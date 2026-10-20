ఏ నగరంలో ఎలాంటి మొక్కలు నాటాలి? - "గాంధీనగర్, ఐఐటీ" పరిశోధకులు ఏమన్నారంటే!
ఎన్ని చెట్లు పెంచామన్నది ముఖ్యం కాదు - ఎలాంటి మొక్కలు నాటించామన్నదే ముఖ్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:15 PM IST
COOLING PLANTS : కొన్నేళ్లుగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది వేసవిలో 45 నుంచి 48 డిగ్రీలు దాటాయి. ఎండల నుంచి ఉపశమనానికి విరివిగా చెట్లు నాటితే చాలు ! అనుకుంటాం. కానీ, ఎన్ని చెట్లు పెంచామన్నది ముఖ్యం కాదు. ఏ రకమైన చెట్లు పెంచామన్నదే ముఖ్యం అని గాంధీనగర్ ఐఐటీ నిపుణులు చెప్తున్నారు. పచ్చదనం పెరిగితే, వేడి తగ్గిపోవడం అనేది అన్నిప్రాంతాల్లో ఒకేరకంగా ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. వీరు దేశంలోని 138 నగరాల్లో గ్రీన్ కవర్ డాటాను అధ్యయనం చేశారు. ఆకుల విస్తీర్ణం, చెట్ల ఆరోగ్యం, సాంద్రత, మొక్కలు గ్రహించే సౌరశక్తి కొలమానంగా పరిశోధనలు చేశారు. పచ్చదనం, చల్లదనం ఎప్పుడూ నేరుగా ముడిపడి ఉండదని, ఆ ప్రాంత వాతావరణం, తేమ, చెట్ల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉంటుందని తేల్చారు.కొన్నేళ్లుగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది వేసవిలో 45 నుంచి 48 48 డిగ్రీలు దాటాయి. ఎండల నుంచి ఉపశమనానికి విరివిగా చెట్లు నాటితే చాలు! అనుకుంటాం. కానీ, ఎన్ని చెట్లు పెంచామన్నదానికంటే, ఏ రకమైన చెట్లు పెంచామన్నదే ముఖ్యమంటున్నారు ఐఐటీ గాంధీనగర్ నిపుణులు. పచ్చదనం పెరిగితే, వేడి తగ్గిపోవడం అనేది అన్నిప్రాంతాల్లో ఒకేరకంగా ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. వీరు దేశంలోని 138 నగరాల్లో గ్రీన్ కవర్ డాటాను అధ్యయనం చేశారు. ఆకుల విస్తీర్ణం, చెట్ల ఆరోగ్యం, సాంద్రత, మొక్కలు గ్రహించే సౌరశక్తి కొలమానంగా పరిశోధనలు చేశారు. పచ్చదనం, చల్లదనం ఎప్పుడూ నేరుగా ముడిపడి ఉండదని, ఆ ప్రాంత వాతావరణం, తేమ, చెట్ల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉంటుందని తేల్చారు.
ప్రాంతానికి తగ్గట్లుగా ఎంచుకోవాలి
తీర, అధిక తేమ నగరాలు : ఈ నగరాల్లో ఉప్పు గాలిని, తుపాన్లను తట్టుకునే రకాల వృక్ష జాతులను ఎక్కువగా పెంచాలి. కానుగ, గంగరావి, బాదం, వేప, కొబ్బరి రకాలు ఎక్కువగా నాటాలి. వీటిని దట్టంగా కాకుండా కొంత దూరంలో నాటాలి. గాలి ప్రసరణ ఉంటేనే తేమ చెదిరి చల్లదనం వస్తుంది.
వేడి, తేమ కలిసిన నగరాలు : విజయవాడ, గుంటూరు, రాజమహేంద్రవరం, హైదరాబాద్, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో నీడ ఎక్కువగా ఇచ్చే వేప, రావి, మర్రి, వాన చెట్టు, కానుగ, నెమలినార మొక్కలను నాటాలి. రోడ్ల వెంట మొక్కలు నాటుతూ ఖాళీ స్థతాల్లో పార్కులను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.
పొడి ప్రాంతాలు, పాక్షిక శుష్క నగరాలు : రాయలసీమ, తెలంగాణలోని కొన్ని నగరాల్లో పొడి, కరవును తట్టుకునే వేప, చింత, కానుగ, రేగు, మర్రి, రావిచెట్లను పెంచాలి. ఇక్కడ ఎంత పచ్చదనం చెంచితే అంతగా వేడి తగ్గి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది.
- సూర్యకిరణాల నుంచి భూమి, నిర్మాణాల ఉపరితలాన్ని చెట్లు కాపాడుతాయి. ఆ నీడ వల్ల చల్లదనం అనిపిస్తుంది.
- మనకు చెమట పట్టినట్లే చెట్ల ఆకులు నీటి ఆవిరికి కారణమవుతాయి. దీని కోసం సూర్యుని వేడిని అవి గ్రహిస్తాయి. కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు చల్లబడతాయి.
- తేమ ఎక్కువగా, గాలి తక్కువగా ఉన్నచోట ఆవిరైన తేమ గాలిలో చేరి చల్లదనం, తగ్గి ఇంకా ఎక్కువగా వేడి అనిపిస్తుంటుంది.
- అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఒకే తరహా వృక్ష జాతులను పెంచడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. పొడి, పాక్షిక శుష్క ప్రాంతాల్లో ఏ మొక్కలు పెంచినా వేడి తగ్గుతుంది. తీర ప్రాంతాలైతే సరిపడే వృక్ష రకాలను ఎంచుకోవాలి.
- చెట్లను గరిష్టంగా పెంచినా పెరిగే వేడిని 20 శాతం మాత్రమే తగ్గించగలవని, నిర్మాణాలు, నీటి వనరులు, గాలి ప్రసరణకు అనుకూలమైన నగర ప్రణాళిక కూడా అవసరమని అధ్యయన శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరైన తీర్థంకర చక్రవర్తి అంటున్నారు.
- అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ స్థానిక జాతులను నాటేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. సీమ తుమ్మ (ప్రోసోపిస్ జులిఫ్లోరా), యూకలిప్టస్ వంటి నీటిని ఎక్కువగా తేగా జాతులను నగరాల్లో నాటకూడదు. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ కార్యక్రమంలో తీరప్రాంత కోత నివారణకు తాటి చెట్లను ఎక్కువగా నాటిస్తున్నామని కాకినాడ డీఎఫ్వో రామచంద్రరావు చెబుతున్నారు.
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