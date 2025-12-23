ఆలూ స్టఫింగ్తో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్దిరిపోతాయి!
-అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఆలూ మసాలా ఇడ్లీలు - మంచి రుచితో పాటు మృదువుగా కూడా!
Published : December 23, 2025 at 11:00 AM IST
Idli with Aloo Stuffing: మృదువైన, దూదిలాంటి ఇడ్లీలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే చాలా మంది వీటిని తినడానికి అంతగా ఇంట్రస్ట్ చూపించారు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఆలూ స్టఫింగ్తో తయారయ్యే ఈ ఇడ్లీలు చేసి పెట్టండి. ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతుంటారు. ఎందుకంటే వీటి టేస్ట్ అంత బాగుంటాయి. పైగా ఇడ్లీల కోసం ముందుగానే పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుని గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు పిండి కలుపుకుని ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్ ఇంకా టేస్టీగా వస్తాయి. ఇక ఆలూ ఉడకబెట్టుకుంటే మరింత సులువుగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఆలూ స్టఫింగ్తో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
ఆలూ స్టఫ్పింగ్ కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- బంగాళదుంపలు - 3
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
ఇడ్లీ పిండి కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి ఆలుగడ్డలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలూ కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
- అల్లం పేస్ట్ మగ్గి పచ్చివాసన పోయినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా వేగిన తర్వాత తురిమిన బంగాళదుంప మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకుని ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలుపుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆలూ మసాలా రెడీ.
- ఇడ్లీ పిండి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- రవ్వ వేగినాక ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన రవ్వలో అర టీస్పూన్ ఉప్పు, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి పావుగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- రవ్వ నానిన తర్వాత బేకింగ్ సోడా, లైట్గా నీళ్లు పోసి కలిపితే ఇడ్లీ పిండి రెడీ అయినట్లే.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. ఈలోపు ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్బాల్గా చేసి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అంటే కట్లెట్ షేప్ వచ్చేలా చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తాన్ని చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి ముందు అన్ని ప్లేట్స్లలో సగం సగం ఇడ్లీ పిండి వేసుకోవాలి.
- ఆ పిండి మధ్యలో ఆలూ కట్లెట్స్ ఉంచి.. పైనుంచి పిండి పోస్తూ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ ప్లేట్స్ ఇడ్లీ పిండి, ఆలూ స్టఫింగ్తో రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మసులుతున్నప్పుడు ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలూ స్టఫింగ్తో ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు కావాలనుకుంటే ఓవైపు ఆలూను ఉడికిస్తూ మరోవైపు ఇడ్లీ పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగానే ఇడ్లీ పిండిని తయారు చేసి పెట్టుకుంటే ఆలూ ఉడకగానే ఇడ్లీలు వేసుకోవచ్చు.
- బొంబాయి రవ్వ ఏ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే దాని సగం వరకు పెరుగు తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలు రుచికరంగా ఉంటాయి.
- మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ను బట్టి ఎన్ని ఇడ్లీలు కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు.
