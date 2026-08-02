కోట్లాదిగా పుట్టుకొస్తున్న స్వచ్ఛమైన వజ్రాలు! - క్యాన్సర్ నూ పట్టుకుంటాయి!
- ఐఐటీ మద్రాస్ "ఇండియా సెంటర్ ఫర్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్"లో తయారీ
Published : August 2, 2026 at 4:33 PM IST
Lab grown Diamonds : వజ్రం అత్యంత విలువైన ఖనిజం. భూమిలో ఇవి తయారు కావడానికి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. అలాంటి వజ్రాలు ఇప్పుడు మద్రాస్ ఐఐటీ ప్రయోగశాలలో కొన్ని వారాల్లోనే తయారవుతున్నాయి! ఇదే అబ్బురపరిచే విషయమైతే, అంతకు మించిన విషయాలు మరెన్నో ఉన్నాయి. వీటిని కేవలం ఆభరణాల కోసం మాత్రమే తయారు చేయడం లేదు.. రాబోయే జుల్లో కంప్యూటర్ చిప్, శాటిలైట్స్, చివరకు క్యాన్సర్ వైద్యంలో కూడా వినియోగించబోతున్నారు! తద్వారా డైమండ్ టెక్నాలజీ విప్లవం రాబోతోంది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చీకట్లో కూడా తళతళామెరిసే వజ్రం బొగ్గులో ఉండే కార్బన్తోనే తయారవుతుంది. భూమిలోని విపరీతమైన వేడి, పీడనం కారణంగా ఈ కార్బన్ వజ్రంగా మారుతుంది. అలా సహజంగా పుట్టే వజ్రం ఇప్పుడు ల్యాబ్లో పుడుతోంది. సహజంగా లభించే వజ్రంతో పోలిస్తే ఎలాంటి తేడా లేకుండా, నేచర్కు ఎలాంటి నష్టమూ వాటిల్లకుండానే అది తయారవుతోంది.
చిప్ స్థానంలో :
ప్రస్తుతం ఫోన్లు, టీవీలు, కంప్యూటర్లు అన్నీ సిలికాన్ చిప్స్ మీదనే నడుస్తున్నాయి. అయితే, భవిష్యత్తులో వీటి స్థానంలో వజ్రాలను ఉంచబోతున్నారు! అత్యధిక వేడి, శక్తిని తట్టుకునే విషయంలో సిలికాన్ విఫలమయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయి. యుద్ధ విమానాలు, శాటిలైట్స్ లలో వేలాది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పుడుతుంది. ఇలాంటి చోట వజ్రాలు వేడిని బలంగా తట్టుకుంటాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వేడిని తట్టుకోవడంతోపాటు అవసరానికి అనుగుణంగా విద్యుత్ మోడ్లోకి మారడం వజ్రానికుండే అదనపు బలం. అందుకే.. సిలికాన్ స్థానం రేపటిరోజున వజ్రానిదేనని భావిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యం విషయంలోనూ :
ఆరోగ్య రంగంలోనూ వజ్రం తనదైన పాత్ర పోషించబోతోంది. సాధారణ పరికరాలతో ఐడెంటిపై చేయలేని క్యాన్సర్ కణాలను వజ్రాలతో తయారు చేసిన క్వాంటమ్ సెన్సర్లతో కచ్చితంగా కనిపెట్టొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. GPS సిగ్నల్స్ లేనిచోట కూడా.. భూమికి ఉండే అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని పనిచేసే క్వాంటమ్ సెన్సర్లతో వస్తువులను, మనుషులను కచ్చితత్వంతో గుర్తించవచ్చట. ల్యాబ్లో అలాంటి డైమండ్స్ను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే, చాలా క్వాంటమ్ పరికరాలను మైనస్ 273 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు చల్లబరిస్తేనే పని చేస్తాయి. కానీ, ఈ డైమండ్ టెక్నాలజీ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరనే అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో వజ్రాన్ని అద్భుతంగా వినియోగించబోతున్నారని చెబుతున్నారు.
ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా :
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ల్యాబ్ లో తయారయ్యే వజ్రాల మార్కెట్ విలువ గత సంవత్సరం నాటికి 2,946 కోట్ల డాలర్లుగా ఉంది. రాబోయే 2034 వరకు అది 9,185 కోట్ల డాలర్లకు విస్తరిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మనదగ్గర ప్రతీ సంవత్సరం 30 లక్షలకు పైగా వజ్రాలు తయారవుతున్నాయి. గతేడాది ఏప్రిల్ నాటికే భారత్ చేసే ఎగుమతుల్లో సహజ వజ్రాల వాటాను, ఈ తయారీ వజ్రాలు దాటేశాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింతగా పెరగనుంది. వీటి తయారీలో ప్రపంచంలోనే తొలిస్థానానికి చేరాలని భారత్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకే, 2023 సెంట్రల్ బడ్జెట్లో IIT మద్రాస్కు కేంద్రం దాదాపు రూ.243 కోట్లు మంజూరు చేసి, "ఇండియా సెంటర్ ఫర్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్" రీసెర్చ్ సెంటర్ను స్థాపించింది.
ఎలక్ట్రానిక్స్లో వాడే డైమండ్స్ చాలా క్వాలిటీగా ఉండాలి. సహజంగా లభించేవి పూర్తి స్వచ్ఛంగా ఉండవు. వాటి తయారీ ల్యాబ్లోనే సాధ్యమవుతుంది. మా ఎల్జీడీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. ల్యాబ్లో తయారు చేసే వజ్రాలు చాలా రంగాల్లో కీలకంగా మారనున్నాయి.
- రామచంద్రారావు, ఇన్సెంట్-ఎల్జీడీ ఇన్ఛార్జ్, ఐఐటీ మద్రాస్