పల్లీలతో పచ్చడి కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేసుకోండి - సూపర్​ సాఫ్ట్​ అండ్​ టేస్టీ!

Published : December 27, 2025 at 4:30 PM IST
Idli with Peanuts: ఇంట్లో పల్లీలు ఉన్నాయంటే మెజార్టీ పీపుల్ టిఫెన్స్లోకి సరిపడేలా చట్నీ చేస్తుంటారు. లేదంటే పల్లీలతో లడ్డూ, చిక్కీ వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? పల్లీలతో ఎంతో మృదువైన ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ముందురోజే పిండి ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన పనిలేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా పల్లీలతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పల్లీలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్ నీళ్లు పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. మరుగుతున్న నీటిలో పల్లీలు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత అంటే పల్లీలు నానినాక నీటిని పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి.
- పల్లీల్లోకి పెరుగు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ పల్లీ పేస్ట్లోనికి బొంబాయి రవ్వ వేసి అంతా కలిసేలా ఓ సారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ అస్సలు ఉండలు లేకుండా ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిలో నీళ్లు సరిపోయాయి అనుకున్నాక ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఆపకుండా కలుపుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పిండి నానినాక మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఈ పిండిని నెయ్యి రాసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో వేసుకుని ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాలు అయినాక అంటే ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత బయటికి తీసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా పల్లీలతో ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పల్లీలను వేడి నీటిలో వేసి చేసుకోవడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే ముందు రోజు రాత్రి నార్మల్ వాటర్లో నానబెట్టి అయినా ఉదయాన్నే గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవచ్చు.
- పల్లీ పేస్ట్లో బొంబాయి రవ్వ నానిన తర్వాత మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తానికి పిండిని ప్లేట్స్లో వేసుకునేటప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ ఇడ్లీ పిండి మాదిరి ఉండాలి.
- ఈ ఇడ్లీలను అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి బేకింగ్ సోడా యూజ్ చేస్తున్నా. మీకు అలా వద్దనుకుంటే ఇడ్లీ పిండిని ఓ రెండు గంటల పాటు రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉంచితే పిండి పులిసి ఇడ్లీలు పొంగుతాయి.
