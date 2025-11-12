రేషన్ బియ్యంతో "ఇడ్లీలు" - సాఫ్ట్గా ఇంకా టేస్టీగా - రవ్వ అవసరం లేదు!
- రేషన్ బియ్యంతో పిండి వంటలు మాత్రమేనా? - ఓ సారి ఇలా ఇడ్లీలు చేయండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
How to Make Idli with Rice: ఆయిల్ లేకుండా, పొట్టకు లైట్గా ఉండే టిఫెన్స్లో ఇడ్లీలు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు కాబట్టి చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సరిపడా పిండిని తయారు చేసుకుని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. ఇదిలా ఉంటే ఇడ్లీలు చేయాలంటే రవ్వ కంపల్సరీ. అందుకే చాలా మంది కేజీల కొద్దీ రవ్వను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడుతుంటారు. అయితే ఇకపై రవ్వ కొనాల్సిన పనిలేకుండా ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా అందరి ఇళ్లల్లో లభించే రేషన్ బియ్యంతో. ఈ రైస్తో చేసేవి కూడా రవ్వ ఇడ్లీల మాదిరి సాఫ్ట్గా, టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా రేషన్ బియ్యంతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మినప్పప్పు - 1 కప్పు
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- రేషన్ బియ్యం - 3 కప్పులు
- సన్నటి గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఓ బౌల్లోకి మినపప్పు, మెంతులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటిని వంపేయాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి రేషన్ బియ్యం తీసుకుని రెండుసార్లు వాష్ చేసి నీటిని వంపేయాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి వీటిని కూడా 5 గంటలపాటు నాననివ్వాలి.
- మినపప్పు, బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత రెండింటినీ మరోసారి విడివిడిగా కడగాలి. అలాగే పప్పు, బియ్యం గ్రైండ్ చేసుకునే ఐదు నిమిషాల ముందు ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు, కొన్ని నీళ్లు పోసి నాననివ్వాలి.
- మిక్సీజార్ తీసుకుని మినపప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పు మిశ్రమాన్ని ఓ పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన అటుకులు, నానబెట్టిన బియ్యం కొన్ని వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ బియ్యప్పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా చేతితో పట్టుకుంటే సన్నటి రవ్వలాగా ఉండాలి. ఆ విధంగా వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని ముందుగానే రుబ్బుకున్న మినపప్పు పిండి వేసిన గిన్నెలోకి కలుపుకోవాలి. అలాగే మిగిలిన నానిన బియ్యాన్ని కూడా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ చిన్న గిన్నెలోకి సన్నటి గోధుమరవ్వ తీసుకుని ఓసారి కడిగి, ఇడ్లీ పిండిలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మినపప్పు, బియ్యం, గోధుమరవ్వ మూడు బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి రాత్రి మొత్తం అలానే ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం వల్ల పిండి పులిసి ఇడ్లీలు పొంగినట్లు అవుతాయి. సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- ఉదయాన్నే పిండి బాగా పులిసి కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మరోసారి బాగా కలిపి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ప్లేట్స్లోకి పిండిని వేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పెట్టి మూత పెట్టాలి. ఆపై మంటను మీడియంలో ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుని పల్లీ చట్నీ, కారప్పొడితో తింటే సాఫ్ట్ అండ్ మృదువుగా ఉండే ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ ఇడ్లీల కోసం రేషన్ బియ్యం అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్ బియ్యం కూడా వాడుకోవచ్చు.
- మినప్పప్పు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో మూడు కప్పుల బియ్యం తీసుకోవాలి. పిండి పులిస్తేనే ఇడ్లీలు రుచికరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఉదయం ఇడ్లీలు చేసుకోవాలనుకుంటే ముందురోజు రాత్రే పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ రాత్రికి చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరి.
