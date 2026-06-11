"ఓ పాలబుగ్గలా జీతగాడా" - ప్రపంచంలోని పిల్లల్లో 8శాతం బాల కార్మికులే!
ఇంకెన్నాళ్లీ సంకెళ్లు! - రేపు బాలకార్మిక వ్యతిరేక దినోత్సవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:58 PM IST
Anti Child Labour Day : "మెరుపు మెరిస్తే, వానకురిస్తే, ఆకసమున హరివిల్లు విరిస్తే అవి మీకే అని ఆనందించే కూనల్లారా", 'మైదానాల్లో, కోనేరుల్లో, బొమ్మరిళ్లలో ఎక్కడచూస్తే అక్కడ మీరే! మీదే, మీదే సమస్త విశ్వం' అంటూ బాలల హక్కులను, స్వేచ్ఛను గొప్పగా ప్రకటించారు మహాకవి శ్రీశ్రీ. ఇలాంటివి విన్నపుడు 'బాల్యం తాలూకూ జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తాయి. మోముపై చిరునవ్వు వికసిస్తుంది. కానీ, అందరి జీవితాలూ అలాగే ఉంటాయనుకుంటే పొరపాటే! ఆడుతూ, పాడుతూ గెంతులేసే వయస్సులో అరచేతులు కందిపోయేలా బాలకార్మికులుగా నలిగిపోతున్నారు నేటికీ ఎంతో మంది. ప్రపంచంలోని మొత్తం పిల్లల్లో 8శాతం మంది బాల కార్మికులుగా కొనసాగుతున్నారని అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ తాజా అంచనా.
"జూన్ 12" బాలకార్మిక వ్యతిరేక దినోత్సవం. 2002 సంవత్సరం నుంచి ఏటా నిర్వహిస్తున్నారు. అంతకు ముందు 1979లో కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన గురుపాదస్వామి కమిటీ బాల కార్మిక వ్యవస్థపై లోతుగానే అధ్యయనం చేసింది. 'ఆర్థిక అవసరాల కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా కష్టపడే లేత వయస్సు కలిగిన వారంతా బాలకార్మికులే' అని స్పష్టం చేసింది. ఈ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు 1986లో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం బాలకార్మిక నిషేధ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది.
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బాల కార్మికులంటే ఎవరు?
- "18ఏళ్ల వయస్సులోపు జీవనం కోసం ఏదైనా పనిచేస్తున్న వారంతా బాలకార్మికులే" అని ఐక్యరాజ్యసమితి నిర్వచించింది.
- "బాల్యానికి దూరం చేస్తూ మానసిక, శారీరక అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగించే ఏపనైనా బాలకార్మిక పద్ధతి కిందకే వస్తుంది"అని అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ (ILO) పేర్కొంది.
- "బడికి వెళ్లకుండా, ఆటపాటలకు దూరమై బందీలై శ్రమిస్తున్న ప్రతి బిడ్డా బాలకార్మికులే" అని నోబెల్ గ్రహీత కైలాష్ సత్యార్థి అభిప్రాయపడ్డారు.
- "బడి వెలుపల ఉన్న బడీడు పిల్లలందరూ బాలకార్మికులే" అని సామాజిక కార్యకర్త శాంతా సిన్హా పేర్కొన్నారు.
బాలకార్మిక వ్యవస్థ అంతానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోగా పలు సంస్థలు, వ్యక్తులు స్వచ్ఛందంగా ఉద్యమాలు నడిపించారు. పలు సినిమాల్లోనూ బాలకార్మికుల జీవితాలను ఆవిష్కరించగా, కవి, గాయకులెందరో గొంతెత్తి నినదించారు. అయినా, ఈ దుస్థితి కొనసాగుతోంది. పూర్తిగా అంతం కాకున్నా ఏటా బాల కార్మికుల సంఖ్య తగ్గుతుండడం ఒక్కటే చెప్పుకోదగిన పరిణామం. ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ (ILO) గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఈ డిజిటల్ యుగంలో
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మన దేశంలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్లో బాలకార్మికుల సంఖ్య 8,96,301 కాగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో మహారాష్ట్ర 4,96,916 నిలిచింది.
ILO అంచనాల ప్రకారం 2024లో ప్రపంచ బాల కార్మికుల గణాంకాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 13.7 కోట్ల మంది బాలకార్మికులు ఉండగా ఇందులో బాలికలు 5.9 కోట్లు, బాలుర సంఖ్య 7.8 కోట్లు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం పిల్లలలో దాదాపు 8 శాతానికి సమానం. వీరిలో 5.4 కోట్ల మంది తమ ఆరోగ్యం, భద్రత లేని ప్రమాదకరమైన పనులలో కొనసాగుతుండడం మరింత ఆందోళన కలిగించే అంశం.
