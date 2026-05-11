శతమానం భవతి - ఆ దేశంలో మనుషులు వందేళ్లు జీవిస్తున్నారు!

- గ్రీస్‌ దేశంలోని ఇకారియా ద్వీప ప్రజల లైఫ్​ స్టైల్ ఆసక్తికరం - వందేళ్లు బతకడానికి కారణం అదేనా?!

Published : May 11, 2026 at 12:10 PM IST

ikaria island : పెద్దవాళ్లు "శతమానం భవతి" అని దీవిస్తుంటారు. వందేళ్లు సంతోషంగా జీవించమని దాని అర్థం. కానీ, అక్కడి దాకా చేరుకునేవారు చాలా తక్కువ. మన దగ్గర ఇంకా అరుదు. ప్రస్తుతం భారత దేశ సగటు ఆయుర్ధాయం 72 ఏళ్లుగా ఉంది. ఇన్నేళ్లు బతకడానికి కూడా ఎన్నో అనారోగ్యాలను దాటాల్సి వస్తోంది. కానీ, ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ప్రజలు అధిక సగటు ఆయుర్థాయంతో జీవిస్తున్నారు. అలాంటి దేశాల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది గ్రీస్‌ దేశంలోని ఇకారియా ద్వీపం గురించి.

ఇక్కడి ప్రజలు 90 ఏళ్లకు పైబడి జీవించడం చాలా సాధారణం. వందేళ్లకు చేరుకోవడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు. ఇక్కడి వారికి క్యాన్సర్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వంటి వ్యాధులు అంతగా రావు. అందుకే, ఈజీగా సెంచరీ కొట్టేస్తుంటారు. ఈ కారణంగానే "మనుషులు చనిపోవడం మర్చిపోయిన ప్రాంతం" అంటూ ఇకారియా ద్వీపాన్ని పిలుస్తారు. మరి, దీనికి కారణం ఏంటి? ఇక్కడి జనానికి వందేళ్లు జీవించడం అనేది సాధారణ విషయంగా ఎందుకు మారింది? దీర్ఘకాలిక రోగాలు దరి చేరకపోవడానికి కారణం ఏంటి? అన్నప్పుడు వినిపించే ఒకే ఒక పదం "సిగా.. సిగా..!"

అంటే ఏంటి?

"సిగా సిగా" అంటే గ్రీకు భాషలో "మెల్ల మెల్లగా" అని అర్థం..! ఈ ఒక్క పదం వీరి జీవితాన్నే మార్చేసింది. నూరేళ్ల ఆయుష్షును ప్రసాదించింది. అవును, వీరు దేనికీ హడావిడి చేయరు. మనం కాలంతో పరిగెడుతుంటాం. ఈ క్రమంలో ఎన్నో మానసిక, శారీరక రోగాలను కొని తెచ్చుకుంటాం. బ్లడ్ ప్రెషర్ నుంచి డిప్రెషన్ దాకా అన్నీ దేహంలో తిష్టవేస్తాయి. కానీ, ఇకారియా ప్రజలు మాత్రం ఒత్తిడిని దగ్గరికి రానివ్వరు. ఏ పని అయినా మెల్ల మెల్లగా చేస్తూ పోతారు అలా, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఇలా వారి జీవన విధానం మొత్తం నెమ్మదిగా సాగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల బ్రెయిన్ లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ సాధారణంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి కలిగించే హార్మోన్‌ "కార్టిసాల్‌" చాలా తక్కువ శాతం రిలీజ్ అవుతుంది. అందుకే వారు ప్రశాంతంగా లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటారు.

భౌగోళిక స్వరూపం కూడా :

వారు అనుసరించే సిగా సిగా లైఫ్ స్టైల్​కు భౌగోళిక స్వరూపం కూడా తగినంత హెల్ప్ చేస్తోంది. అది వారి ఆయుష్షు పెరగడానికి పరోక్షంగా కారణం అవుతోంది. మనకు బయట ఏ చిన్న పని ఉన్నా సరే, వెంటనే బైక్ తీస్తాం. నడిచే వెళ్లే దూరానికి కూడా వాహనాలనే వినియోగిస్తాం. కానీ, వారు పాదాలకే పని చెబుతుంటారు. దీనికి కారణం వారి ద్వీపం ఎగుడు దిగుడుగా ఉండే కొండ ప్రాంతం. దుకాణాల నుంచి ఇతరత్రా అవసరాల కోసం అక్కడి జనం కాలి నడకనే వెళ్లివస్తుంటారు. ఇలా రోజుకు రెండు మూడు కిలోమీటర్లు కొండలు ఎక్కి దిగుతుంటారు. దీనివల్ల కూడా వారి బాడీ చాలా ఫిట్​గా ఉంటుందట.

ఆహారం :

మన దగ్గర పండ్ల నుంచి కూరగాయల వరకు అన్నీ పురుగు మందులతో పండించినవే. ఇక జంక్ ఫుడ్ గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు. ఇవన్నీ ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తాయి. వ్యవస్థలో లోపాలు, పరిస్థితుల కారణంగా మనం అవే తింటూ ఉన్నాము. కానీ, వారు మాత్రం పూర్తిగా ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పండించిన కూరగాయలను, ఆకు కూరలనే తీసుకుంటారు. మాంసాహారం కూడా చాలా అరుదుగా తింటారు.

సామాజిక సంబంధాలు :

మన చుట్టూ ప్రజలు ఉన్నప్పటికీ ఒంటరితనంతో బాధపడేవాళ్లు ఇంటికి ఒకరు కనిపిస్తుంటారు. కానీ, అక్కడి వాళ్లకు లోన్లీనెస్ అంటే ఏంటో తెలియదు. అక్కడి ప్రజల మధ్య సామాజిక బంధాలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. ఒకరికి ఒకరు సాయం చేసుకుంటారు. కష్ట సుఖాలు పంచుకుంటారు. తద్వారా మనమంతా ఒక్కటే అన్న భావనలో ఉంటారు. ఇది మానసికంగా ఎంతో సపోర్టు ఇస్తుంది. అలా.. వారు మానసిక ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ. దీంతోపాటు ఇక్కడ వేడి నీటి బుగ్గలు ఉన్నాయి. వాటిని థెర్మా అని పిలుస్తారు. వాటిల్లోనే ఇక్కడి వారు తరచూ స్నానం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటామని స్థానికులు నమ్ముతారు. ఇన్ని కారణాలతో అక్కడి ప్రజలు శాతాయుష్షును పొందుతున్నారు. మరి, మనం కూడా వందేళ్లు జీవించాలంటే.. తప్పకుండా వీరి లైఫ్ స్టైల్ నుంచి అవసరమైనవి అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఏమంటారు??

