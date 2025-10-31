ETV Bharat / offbeat

మరమరాలతో మెత్తటి "ఇడ్లీలు" - పావుగంటలో తయార్​ - పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు!

-మరమరాలతో ముంత మసాలా, దోశలు మాత్రమే కాదు - మృదువైన ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు!

Idli with Puffed Rice
Idli with Puffed Rice (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Idli with Puffed Rice: పొట్టకు లైట్​గా ఉండటంతో పాటు ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఇడ్లీలు తినేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. అందుకే ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మలు రెండు మూడు రోజులకు సరిపడా పిండిని ప్రిపేర్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు పిండి లేనప్పుడు కూడా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్​ చేయమంటుంటారు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక అమ్మలు సతమతమవుతుంటారు. అలాంటి సమయంలో ఎటువంటి టెన్షన్​ పడే పనిలేకుండా మరమరాలతో ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే బొరుగులు ఉపయోగించి సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉండే ఇడ్లీలు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా మరమరాలతో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Idli with Puffed Rice
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మరమరాలు - 4 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Idli with Puffed Rice
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి మరమరాలు తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి ఓ 3 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు మరోగిన్నెలోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రం చేయాలి. అనంతరం అది మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి 5 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
  • మరమరాలు నానిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ వాటిని గట్టిగా నీటిని పిండాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్​గా చేతితో తీసి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి నానబెట్టిన రవ్వను వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Idli with Puffed Rice
ఇడ్లీలు (Getty Images)
  • ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి ఓ గ్లాస్​ నీరు పోసి మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు ప్లేట్​లు ఉంచి మూత పెట్టి సిమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి.
  • కొద్దిసేపటి తర్వాత వేడివేడిగా ప్లేట్​లోకి వేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో సాఫ్ట్​గా ఉండే మరమరాల ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Idli with Puffed Rice
మరమరాల ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ బొరుగులలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
  • ఈ పిండితో దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే నాన్​స్టిక్​ మీద వేస్తే కాస్త మందంగా పిండిని పోసి కాల్చుకోవాలి. అదే ఐరన్​ పెనం అయితే పిండిలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండి యాడ్​ చేసుకుని దోశలు పోసుకోవాలి.

