ఈ సండే "ఇఫ్ఫా చికెన్" రెసిపీ - టేస్ట్ బడ్స్ అల్లాడిపోతాయి!
- ఎంతో రుచికరంగా అరేబియన్ చికెన్ రెసిపీ - రొటీన్ కర్రీలకు చెక్ పెట్టి, ఓ సారి ఈ గల్ఫ్ చికెన్ ట్రై చేయండి - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : March 13, 2026 at 1:54 PM IST
iffa chicken recipe : సండే వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ నాన్ వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉంటాయి. అందులోనూ మెజారిటీ ఇళ్లలో చికెన్ ఉడుకుతూ ఉంటుంది. అయితే, చాలా మంది ప్రతిసారీ చికెన్ కర్రీ మాత్రమే తయారు చేస్తుంటారు. అది కూడా రొటీన్ పద్ధతిలోనే ఉంటుంది. ఇలాంటి వంటలతో చికెన్ తిన్నామనిపిస్తుంది తప్ప, అందులో ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్ ఏదీ ఉండదు. దాదాపుగా అందరూ ఇదే రెసిపీని ఫాలో అవుతుంటారు. కానీ, కొందరు మాత్రమే వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇలాంటి డిష్ను ట్రై చేస్తారా? అయితే, తప్పకుండా మీ లిస్టులో "ఇఫ్ఫా చికెన్" ఉండాల్సిందే.
ఇది అరేబియా ఫేమస్ చికెన్ రెసిపీ. గల్ఫ్ దేశాల్లో దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దుబాయ్, కతార్ వంటి దేశాల్లో ఇది ఒక "వైరల్ స్ట్రీట్ ఫుడ్" గా నిలిచింది. అంతగా ఇది జనాల్ని ఊరిస్తోంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే నాలుకపైన ఉండే టేస్ట్ బడ్స్ మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటూ అల్లాడిపోతాయ్! మరి, ఇంత టేస్టీగా ఉండే రెసిపీని మీరు కూడా టేస్ట్ చేయాల్సిందే. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అనే వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఇఫ్ఫా చికెన్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీ
- పసుపు, ఉప్పు వేసి ఉడికించుకున్న చికెన్ ముక్కలు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- కారం - 3 స్పూన్లు
- మిరియాలపొడి - 1/4 స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- అల్లం పేస్టు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
- వెన్న - 3 స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- ఉడికించిన ఎగ్ వైట్స్ - 4
- చీజ్ - 3 స్పూన్లు
- పాలు - అర కప్పు
- ఉప్పు - తగినంత
దిల్లీ ఫేమస్ నోరూరించే "చికెన్ చంగేజీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీలో ముందుగా చికెన్ ను ఉప్పు, పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఇక ఆ చికెన్ కూడా రెగ్యులర్ కర్రీకోసం కట్ చేసినట్టుగా చిన్న ముక్కలుగా చేయకూడదు. రెండు లేదా నాలుగు పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇక ఈ రెసిపీకి ఎక్కువగా చికెన్ బ్రెస్ట్ను వాడుతారు. త్వరగా ఉడకడం, లేయర్స్ పలుచగా ఉండడం దీనికి కారణం. కావాలనుకుంటే లెగ్ పార్ట్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- ఈ లోపు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు వేసుకోవాలి. అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా పొడి, నిమ్మరం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను ఈ మసాలా పేస్టులో వేసుకోవాలి
- ఈ మసాలా మొత్తం చికెన్ ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి. ఇందుకోసం ఫోర్క్ స్పూన్ తీసుకొని చికెన్ ముక్కలకు రంధ్రాలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసి వేడెక్కనివ్వాలి. ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసేంత అవసరం లేదు. ఆఫ్ ఫ్రై చేసేంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు వేడెక్కిన ఆయిల్లో మసాలా పట్టించిన చికెన్ ముక్కలను వేసుకొని రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి
- ఈ లోగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చీజ్, ఉడికించుకున్న ఎగ్ వైట్, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పాలు, ఉప్పు వేసుకొని
- మెత్తని పేస్టు మాదిరిగా పట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో వెన్న వేసుకోవాలి
- వెన్న కరిగిపోయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టును అందులో వేసి దాదాపు పది నిమిషాల పాటు సన్నటి మంట మీద ఉడికించుకోవాలి
- అంతే, స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అద్దిరిపోయే ఇఫ్ఫా చికెన్ సిద్ధమైపోతుంది. ఈ రెసిపీ రెగ్యులర్ చికెన్ కన్నా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
- ప్రతి ఇంట్లోనూ సండే వచ్చిందంటే అందరూ రొటీన్ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు.
- దీనివల్ల చికెన్ తిన్నామనే మాటే తప్ప, ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్ లాంటిది ఏమీ ఉండదు.
- అందుకే ఈసారి తప్పకుండా ఇఫ్ఫా చికెన్ తయారు చేయండి. ఇంట్లో వాళ్లంతా సరికొత్తగా ఫీలవుతారు.
కొబ్బరి పాలతో "చికెన్ కర్రీ" - అన్నం, బగారా, టిఫెన్స్, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!