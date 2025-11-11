ETV Bharat / offbeat

మార్నింగ్ చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలాయా? - ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా "టిక్కా" చేయండి!

సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే 'ఇడ్లీ టిక్కా' - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Idli Tikka Recipe
Idli Tikka Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 3:44 PM IST

Idli Tikka Recipe in Telugu : మార్నింగ్ టిఫెన్​గా ఎక్కువ మంది ఇళ్లలో వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా ఇడ్లీలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివైనప్పటికీ చప్పగా ఉండే వాటినే ఎప్పుడూ తినాలంటే ఎవరికైనా విసుగొచ్చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇళ్లలో ఇడ్లీలు మిగిలిపోతుంటాయి. అలాగని చేసిన ఇడ్లీలను బయట పారేయాలంటే మనసొప్పదు. అలాంటి టైమ్​లో అవి పారేయకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "ఇడ్లీ టిక్కా". ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలే కాదు ఇడ్లీ అంటే నచ్చనివాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. దీని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, లేట్ చేయకుండా మిగిలిన ఇడ్లీలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ స్నాక్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Idli Tikka Recipe
ఇడ్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - ఇడ్లీలు
  • ఒక కప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కల
  • ఒక కప్పు - క్యాప్సికమ్ ముక్కలు
  • పెరుగు - 100 గ్రాములు
  • ఒక కప్పు - టమాటా ముక్కలు
  • పాల మీగడ - 100 గ్రాములు
  • శనగపిండి - 100 గ్రాములు
  • రెండు టీస్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఒక టీస్పూన్ - కారం
  • ఒక చెంచా - ధనియాల పొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆమ్​చూర్ పౌడర్
  • ఒక టీస్పూన్ - గరంమసాలా పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు

బెండకాయతో కరకరలాడే "పకోడీ" - నూనె పీల్చదు, టేస్ట్ అదుర్స్!

Idli Tikka Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికమ్, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • తర్వాత ఇడ్లీలను ఒక్కోదాన్ని చాకుతో నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, పాల మీగడ, శనగపిండి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, ధనియాలపొడి, ఆమ్​చూర్ పౌడర్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గరంమసాలా పొడి వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా కలపాలి.
Idli Tikka Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు వేసి మసాలా మిశ్రమంలో అవి చక్కగా కలిసిపోయేలా మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని వాటికి మసాలా మిశ్రమం మంచిగా పట్టేలా కలపాలి.
  • ఇలా కలిపేటప్పుడు ఇడ్లీ ముక్కలు మెత్తగా అయిపోకుండా నెమ్మదిగా కలుపుతూ అవి పీసెస్​లా కనిపించేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం టిక్కా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక స్టిక్ తీసుకుని దానికి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమంలో నుంచి ఇడ్లీ, టమాటా, క్యాప్సికమ్, ఉల్లిపాయ ముక్కలను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి తీసుకుంటూ పట్టుకోవడానికి కాస్త ఇచ్చి ఫుల్​గా గుచ్చుకోవాలి.

అమ్మమ్మల నాటి "వడ" రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Idli Tikka Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఇక్కడ మనకు టిక్కా కోసం కావాల్సిన స్టిక్స్ బయట మార్కెట్స్, ఆన్​లైన్​లో లభిస్తాయి.
  • అనంతరం ఇడ్లీ ముక్కలు గుచ్చుకున్న స్టిక్స్​ను ఓవెన్​లో ఉంచి 350 డిగ్రీల వద్ద పావుగంట పాటు బేక్ చేసుకోవాలి.
  • ఓవెన్ లేని వారు కూడా ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా టిక్కాను బేక్ చేసుకోవచ్చు.
  • అందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా, కాస్త వెడల్పుగా ఉండే గిన్నెపెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్​ ఉంచాలి.
  • తర్వాత గిన్నె మీద మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్​ చేసుకోవాలి.
Idli Tikka Recipe
క్యాప్సికం (ETV Bharat)
  • ఆలోపు గిన్నెకు సరిపడేలా వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకుని దానికి లైట్​గా నెయ్యి లేదా నూనె​ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ ప్లేట్​పై ఇడ్లీలు గుచ్చుకున్న స్టిక్స్​ను ఒక్కోదానికి కొద్దిగా గ్యాప్ ఇస్తూ చక్కగా అన్నింటినీ పరచుకోవాలి.
  • గిన్నె వేడయ్యాక స్టిక్స్ పరచిన ప్లేట్​ను గిన్నె లోపల ఉన్న స్టాండ్​ మీద పెట్టి మూతతో క్లోజ్​ చేసి సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఏవిధంగా కుక్ చేసుకున్నా అవి మంచిగా బేక్ అయిన తర్వాత బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఇడ్లీ టిక్కా" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
Idli Tikka Recipe
పెరుగు (Getty Images)

పాలతో "రవ్వ కట్​లెట్స్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు తినేస్తారు!

