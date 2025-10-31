మరమరాలతో మెత్తటి "ఇడ్లీలు" - పావుగంటలో తయార్ - పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు!
-మరమరాలతో ముంత మసాలా, దోశలు మాత్రమే కాదు - మృదువైన ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు!
Published : October 31, 2025 at 4:15 PM IST
Idli with Puffed Rice: పొట్టకు లైట్గా ఉండటంతో పాటు ఆరోగ్యానికి మంచివని చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీలు తినేందుకు ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అందుకే ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మలు రెండు మూడు రోజులకు సరిపడా పిండిని ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు పిండి లేనప్పుడు కూడా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేయమంటుంటారు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక అమ్మలు సతమతమవుతుంటారు. అలాంటి సమయంలో ఎటువంటి టెన్షన్ పడే పనిలేకుండా మరమరాలతో ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే బొరుగులు ఉపయోగించి సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉండే ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పప్పులు నానబెట్టే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా మరమరాలతో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 4 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మరమరాలు తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి ఓ 3 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు మరోగిన్నెలోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో శుభ్రం చేయాలి. అనంతరం అది మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి 5 నిమిషాలు నానబెట్టాలి.
- మరమరాలు నానిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ వాటిని గట్టిగా నీటిని పిండాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్గా చేతితో తీసి మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి నానబెట్టిన రవ్వను వేసుకుని కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి ఓ గ్లాస్ నీరు పోసి మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు ప్లేట్లు ఉంచి మూత పెట్టి సిమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే ఉంచాలి.
- కొద్దిసేపటి తర్వాత వేడివేడిగా ప్లేట్లోకి వేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, మరెంతో సాఫ్ట్గా ఉండే మరమరాల ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాలు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ బొరుగులలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
- ఈ పిండితో దోశలు కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే నాన్స్టిక్ మీద వేస్తే కాస్త మందంగా పిండిని పోసి కాల్చుకోవాలి. అదే ఐరన్ పెనం అయితే పిండిలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసుకుని దోశలు పోసుకోవాలి.
టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "అటుకుల పకోడీ" - పావు గంటలో రెడీ - టీ టైమ్ స్నాక్గా బెస్ట్!
ఆలూ స్టఫింగ్తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!