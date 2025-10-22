ETV Bharat / offbeat

ఇడ్లీలు మిగిలితే కరకరలాడే "వడలు"! - తక్కువ నూనెతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా అద్దిరిపోయే 'ఇడ్లీ వడలు' - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!

Idli Vada Recipe
Idli Vada Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Idli Vada Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి చాలా మంది వారంలో రెండు మూడు సార్లు అయినా ఇడ్లీలు చేస్తుంటారు. కొంతమంది సుతిమెత్తని ఇడ్లీలు ఇష్టంగా తింటే, మరికొందరు మాత్రం ఆ పేరు చెబితేనే చాలు మొహం చిట్లిస్తూ ‘అమ్మో మాకొద్దు’ అనేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలాగని మిగిలిన ఇడ్లీలను బయట పారేయాలంటే మనసొప్పదు. అందుకే, మీకోసం మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

అదే, ఘుమఘుమలాడే "ఇడ్లీ వడలు". ఇవి ఎంతో రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా నూనె కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! అలాగే, వీటిని చట్నీ లేకుండా కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే 'నయా స్నాక్' అంటూ మీ వాళ్లంతా మెచ్చుకుంటారు. ఈ వడలను ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానే కాకుండా ఉదయం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇడ్లీలతో నోరూరించే ఈ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Idli Vada Recipe
ఇడ్లీ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీలు - పది
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • కారం - ఒక చెంచా (తగినంత)
  • అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • పుదీనా - ఒక కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించడాని సరిపడా

Idli Vada Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను ఒక కప్పు పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర, పుదీనాను తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలను వేసి పొడిపొడిగా చిదుముకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు, అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి.
Idli Vada Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆపై శనగపిండిని యాడ్ చేసుకుని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ పిండిని కాస్త గట్టిగానే రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా వడలకు కావాల్సిన విధంగా సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడల్లా చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Idli Vada Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి కలర్ వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడే "ఇడ్లీ వడలు" రెడీ అవుతాయి!
  • వీటిని కొబ్బరి, పల్లీ పచ్చడి వంటివి అవసరం లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, నచ్చితే మీరు ఇడ్లీలు మిగిలినప్పుడు ఓసారి ఇలా వడలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు.
Idli Vada Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)