నాలుగేళ్లలో కాస్త పురోగతి
బాల కార్మిక వ్యవస్థను నిర్మూలించడంలో నాలుగేళ్లుగా పురోగతి కనిపించడం ఊరటనిచ్చే అంశం. 2016నుంచి 2020 వరకు బాల కార్మికుల సంఖ్యలో పెరుగుదల నమోదు కాగా, ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లలో అది తగ్గిపోయింది. 2024 వరకు 22 మిలియన్లకు పైగా తగ్గిపోయింది. అంతేగాకుండా ప్రమాదకరమైన పనుల్లో ఉన్న బాల కార్మికుల సంఖ్య అంతకంటే ఎక్కువగా 25మిలియన్లు తగ్గడం ఊరటనిచ్చే అంశం.
ప్రతి ఐదుగురిలో ఇద్దరు
బాల కార్మికుల్లోని ప్రతి ఐదుగురిలో ఇద్దరు (54 మిలియన్లు) ప్రమాదకరమైన పనుల్లో ఉన్నారు. 54 మిలియన్ల పిల్లల్లో సుమారుగా ప్రతి ఐదుగురిలో ఇద్దరు 15 ఏళ్లలోపు వారు కాగా, దాదాపు ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు 12 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారే.
వయస్సు వారీగా, ప్రమాదకరమైన పనుల్లో ఉన్న 5-17 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లల సంఖ్య (మిలియన్లలో)
- 15-17 సంవత్సరాలు (57శాతం) 30.8 మిలియన్లు
- 12-14 సంవత్సరాలు (24శాతం) 12.8 మిలియన్లు
- 5-11 సంవత్సరాలు (19శాతం) 10.3 మిలియన్లు
బాల కార్మిక వ్యవస్థకు నిర్మూలనలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పురోగతి కనిపిస్తోంది. ఆసియా, పసిఫిక్ ప్రాంతాల్లో బాల కార్మిక వ్యవస్థలో ఉన్న పిల్లల సంఖ్య అత్యధికంగా 43 శాతం తగ్గింది. లాటిన్ అమెరికా, కరేబియన్ ప్రాంతాల్లో 11 శాతం తగ్గిపోయింది. సబ్-సహారా ఆఫ్రికాలో జనాభా పెరుగుదల కారణంగా, గత నాలుగేళ్లుగా పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు.
వ్యవసాయ రంగంలో అధికం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే బాల కార్మికుల సంఖ్య అత్యధికంగా (61శాతం) వ్యవసాయరంగంలో నమోదైంది. చిన్న కమతాలు, కుటుంబ జీవనోపాధి అవకాశాల్లో భాగంగా ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ఇళ్లలో పనులు, దుకాణాలు, వ్యాపారాలు అసంఘటిత రంగాల్లో 27 శాతం మంది, నిర్మాణం, తయారీ, గనుల తవ్వకం తదితర పారిశ్రామిక రంగాల్లో 12 శాతం బాలకార్మికులు పనిచేస్తున్నారు.
48గంటల్లోగా చర్యలు!
బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనలో సామాన్యుడిని సైతం భాగస్వామ్యం చేస్తూ కేంద్రం "PENCIL" పోర్టల్ తీసుకువచ్చింది. 2017సంవత్సరం నుంచి ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఎవరైనా, ఎక్కడైనా బాల కార్మికులను గుర్తిస్తే ఈ పోర్టల్లో వివరాలు నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ వెంటనే జిల్లా నోడల్ అధికారి విచారణ చేపట్టి 48గంటల్లోగా చర్యలు తీసుకుంటారు.
గళమెత్తిన కవి, గాయకులెందరో
- 1980లో వచ్చిన మా భూమి చిత్రం బాలకార్మికుల జీవితాల్ని కళ్లకుకట్టింది పశువుల కాపరిగా ఎండకు, వానకు మగ్గిపోయే బాలకార్మికుడి కష్టాలను ఆవిష్కరించింది. ప్రజా కవి సుద్దాల హనుమంతు రాసిన "పాల బుగ్గలా జీతగాడా, పసుల గాసే మొనగాడా" అంటూ సాగే పాట ఎంతగానో ఆలోచింపజేసింది.
- తెలంగాణకు చెందిన మరో కవి చింతల యాదగిరి "నా చిట్టి చేతులు చక్కని రాతలు నేర్వలేదయ్యో!" అంటూ బాలకార్మికుడి అంతరంగంలోని కన్నీటి సంద్రాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ పాట పాలకులు, అధికారుల్లో కదలిక తీసుకురాగా ఎంతో మంది బాలకార్మికులు విముక్తులయ్యారు.
- "అయ్యా నే సదివి బాగు పడతా" అంటూ రేపటి పౌరులు సినిమాలో డా.సి. నారాయణరెడ్డి రాసిన పాట నిరుపేద కుటుంబాల్లో చదువుకు దూరమవుతున్న బాలకార్మికుల దుస్థితిని చాటింది.
బాలకార్మికుల విముక్తి కోసం, ఆ వ్యవస్థ నిర్మూలన కోసం ఇంకా ఎందరో తమ కలంతో, గళంతో చైతన్యం తీసుకవచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.
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