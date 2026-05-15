ముందే రానున్న రుతుపవనాలు - రేపు అండమాన్ దీవులను తాకే అవకాశం!

ఐఎండీ చల్లని కబురు - సకాలంలోనే నైరుతి పవనాల రాక

Published : May 15, 2026 at 2:56 PM IST

Southwest Monsoons : నైరుతి రుతుపవనాలు ముందే వచ్చేస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో వాతావరణం అనుకూలిస్తే జూన్ మొదటి వారంలోనే రాష్ట్రాన్ని పలకరించే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే చురుగ్గా కదులుతున్న రుతుపవనాలు నేడో, రేపో అండమాన్ దీవులు, మరో వారం, పది రోజుల్లో కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) వెల్లడించింది.

నైరుతి రుతుపవనాలు ఈ నెల 26న కేరళ తీరాన్ని తాకనున్నాయి. అంతకు వారం, పది రోజులు ముందుగానే అండమాన్, నికోబార్ దీవులను తాకే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) వెల్లడించింది. నైరుతి రుతు పవనాలు సహజంగా జూన్ మొదటి వారంలో కేరళ నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. కానీ, ఈ సారి వారం రోజులు ముందుగానే వస్తుండడం వల్ల వాతావరణం చల్లబడే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ వెల్లడించింది.

రుతుపవనాల రాక సమయంలో బంగాళాఖాతంలో అల్పడీడనం ఏర్పడితే వీటి కదలిక మరింత వేగం పుంజుకుంటుంది. తద్వారా అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాసాలుంటాయి. అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు బలంగా ఏర్పడితే రుతుపవనాల గమనం కూడా వేగంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడిస్తోంది.

కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం

నైరుతి బంగాళాఖాతం-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం సమీపంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతోందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. రాగల 24 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, యానాంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. సముద్ర మట్టానికి 5.9కిలో మీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని వెల్లడించింది.

అల్ప పీడనం ప్రభావంతో మరో 24గంటల్లో ఈదురుగాలులు, వర్షాలు కురుస్తాయని, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయని, ఈ నెల 16 నాటికి దక్షిణ బంగాళాఖాతం, అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవులను తాకే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వచ్చే వారం రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయని వెల్లడించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారులు రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది.

