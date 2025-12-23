ETV Bharat / offbeat

ఆలూ స్టఫింగ్​తో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్దిరిపోతాయి!

-అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఆలూ మసాలా ఇడ్లీలు - మంచి రుచితో పాటు మృదువుగా కూడా!

Idli with Aloo Stuffing
Idli with Aloo Stuffing (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Idli with Aloo Stuffing: మృదువైన, దూదిలాంటి ఇడ్లీలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే చాలా మంది వీటిని తినడానికి అంతగా ఇంట్రస్ట్​ చూపించారు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఆలూ స్టఫింగ్​తో తయారయ్యే ఈ ఇడ్లీలు చేసి పెట్టండి. ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతుంటారు. ఎందుకంటే వీటి టేస్ట్​ అంత బాగుంటాయి. పైగా ఇడ్లీల కోసం ముందుగానే పిండిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు పిండి కలుపుకుని ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్​ ఇంకా టేస్టీగా వస్తాయి. ఇక ఆలూ ఉడకబెట్టుకుంటే మరింత సులువుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఆలూ స్టఫింగ్​తో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

ఆలూ స్టఫ్పింగ్​ కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - తగినంత
  • బంగాళదుంపలు - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Idli with Aloo Stuffing
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

ఇడ్లీ పిండి కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Idli with Aloo Stuffing
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి ఆలుగడ్డలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆలూ కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి వేయించాలి.
Idli with Aloo Stuffing
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • అల్లం పేస్ట్​ మగ్గి పచ్చివాసన పోయినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయలు లైట్​గా వేగిన తర్వాత తురిమిన బంగాళదుంప మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకుని ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలుపుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే ఆలూ మసాలా రెడీ.
  • ఇడ్లీ పిండి కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • రవ్వ వేగినాక ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన రవ్వలో అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Idli with Aloo Stuffing
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి పావుగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • రవ్వ నానిన తర్వాత బేకింగ్​ సోడా, లైట్​గా నీళ్లు పోసి కలిపితే ఇడ్లీ పిండి రెడీ అయినట్లే.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి. ఈలోపు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​బాల్​గా చేసి లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. అంటే కట్​లెట్​ షేప్​ వచ్చేలా చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తాన్ని చేసుకోవాలి.
Idli with Aloo Stuffing
ఆలూ స్టఫింగ్​​ ఇడ్లీలు (ETV Bharat)
  • ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి ముందు అన్ని ప్లేట్స్​లలో సగం సగం ఇడ్లీ పిండి వేసుకోవాలి.
  • ఆ పిండి మధ్యలో ఆలూ కట్​లెట్స్​ ఉంచి.. పైనుంచి పిండి పోస్తూ క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ ప్లేట్స్​ ఇడ్లీ పిండి, ఆలూ స్టఫింగ్​తో రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మసులుతున్నప్పుడు ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఆలూ స్టఫింగ్​తో ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Idli with Aloo Stuffing
ఆలూ స్టఫింగ్​తో​ ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు కావాలనుకుంటే ఓవైపు ఆలూను ఉడికిస్తూ మరోవైపు ఇడ్లీ పిండిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ముందుగానే ఇడ్లీ పిండిని తయారు చేసి పెట్టుకుంటే ఆలూ ఉడకగానే ఇడ్లీలు వేసుకోవచ్చు.
  • బొంబాయి రవ్వ ఏ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే దాని సగం వరకు పెరుగు తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలు రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • మీరు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్​ను బట్టి ఎన్ని ఇడ్లీలు కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు.

క్యాబేజీతో ఇలా "పచ్చడి" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

కుక్కర్​లో రుచికరమైన "క్యారెట్​ హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!

TAGGED:

IDLI WITH ALOO STUFFING
SOFT IDLI WITH ALOO STUFFING
ALOO STUFFING IDLI RECIPE
ఆలూ మసాలా ఇడ్లీలు
IDLI WITH ALOO STUFFING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.