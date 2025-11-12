ETV Bharat / offbeat

రేషన్​ బియ్యంతో "ఇడ్లీలు" - సాఫ్ట్​గా ఇంకా టేస్టీగా - రవ్వ అవసరం లేదు!

- రేషన్​ బియ్యంతో పిండి వంటలు మాత్రమేనా? - ఓ సారి ఇలా ఇడ్లీలు చేయండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

How to Make Idli with Rice
How to Make Idli with Rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
How to Make Idli with Rice: ఆయిల్​ లేకుండా, పొట్టకు లైట్​గా ఉండే టిఫెన్స్​లో ఇడ్లీలు ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువు కాబట్టి చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సరిపడా పిండిని తయారు చేసుకుని ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తుంటారు. ఇదిలా ఉంటే ఇడ్లీలు చేయాలంటే రవ్వ కంపల్సరీ. అందుకే చాలా మంది కేజీల కొద్దీ రవ్వను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడుతుంటారు. అయితే ఇకపై రవ్వ కొనాల్సిన పనిలేకుండా ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా అందరి ఇళ్లల్లో లభించే రేషన్​ బియ్యంతో. ఈ రైస్​తో చేసేవి కూడా రవ్వ ఇడ్లీల మాదిరి సాఫ్ట్​గా, టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ఇవి ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా రేషన్​ బియ్యంతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో​ ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

How to Make Idli with Rice
మినప్పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మినప్పప్పు - 1 కప్పు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్​
  • రేషన్​ బియ్యం - 3 కప్పులు
  • సన్నటి గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
How to Make Idli with Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఓ బౌల్​లోకి మినపప్పు, మెంతులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటిని వంపేయాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి సుమారు 5 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి రేషన్​ బియ్యం తీసుకుని రెండుసార్లు వాష్​ చేసి నీటిని వంపేయాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి వీటిని కూడా 5 గంటలపాటు నాననివ్వాలి.
  • మినపప్పు, బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత రెండింటినీ మరోసారి విడివిడిగా కడగాలి. అలాగే పప్పు, బియ్యం గ్రైండ్​ చేసుకునే ఐదు నిమిషాల ముందు ఓ గిన్నెలోకి అటుకులు, కొన్ని నీళ్లు పోసి నాననివ్వాలి.
How to Make Idli with Rice
అటుకులు (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​ తీసుకుని మినపప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పప్పు మిశ్రమాన్ని ​ఓ పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన అటుకులు, నానబెట్టిన బియ్యం కొన్ని వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుంటూ గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ బియ్యప్పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ మెత్తగా, మరీ బరకగా కాకుండా చేతితో పట్టుకుంటే సన్నటి రవ్వలాగా ఉండాలి. ఆ విధంగా వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని ముందుగానే రుబ్బుకున్న మినపప్పు పిండి వేసిన గిన్నెలోకి కలుపుకోవాలి. అలాగే మిగిలిన నానిన బియ్యాన్ని కూడా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
How to Make Idli with Rice
గోధుమరవ్వ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ చిన్న గిన్నెలోకి సన్నటి గోధుమరవ్వ తీసుకుని ఓసారి కడిగి, ఇడ్లీ పిండిలోకి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మినపప్పు, బియ్యం, గోధుమరవ్వ మూడు బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి రాత్రి మొత్తం అలానే ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం వల్ల పిండి పులిసి ఇడ్లీలు పొంగినట్లు అవుతాయి. సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • ఉదయాన్నే పిండి బాగా పులిసి కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మరోసారి బాగా కలిపి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరోసారి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
How to Make Idli with Rice
రేషన్​ బియ్యంతో ఇడ్లీలు (Getty Images)
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని వేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని ప్లేట్స్​లోకి పిండిని వేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ పెట్టి మూత పెట్టాలి. ఆపై మంటను మీడియంలో ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్​లోకి సర్వ్​ చేసుకుని పల్లీ చట్నీ, కారప్పొడితో తింటే సాఫ్ట్​ అండ్​ మృదువుగా ఉండే ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
How to Make Idli with Rice
రేషన్​ బియ్యంతో ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ ఇడ్లీల కోసం రేషన్​ బియ్యం అయితే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటాయి. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే నార్మల్​ బియ్యం కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • మినప్పప్పు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో మూడు కప్పుల బియ్యం తీసుకోవాలి. పిండి పులిస్తేనే ఇడ్లీలు రుచికరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఉదయం ఇడ్లీలు చేసుకోవాలనుకుంటే ముందురోజు రాత్రే పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ రాత్రికి చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సరి.

