ETV Bharat / offbeat

పల్లీలతో పచ్చడి కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేసుకోండి - సూపర్​ సాఫ్ట్​ అండ్​ టేస్టీ!

- పల్లీలతో పచ్చడి, లడ్డూలు వంటివి చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇడ్లీలు చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Idli with Peanuts
Idli with Peanuts (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Idli with Peanuts: ఇంట్లో పల్లీలు ఉన్నాయంటే మెజార్టీ పీపుల్​ టిఫెన్స్​లోకి సరిపడేలా చట్నీ చేస్తుంటారు. లేదంటే పల్లీలతో లడ్డూ, చిక్కీ వంటివి ప్రిపేర్​ చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? పల్లీలతో ఎంతో మృదువైన ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ముందురోజే పిండి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాల్సిన పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా పల్లీలతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Idli with Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Idli with Peanuts
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పల్లీలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్ నీళ్లు పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. మరుగుతున్న నీటిలో పల్లీలు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టుకోవాలి.
  • అరగంట తర్వాత అంటే పల్లీలు నానినాక నీటిని పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • పల్లీల్లోకి పెరుగు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Idli with Peanuts
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఈ పల్లీ పేస్ట్​లోనికి బొంబాయి రవ్వ వేసి అంతా కలిసేలా ఓ సారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ అస్సలు ఉండలు లేకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిలో నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్నాక ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఆపకుండా కలుపుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
Idli with Peanuts
పల్లీలతో ఇడ్లీలు (Getty Images)
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పిండి నానినాక మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ పిండిని నెయ్యి రాసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో వేసుకుని ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • 10 నిమిషాలు అయినాక అంటే ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత బయటికి తీసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో సాఫ్ట్​ అండ్​ టేస్టీగా పల్లీలతో ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Idli with Peanuts
పల్లీలతో ఇడ్లీలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలను వేడి నీటిలో వేసి చేసుకోవడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే ముందు రోజు రాత్రి నార్మల్​ వాటర్​లో నానబెట్టి అయినా ఉదయాన్నే గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవచ్చు.
  • పల్లీ పేస్ట్​లో బొంబాయి రవ్వ నానిన తర్వాత మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని వాటర్​ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. మొత్తానికి పిండిని ప్లేట్స్​లో వేసుకునేటప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి ఉండాలి.
  • ఈ ఇడ్లీలను అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి బేకింగ్​ సోడా యూజ్​ చేస్తున్నా. మీకు అలా వద్దనుకుంటే ఇడ్లీ పిండిని ఓ రెండు గంటల పాటు రూమ్​ టెంపరేచర్​ వద్ద ఉంచితే పిండి పులిసి ఇడ్లీలు పొంగుతాయి.

కమ్మని "దోసకాయ కొబ్బరి" పచ్చడి - వేయించాల్సిన పనిలేకుండా నిమిషాల్లోనే!

క్షణాల్లో టేస్టీ "టమాటా రైస్" - టైమ్ లేనప్పుడు నిమిషాల్లోనే లంచ్ బాక్స్ రెడీ!

TAGGED:

IDLI WITH PEANUTS
TASTY AND SOFT IDLI WITH PEANUTS
PEANUTS IDLI RECIPE
పల్లీలతో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలి
IDLI WITH PEANUTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.