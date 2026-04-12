వీకెండ్ ట్రెక్కింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - మీకు ఈ విషయాలు తెలుసా?
ట్రెక్కింగ్లో అనేక సవాళ్లు - అధిగమించాలంటే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 11:00 AM IST
TREKKING PRECAUTIONS : ట్రెక్కింగ్ మీ హాబీనా?, సాహసాలు చేయాలన్న ఉత్సాహం, సరదా చాలామందిలో ఉంటుంది. అయితే, ఇది ప్రాణ సంకటం కాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి వారే తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా మీ ప్రయాణం ప్రమాదకరంగా పరిణమించవచ్చు. తాజాగా కేరళలో ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లిన ఓ యువతి అడవిలో తప్పిపోవడం, 4రోజుల తర్వాత తనను సహాయక బృందాలు క్షేమంగా తీసుకురావడం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ట్రెక్కింగ్ వంటి సాహస కృత్యాలు, ఒంటరి ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో నిపుణులు పలు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే ఆ ట్రెక్కింగ్ ప్రదేశానికి సంబంధించిన సమాచారం, రూట్ మ్యాప్, ఎప్పుడు తిరిగొస్తారు? సిద్ధం చేసుకోవాలి. పైగా సంబంధింత సమాచారాన్ని మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులకు ముందుగానే తెలియజేయాలి. ఫలితంగా మీకు ఏవైనా సమస్యలొస్తే వారు త్వరగా స్పందించే అవకాశాలు ఉంటాయి. లేదా ఇతరుల సహాయమైనా తీసుకోగలుగుతారు.
ట్రెక్కింగ్ కోసం ఎంచుకున్న ప్రాంతానికి సంబంధించి ప్రాథమిక సమాచారం తప్పనిసరిగా తెలుసుకుని ఉండాలి. ముందే ఆ ప్రాంతం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. సంబంధిత మ్యాప్ మీ వెంటే ఉంచుకోవాలి. అలాగే అక్కడ అందుబాటులో ఉండే మొబైల్ నెట్వర్క్ ఏదో కూడా తెలుసుకోవడం బెటర్. అవసరమైతే మరో సిమ్ వెంట తీసుకెళ్లాలి.
అధిక సామర్థ్యం కలిగిన మొబైల్ పవర్ బ్యాంక్ వెంట ఉంచుకోవడం మంచిది. మార్గాన్ని సూచించే నావిగేషన్ సాధనాలు, టార్చ్లైట్/హెడ్ల్యాంప్, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్, ఫైర్ స్టార్టర్, సన్స్క్రీన్ తీసుకెళ్లాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తాత్కాలిక నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండే టెంట్ తప్పనిసరి. ట్రెక్కింగ్ వంటి సాహసాల్లో ఇవన్నీ వెంట ఉంచుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు కాలక్షేపం కోసం హెడ్ఫోన్లు వాడటం అత్యంత ప్రమాదకరం. ఏదైనా ప్రమాదం ఎదురైనా, బృందం నుంచి కాస్త దూరంగా వెళ్లినా వాళ్ల మాటలు, హెచ్చరికలు మనకు వినిపించే అవకాశం ఉండదు. అంతే కాకుండా జంతువుల అలికిడ కూడా మనకు వినపించే అవకాశాలు ఉండవు అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎప్పటికప్పుడు జీపీఎస్, రూట్ మ్యాప్స్ని చెక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. దీనివల్ల మనం సరైన దిశ/మార్గంలో వెళ్తున్నామా? లేదా? అనేది అర్థమవుతుంది. మీరు ట్రెక్కింగ్కి వెళ్లేది వన్య ప్రాంతమైతే అక్కడ ఎలాంటి జంతువులు ఉంటాయో తెలుసుకోవడమూ ముఖ్యమే. దానిని బట్టి వెళ్లాలా? లేదా? అనేది నిర్ణయించుకోవాలి. ఒకవేళ అవి దాడి చేసేందుకు అవకాశాలుంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఒంటరిగా కాకుండా ఎప్పుడూ బృందాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉండడం మంచిది.
స్వీయ రక్షణ కోసం పెప్పర్ స్ప్రే, విజిల్ వంటివి తీసుకెళ్లడం తప్పనిసరి. సాహసయాత్రలో భాగంగా బరువు తక్కువగా, శక్తి కోసం ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు (ప్రొటీన్ బార్స్ మొదలైనవి) తీసుకెళ్లాలి. నీళ్లు, తక్షణ శక్తినిచ్చే ఎలక్ట్రోలైట్ వంటివి వెంట ఉంచుకోవాలి. అలాగే స్థానికంగా లభించే నీళ్లను శుద్ధి చేసుకోవడానికి వీలుగా ఓ పోర్టబుల్ ఫిల్టర్, క్లోరిన్ మాత్రలు వెంట ఉంచుకోవాలి.
బిగుతుగా కాకుండా సౌకర్యమైన దుస్తులు ధరించడం, ట్రెక్కింగ్ షూస్ వాడడం వల్ల మరింత సులువుగా ప్రయాణం సాగించవచ్చు. యానిమల్ ట్రాకింగ్, వాతావరణానికి సంబంధించిన యాప్స్ని మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, ప్రమాదాల్ని ముందుగానే పసిగట్టి జాగ్రత్తపడే అవకాశం ఉంటుంది.
సాహస యాత్రకు సంబంధించి మీరు ఎంచుకున్న ప్రాంత పరిధిలోని పోలీస్, అటవీ శాఖలకు సంబంధించిన అత్యవసర నంబర్లు, హెల్ప్లైన్ నంబర్లను మొబైల్లో ఫీడ్ చేసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నంబర్లను అత్యవసర నంబర్ల జాబితాలో చేర్చుకోవడం వల్ల ప్రమాదం ఎదురైన వెంటనే వాళ్లను సంప్రదించచ్చు. తద్వారా త్వరగా, క్షేమంగా బయటపడే అవకాశంతో పాటు యాత్ర విజయవంతంగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
