల సమయంలో అండమాన్ వద్ద అల్పపీడనాలకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి వాయుగుండంగా మారి తుపాను, పెను తుపానుగా బలం పుంజుకుని బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా ఒడిశా తీరాలను దాటి విధ్వంసం సృష్టిస్తాయి. గత దశాబ్ద కాలంలో అనేక విపత్తులు రాష్ట్రాన్ని తాకాయి.
ప్రజల ప్రార్థనలు
వారం రోజుల్లో దేవీ శరన్నవరాత్రోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు దేశ వ్యాప్తంగా ఏర్పాట్లు జోరందుకున్నాయి. మండపాల నిర్మాణం మొదలుకుని ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేలా సిద్ధమయ్యారు. ఈ సమయంలో తుపాను ఏర్పడితే ఉత్సవాలకు తీవ్ర ఆటంకం కలగనుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ ఏడాది వర్షాకాలంలో మూడు నెలల వ్యవధిలో బంగాళాఖాతంలో 9 అల్పపీడనాలు, 3 వాయుగుండాలు ఏర్పడ్డాయి. వాటి ప్రభావంతో ఏపీలో భారీ వర్షాలు, వరదలు ముంచెత్తాయి. ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న తరుణంలో మరో విపత్తు ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న అంచనాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఉత్సవాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా చూడమ్మా అంటూ భక్తులు దుర్గాదేవిని ప్రార్థిస్తున్నారు.
విదేశీ మెట్ సంస్థల అంచనాలివీ
బంగాళాఖాతంలో విపత్తుల కారణంగా ఏపీ, ఒడిశా తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయి. రానున్న అల్పపీడనం ఒడిశాకు చేరువయ్యే సూచనలున్నాయని పలు విదేశీ మెట్ సంస్థలు వెల్లడించాయి. 2013 అక్టోబరులో గోపాల్పూర్ను తాకిన పైలిన్ తుపాను, 2014లో విశాఖను వణికించిన హుద్హుద్, 2018లో వజ్రపుకొత్తూరు వద్ద తీరం దాటిన తిత్లీ తుపానులు తీవ్ర నష్టం కలిగించాయి. అంతకు ముందు 1999 అక్టోబరులో వరుసగా రెండు తుపాన్లు గోపాల్పూర్, పరదీప్ వద్ద తీరం దాటడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగింది.
ఇప్పుడే చెప్పలేం
అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ప్రముఖ వాతావరణ అధ్యయన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శరత్చంద్రసాహు స్పందించారు. పూర్తి స్థాయి అధ్యయనం తర్వాతే స్పష్టత వస్తుందని, ఇప్పుడే చెప్పడం తొందరపాటు అవుతుందని పేర్కొన్నారు. మరో వారం వరకు రాష్ట్రంలో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. థండర్ స్టార్మ్ ప్రభావంతో అక్కడక్కడా ఒక మోస్తరు వర్షాలు మినహా చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు లేవని స్పష్టం చేశారు.
'3.3లీటర్లకు 100 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ' - కార్ల ఇంజిన్లలో భారీ మార్పుల దిశగా కేంద్రం నిబంధనలు!
'సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ లోన్' - ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
'ఇంటీరియర్ కలర్స్' మీ నిద్ర, మానసికస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయట! - ఏ రంగుతో ఎలాంటి ప్రయోజనం?